To był szalony atak. Żadna Polka do tej pory nie powtórzyła tego sukcesu. "Jakby szatan wstąpił we mnie"

Pływało się w nim trochę jak w kołysce. Nie zmieniłam jednak zdania i postanowiłam na nim wystartować. Po pierwszym przejeździe byłam na ósmej pozycji. Nikt już chyba nie wierzył w to, że mogę jeszcze stanąć na podium. Wtedy jednak pomyślałam: ja wam jeszcze pokażę. Zadziałał ten mój góralski charakter. Na popołudniowy przejazd przyjechaliśmy chyba godzinę wcześniej. Zaczęłam się rozgrzewać, ale nagle zawody... wstrzymano. Wszystko przez to, że zaczęli regulować wodę na zaporze. Trwało to wszystko kilkadziesiąt minut, ale dla mnie to była wieczność. W końcu wystartowałam. Podobno ruszyłam bardzo ostro, choć ja tego tak nie odczuwałam. Na bramce numer 16., na tak zwanej erce, za szybko pociągnęłam lewym wiosłem i zahaczyłam palik. Wtedy jakby szatan wstąpił we mnie. Przyspieszyłam, kolejny trawers wykonałam po swojemu i zobaczyłam swoje nazwisko na pierwszym miejscu. Za mną było jednak wiele dobrych zawodniczek. Czekałam na przeciwległym brzegu, a kiedy okazało się, że jestem mistrzynią świata, to zamiast do trenerów, pobiegłam na górkę, by w samotności delektować się tą wspaniałą chwilą. Oczywiście były łzy