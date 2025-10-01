Tragiczna śmierć 23-letniego reprezentanta Polski. "Paweł dzwonił od rana..."

W skrócie Piotr Gardocki, utalentowany łucznik z Błękitu Gruszowiec, zmarł tragicznie tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Gardocki był ważnym członkiem drużyny łuczniczej, zdobywał medale w mistrzostwach Polski i planował rozpocząć studia na Akademii Kultury Fizycznej.

Jego śmierć wstrząsnęła lokalną społecznością, która teraz próbuje uporać się z tragedią i szuka wsparcia psychologicznego.

Piotr Gardocki był jednym z czołowych łuczników w Polsce. Nie był wybitny, ale na koncie miał medale mistrzostw Polski. Nieco ponad miesiąc temu dokonał razem z kolegami z SNIS Błękit Gruszowiec - Pawłem Ceklarzem i Markiem Trzópkiem, historycznej rzeczy. Ekipa z gminy Dobra w Małopolsce wywalczyła w Krakowie pierwszy seniorski medal mistrzostw Polski w łucznictwie w rywalizacji drużyn.

Była wielka radość w klubie, bo przecież to niewielka drużyna, którą tworzą pasjonaci. Trenerem jest Marek Trzópek, były biathlonista, który w tej niewielkiej miejscowości stworzył naprawdę coś niesamowitego. SNIS Błękit Gruszowiec miał w ostatnich MP nawet potrójne powody do radości, bo wicemistrzem Polski w łukach klasycznych został Ceklarz, który powtórzył wynik sprzed roku, potwierdzając tym samym, że jest czołowym zawodnikiem w kraju. Z kolei Trzópek wygrał z dużą przewagą rywalizację na 90 metrów. Na początku sierpnia cała trójka zdobyła dla Błękitu złoty medal w młodzieżowych mistrzostwach Polski.

Wysyłał sygnały. Mówił, że "musi zrobić jak Magik"

Gardocki, który bywał powoływany do reprezentacji Polski, kilka dni po zakończeniu mistrzostw Polski w Krakowie, na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie. W środku nocy. Jakby chciał przygotować je na specjalną okazję.

30 września 2025 roku. Strona internetowa Polskiego Związku Łuczniczego opublikowała smutny komunikat.

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem informujemy, że w dniu 28 września odszedł Piotr Gardocki zawodnik SNiS Błękitu Gruszowiec. Piotr Gardocki był zawodnikiem kadry narodowej, medalistą mistrzostw Polski w kategoriach junior młodszy, junior, młodzieżowiec i senior. Polski Związek Łuczniczy składa wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych osób.

Dzień wcześniej na profilu SNiS Błękitu Gruszowiec w mediach społecznościowych pojawia się kir.

W gminie Dobra już nie ma radości z ostatnich sukcesów. Jest smutek. Panuje cisza. Treningi zostały odwołane. Wszyscy opłakują Piotra. Aż trudno w to uwierzyć, że nie ma go już wśród nich. Miał zaledwie 23 lata. Całe życie przed sobą. Właśnie miał zaczynać studia na krakowskiej Akademii Kultury Fizycznej. W sobotę był jeszcze na treningu, a w niedzielę...

Przełęcz Gruszowiec przecina dwa wzniesienia Beskidu Wyspowego. Z jednej strony Śnieżnica, a z drugiej Ćwilin. Dziś w tej miejscowości to czas smutku. Zwłaszcza dla osób związanych z SNiS Błękitu Gruszowiec.

- Szkoda gadać. Nie ma słów, które określiłyby to, co nas spotkało. Najwyraźniej coś przegapiliśmy. Nie zauważyliśmy sygnałów, jakie wysyłał. Teraz dopiero zaczynamy łączyć sytuacje, słowa i gesty. Za późno - powiedział trener Trzópek w rozmowie z Interia Sport.

Bywało, że Gardocki czasem rzucił, kiedy był w gorszym humorze, że "musi zrobić jak Magik", nawiązując do polskiego rapera Piotra "Magika" Łuszcza, który popełnił samobójstwo 26 grudnia 2000 roku, kiedy to skoczył z dziewiątego piętra jednego z katowickich bloków. Nikt jednak nie brał tych słów na poważnie.

Tym bardziej że z rozmów z osobami, które znały 23-latka, wynika, że był zawsze uśmiechnięty. Usłyszeliśmy, że biło od niego ciepło. Wszędzie, gdzie tylko się pojawiał, potrafił przynieść radość. Miał głowę pełną dobrych pomysłów.

"Miał to chyba wszystko zaplanowane"

Tuż przed śmiercią był jedną z osób, która prowadziła w Maniowach obóz kadry Małopolski młodzików. W sobotę, 28 września, był na ostatnim treningu, po którym wyściskał się z kolegami, a w kantorku zostawił dla nich prezenty.

To ogromna strata dla naszego klubu, bo to był rozwojowy zawodnik. Niedawno zrobił uprawnienia trenerskie. W sobotę był w idealnym stanie. Uśmiechnięty. Podchodził do dzieci i ze spokojem tłumaczył im, jak mają strzelać. Miał bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą. Lubiły go. A to pożegnanie w sobotę i zostawione upominki wskazują na to, że miał to chyba wszystko zaplanowane

Trener SNiS Błękitu Gruszowiec odwołał na razie wszelkie zajęcia. Teraz chce zorganizować dzieciom i młodzieży spotkanie z psychologiem, bo sytuacja tego wymaga. W kontakcie ze szkoleniowcem są rodzice dzieci i te - jak się okazuje - bardzo przeżywają śmierć kolegi i trenera.

- To był człowiek do rany przyłóż. Nie był wybuchowy. Emanował spokojem. Nawet był lekko flegmatyczny - dodał trener Trzópek.

Rozpoczynał studia, miał zamieszkać w akademiku. Nie odbierał telefonu

Gardocki studia rozpoczął trzy lata temu. Był na kierunku rolniczym i uczył się bardzo dobrze, ale nagle przerwał naukę. Teraz miał kolejne podejście. Dostał się na krakowską Akademię Kultury Fizycznej. Razem z kolegą z drużyny Pawłem Ceklarzem mieli zamieszkać w jednym pokoju w akademiku. Musieli się bardzo starać o to, by dostać w nim miejsce, bo nie było łatwo.

Mieli jechać w niedzielę, a w poniedziałek mieli wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego. W akademiku mieli wspólny pokój. Kupili nawet lodówkę i naczynia. Paweł dzwonił w niedzielę od rana do Piotrka...

Są wstępne ustalenia policji

Jak dowiedziała się Interia Sport, ze wstępnych ustaleń grupy dochodzeniowo-śledczej policji wynika, że w przypadku śmierci 23-latka, nie doszło do udziału osób trzecich. Czynności zostały wykonane pod nadzorem prokuratora, który zlecił sekcję zwłok. Ta wyjaśni, do czego tak naprawdę doszło.

- Trwa postępowanie w komisariacie policji w Tymbarku. Czekamy na wyniki sekcji zwłok 23-latka - przekazała aspirant sztabowa Jolanta Batko, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Limanowej.

***

W przypadku potrzeby udzielenia pomocy lub rozmowy z psychologiem, skorzystaj z jednego z poniższych numerów telefonów:

Czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu telefon Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - 800 702 222

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 121 212

Możesz też odwiedzić stronę centrumwsparcia.pl

W przypadku, gdy potrzebna jest natychmiastowa interwencja, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Łucznicy SNIS Błękit Gruszowiec, a wśród nich Piotr Gardocki, wraz z trenerem Facebook/snis.blekit materiały prasowe

