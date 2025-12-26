Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tragedia w Wigilię. 18-latka przegrała walkę z nowotworem

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

24 grudnia, w Wigilię, zmarła Isabelle Marciniak, juniorska mistrzyni Brazylii w gimnastyce artystycznej. Sportsmenka miała zaledwie 18 lat. Przyczyną śmierci był chłoniak Hodgkina, czyli nowotwór układu limfatycznego. Tragiczne wieści przekazała gimnastyczna federacja stanu Parana.

Na nagrobku znajduje się znicz ozdobiony figurką anioła, obok którego w okręgu został wmontowany kolorowy wizerunek szczęśliwej gimnastyczki z uniesionymi ramionami.
Isabelle MarciniakFot. Stanislaw Krzywy/Newspix.pl / zrzut ekranu facebook.com/fprginasticaNewspix.pl

Brazylijskie środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. 24 grudnia odeszła 18-letnia Isabelle Marciniak. Nastolatka była jedną z najbardziej utalentowanych gimnastyczek artystycznych w całym kraju.

W 2021 roku Marciniak zdobyła złoty medal w wieloboju podczas juniorskich mistrzostw Brazylii. Gdyby tego było mało, w tym samym roku sięgnęła również po srebro w ćwiczeniach ze wstążką, w układzie z piłką była najlepsza.

Nie żyje Isabelle Marciniak. Brazylijka miała zaledwie 18 lat

Na co dzień była zawodniczką klubu "Agir". W barwach swojej ekipy osiągała liczne sukcesy na stanowym i krajowym szczeblu. Niestety rozwijająca się choroba sprawiła, że w ostatnim czasie Isabelle Marciniak nie mogła brać udziału w rywalizacji.

Jak przekazały portale "Diario de Avisos" i hiszpańskie "Mudno Deportivo", przyczyną śmierci 18-latki był nowotwór układu limfatycznego - chłoniak Hodgkina. Młoda sportsmenka była leczona w szpitalu w Kurytybie.

Paranańska Federacja Gimnastyki opublikowała post, w którym przekazano wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłej.

"W tym czasie smutku składamy wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom, kolegom z drużyny, trenerom i całej społeczności gimnastycznej. Niech Twoja historia, pasja do sportu i pamięć o Tobie żyją jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie do formowania i transformacji człowieka - czytamy.

Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News
Szklany znicz z zapaloną świecą emitującą delikatne światło, w czarno-białych barwach, z wyraźnie widocznymi promieniami światła odbijającymi się na ciemnym tle. W tle słabo zarysowane kolejne znicze.
Ci sportowcy odeszli od nas w 2025 roku123RF 123RF/PICSEL

