Partner merytoryczny: Eleven Sports

To znowu się dzieje, odbierają Polsce wielką imprezę. Jest dosadna reakcja

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Historia właśnie się powtarza. Po tym, jak Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów odebrała Polsce organizację mistrzostw Europy U15 i U17, teraz tracimy kolejną wielką imprezę, mistrzostwa Europy juniorów i U23. Powód? Niezapewnienie "wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi". Dosadna reakcja PZPC świadczy o tym, że Polacy się nie poddają.

Zawodniczka w czarnym stroju sportowym podnosi ciężar tuż przy klatce piersiowej. Na stroju widoczna naszywka z godłem Polski, sportowiec prezentuje duże skupienie i wysiłek.
Olimpijka Weronika Zielińska, mistrzyni Europy seniorek (2024), brązowa medalistka mistrzostw Europy seniorek (2025)IwańczukReporter

Zarząd Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów (EWF) wydał komunikat, w którym poinformował o odebraniu Polsce organizacji zaplanowanych na wrzesień mistrzostw Europy juniorów i U23 w podnoszeniu ciężarów w 2026 roku. Powód? Niewydanie wiz dla sportowców z Rosji i Białorusi.

"Decyzja ta została podjęta po tym, jak kraj gospodarz nie zapewnił wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi" - przekazano i dodano, że "sport musi być poza polityką".

Federacja opowiada się za inkluzywnością, równymi szansami i jednością poprzez sport i nie akceptuje dyskryminacji ze względu na uwarunkowania polityczne lub geopolityczne, zwłaszcza w czasach narastających napięć na całym świecie
- czytamy.

Organizację ME powierzono Albanii. Zawody odbędą się najpewniej w październiku. Zapewniono przy tym, że EWF "nadal w pełni angażuje się w ochronę wartości sportu, wspieranie młodych sportowców w całej Europie i dbanie o to, aby podnoszenie ciężarów nadal było platformą integracji, szacunku i solidarności".

Zobacz również:

Karol Nawrocki na zeszłorocznej Pielgrzymce Kibiców
Sportowe życie

Ostatecznie potwierdzają się doniesienia ws. Nawrockiego. To już oficjalne

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Polski Związek Podnoszenia Ciężarów reaguje na decyzję EWF. Jasna deklaracja

    Informacja o odebraniu Polsce organizacji juniorskich ME pojawiła się krótko po tym, jak EWF celebrowała 100. rocznicę powstania Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Polski wkład w dyscyplinę opisywano jako istotną część dziedzictwa Europejskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów. W uznaniu za zasługi Polaków EWF podjęła decyzję o wydaniu pamiątkowego tomu zatytułowanego "100 lat Polskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów" i złożyła polskim zawodnikom życzenia.

    Wcześniej EWF anulowała mistrzostw Europy U15 i U17 w podnoszeniu ciężarów, które także miały odbyć się w Polsce pod koniec 2024 roku. Konkurs przeniesiono do Madrytu.

    PZPC zapowiada, że w obliczu ostatnich wydarzeń poczyni starania, by zorganizować starty tych grup wiekowych w przyszłości. Informacja o tym zamieszczona została w obszernym wpisie w mediach społecznościowych, w którym streszczono sportowy scenariusz na 2026 rok.

    "Albania miała organizować Mistrzostwa Europy U15 i U17, ale teraz nie jest to już aktualne! Polski Związek Podnoszenia Ciężarów czyni starania, by z kolei te zawody najmłodszych grup wiekowych, mogły odbyć się w naszym kraju. Łatwo nie jest w takiej dyplomacji, ale jakieś szanse istnieją. Będziemy o tym informować" - zadeklarowano.

    Zobacz również:

    Justyna Kowalczyk-Tekieli, Jerzy Owsiak
    Sportowe życie

    Kowalczyk-Tekieli ogłasza ws. WOŚP, podjęła już decyzję. To może być zaskoczenie

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Montpellier HSC VB - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Sportowiec w czerwonym stroju podnosi sztangę z kolorowymi obciążnikami, widoczne logo igrzysk olimpijskich Tokyo 2020 oraz marka sprzętu sportowego.
    Bartłomiej Adamus, złoty medalista ME U17 (2017), brązowy medalista mistrzostw Europy seniorów (2021)Luis AcostaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja