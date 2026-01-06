Tragiczna śmierć 28-letniego mistrza. Dramatyczny apel ojca

Kevin Notario Nunes był jednym z najbardziej obiecujących zawodników brazylijskiej sceny kulturystycznej młodego pokolenia. Zyskał uznanie dzięki imponującej sylwetce, ogromnej determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu. Dla wielu młodych sportowców stanowił inspirację, a jego nazwisko było dobrze znane w lokalnym środowisku sportowym. Uchodził za zawodnika ambitnego, pracowitego i całkowicie oddanego swojej pasji.

Na przestrzeni ostatnich lat Kevin odnosił liczne sukcesy. Był wielokrotnym mistrzem stanowym i triumfatorem prestiżowych zawodów kulturystycznych, co zapewniło mu silną pozycję w brazylijskim świecie sportów sylwetkowych. Jego forma i potencjał sprawiały, że eksperci wróżyli mu dalszy rozwój kariery oraz kolejne tytuły. Niestety, 28-latkowi nie było dane poszerzyć swojego sportowego CV o następne osiągnięcia i spełnić wszystkich planów, jakie miał na przyszłość.

Nie żyje Kevin Notario Nunes. Ojciec kulturysty wskazał przyczynę jego śmierci

Świat kulturystyki pogrążył się w żałobie, gdy napłynęła informacja o jego śmierci. Kevin Notario Nunes zmarł w wieku zaledwie 28 lat w wyniku agresywnej infekcji bakteryjnej. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia trafił do szpitala regionalnego w Ponta Pora z powodu nagłego, bardzo silnego bólu uda. Lekarze zdiagnozowali u niego martwicze zapalenie powięzi - niezwykle groźną chorobę, nazywaną potocznie "bakterią zjadającą ciało", która w błyskawicznym tempie niszczy tkanki miękkie.

Mimo natychmiastowej operacji oraz intensywnej terapii stan kulturysty dramatycznie się pogarszał. Przez kilka dni był podłączony do aparatury podtrzymującej życie, jednak w miniony piątek lekarze stwierdzili zgon. Zawodnik osierocił dwie córki bliźniaczki, a jego pogrzeb odbył się w minioną sobotę w rodzinnej miejscowości.

Po tragedii głos zabrał ojciec sportowca, Marcelino Nunes. Zrozpaczony radny otwarcie wskazał na możliwą przyczynę dramatu, ostrzegając innych przed sięganiem po nielegalne środki wspomagające budowę mięśni. "Pogoń za idealnym ciałem doprowadziła do przedwczesnej śmierci mojego syna. Niech ten przypadek służy jako ostrzeżenie dla wszystkich, którzy rozważają sięganie po ryzykowne metody w celu poprawy wyników" - wyznał mężczyzna, cytowany przez "The Sun".

