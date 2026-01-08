Zarząd Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (EWF) wydał komunikat, w którym poinformował o odebraniu Polsce organizacji zaplanowanych na wrzesień mistrzostw Europy juniorów i U23 w podnoszeniu ciężarów w 2026 roku. Powód? Niewydanie wiz dla sportowców z Rosji i Białorusi.

"Decyzja ta została podjęta po tym, jak kraj gospodarz nie zapewnił wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi" - przekazano i dodano, że "sport musi być poza polityką".

Federacja opowiada się za inkluzywnością, równymi szansami i jednością poprzez sport i nie akceptuje dyskryminacji ze względu na uwarunkowania polityczne lub geopolityczne, zwłaszcza w czasach narastających napięć na całym świecie

Organizację ME powierzono Albanii. Zawody odbędą się najpewniej w październiku. Zapewniono przy tym, że EWF "nadal w pełni angażuje się w ochronę wartości sportu, wspieranie młodych sportowców w całej Europie i dbanie o to, aby podnoszenie ciężarów nadal było platformą integracji, szacunku i solidarności".

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów reaguje na decyzję EWF. Jasna deklaracja

Informacja o odebraniu Polsce organizacji juniorskich ME pojawiła się krótko po tym, jak EWF celebrowała 100. rocznicę powstania Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Polski wkład w dyscyplinę opisywano jako istotną część dziedzictwa Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów. W uznaniu za zasługi Polaków EWF podjęła decyzję o wydaniu pamiątkowego tomu zatytułowanego "100 lat Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów" i złożyła polskim zawodnikom życzenia.

Wcześniej EWF anulowała mistrzostw Europy U15 i U17 w podnoszeniu ciężarów, które także miały odbyć się w Polsce pod koniec 2024 roku. Konkurs przeniesiono do Madrytu.

PZPC zapowiada, że w obliczu ostatnich wydarzeń poczyni starania, by zorganizować starty tych grup wiekowych w przyszłości. Informacja o tym zamieszczona została w obszernym wpisie w mediach społecznościowych, w którym streszczono sportowy scenariusz na 2026 rok.

"Albania miała organizować Mistrzostwa Europy U15 i U17, ale teraz nie jest to już aktualne! Polski Związek Podnoszenia Ciężarów czyni starania, by z kolei te zawody najmłodszych grup wiekowych, mogły odbyć się w naszym kraju. Łatwo nie jest w takiej dyplomacji, ale jakieś szanse istnieją. Będziemy o tym informować" - zadeklarowano.

Rozwiń

Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartłomiej Adamus, złoty medalista ME U17 (2017), brązowy medalista mistrzostw Europy seniorów (2021) Luis Acosta AFP