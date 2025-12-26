Tragedia w Wigilię. 18-latka przegrała walkę z nowotworem

Brazylijskie środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie. 24 grudnia odeszła 18-letnia Isabelle Marciniak. Nastolatka była jedną z najbardziej utalentowanych gimnastyczek artystycznych w całym kraju.

W 2021 roku Marciniak zdobyła złoty medal w wieloboju podczas juniorskich mistrzostw Brazylii. Gdyby tego było mało, w tym samym roku sięgnęła również po srebro w ćwiczeniach ze wstążką, w układzie z piłką była najlepsza.

Komu prezent, a komu rózgę? Hajto i Kołtoń w roli Mikołaja! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nie żyje Isabelle Marciniak. Brazylijka miała zaledwie 18 lat

Na co dzień była zawodniczką klubu "Agir". W barwach swojej ekipy osiągała liczne sukcesy na stanowym i krajowym szczeblu. Niestety rozwijająca się choroba sprawiła, że w ostatnim czasie Isabelle Marciniak nie mogła brać udziału w rywalizacji.

Jak przekazały portale "Diario de Avisos" i hiszpańskie "Mudno Deportivo", przyczyną śmierci 18-latki był nowotwór układu limfatycznego - chłoniak Hodgkina. Młoda sportsmenka była leczona w szpitalu w Kurytybie.

Paranańska Federacja Gimnastyki opublikowała post, w którym przekazano wyrazy współczucia dla rodziny i przyjaciół zmarłej.

Rozwiń

"W tym czasie smutku składamy wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom, kolegom z drużyny, trenerom i całej społeczności gimnastycznej. Niech Twoja historia, pasja do sportu i pamięć o Tobie żyją jako inspiracja dla wszystkich, którzy wierzą w gimnastykę jako narzędzie do formowania i transformacji człowieka - czytamy.

znicz Eryk Stawinski/REPORTER East News

Ci sportowcy odeszli od nas w 2025 roku 123RF 123RF/PICSEL