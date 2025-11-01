Rok 2025 przyniósł sportowemu światu wiele emocji, sukcesów i wzruszeń, ale też momentów zadumy. W mijających miesiącach pożegnaliśmy wybitnych sportowców - mistrzów, którzy przez lata inspirowali, dawali radość kibicom i zapisywali swoje nazwiska w historii. Dziś wspominamy tych, którzy odeszli, lecz pozostaną w naszej pamięci na zawsze.

Agnes Keleti - pięciokrotna mistrzyni olimpijska w gimnastyce sportowej

Informacja o śmierci Agnes Keleti była wstrząsem dla fanów gimnastyki. Węgierka aż pięciokrotnie zdobywała złoto na igrzyskach olimpijskich, a w sumie sięgnęła po 10 medali w gimnastyce sportowej. Keleti nie mogłaby pochwalić się tak imponującym CV, gdyby nie udało jej się uchronić przed deportacją do Auschwitz. W obozie zginął jednak jej ojciec. Keleti zmarła 2 stycznia, zaledwie kilka dni przed swoimi 104. urodzinami.

Nie żyje Agnes Keleti - pięciokrotna mistrzyni olimpijska w gimnastyce sportowej Peter Kohalmi / AFP AFP

Jan Zachara - mistrz olimpijski w boksie

Jan Zachara był absolutną legendą czechosłowackiego boksu. Swój kraj na igrzyskach olimpijskich miał okazję reprezentować dwukrotnie i podczas XV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Helsinkach w 1952 roku sięgnął po złoto w kategorii piórkowej. Po zakończeniu kariery sportowej dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Zmarł 2 stycznia w wieku 96 lat.

Jan Zachara autor nieznany Wikimedia Commons

Andrzej Kraśnicki - piłkarz ręczny, w latach 2010-2023 prezes PKOl

Andrzej Kraśnicki od zawsze związany był ze sportem. Uprawiał piłkę ręczną, a w połowie lat 60. ubiegłego roku był zawodnikiem juniorskiej i młodzieżowej kadry narodowej. Następnie pracował jako trener tej dyscypliny, a także jako instruktor narciarstwa i ratownik wodny. W latach 2003-2005 piastował stanowisko prezesa Polskiej Konfederacji Sportu, w latach 2006-2021 prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W latach 2010-2023 był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zmarł 10 stycznia w wieku 75 lat.

Andrzej Kraśnicki nie żyje Lukasz Kalinowski/East News East News

Richard Button - dwukrotny mistrz olimpijski w łyżwiarstwie figurowym

Richard Button przeszedł do historii jako pierwszy łyżwiarz figurowy, który w oficjalnych zawodach wykonał podwójnego axla i potrójny skok. Amerykanin uważany był za najlepszego łyżwiarza figurowego XX wieku. I to wcale nie bez powodu - z trakcie swojej kariery zdobył dwa mistrzostwa olimpijskie, pięć razy sięgnął po mistrzostwo świata (1948-52), a raz po tytuł... mistrza Europy. Dokonał tego w 1948 roku w Pradze, gdy w czempionacie Starego Kontynentu mogli wziąć udział reprezentanci USA i Kanady. Zmarł 30 stycznia w wieku 95 lat.

Nie żyje Richard "Dick" Button AFP

Sylwester Kaczyński - trzykrotny mistrz Polski w boksie

Sylwester Kaczyński był jedną z najważniejszych postaci w polskim boksie w latach 60. XX wieku. W tamtym okresie trzykrotnie sięgał po mistrzostwo kraju w kategorii półśredniej. Pierwszy złoty medal wywalczył podczas mistrzostw Polski w 1965 roku, a wyczyn ten powtórzył jeszcze w latach 1968 i 1969. Po zakończeniu kariery zawodniczek pracował jako trener. Zmarł 1 lutego w wieku 87 lat.

Sylwester Kaczyński archiwum PS Newspix.pl

Buwajsar Sajtijew - trzykrotny mistrz olimpijski w zapasach

Buwajsar Sajtijew był jednym z tych sportowców, którzy mogą pochwalić się imponującą kolekcją olimpijskich krążków. Rosjanin bowiem aż trzykrotnie zostawał mistrzem olimpijskim w zapasach. Poza tymi krążkami zdobył także sześć tytułów mistrza świata i tyle samo mistrzostw Europy. Jedno z nich wywalczył w Warszawie w 1997 roku. Po zakończeniu sportowej kariery skupił się na polityce - był członkiem niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej. Zmarł 2 marca w wieku 49 lat.

Buwajsar Sajtijew Takhirgeran Umar Wikimedia Commons

Fred Stolle - 18-krotny mistrz wielkoszlemowy

Fred Stolle zaliczał się do grona tenisistów, którzy po wielkoszlemowe trofea sięgali na wszystkich nawierzchniach i we wszystkich konkurencjach. Mistrzostwa zdobywał zarówno w grze pojedynczej, jak i w deblu oraz mikście. Łącznie wywalczył aż 18 wielkoszlemowych trofeów. Zmarł 5 marca w wieku 86 lat.

Fred Stolle AFP AFP

Akinori Nakayama - sześciokrotny mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej

Na igrzyskach debiutował w Meksyku w 1968, wystąpił także w Monachium 4 lata później. Zdobywał medale na obu olimpiadach - łącznie wywalczył aż 10 krążków, w tym sześć koloru złotego. Sięgał także po medale mistrzostw świata. Zmarł 9 marca w wieku 82 lat po walce z nowotworem.

Akinori Nakayama ullstein bild Getty Images

George Foreman - mistrz olimpijski i dwukrotny zawodowy mistrz świata w boksie

W wieku niecałych 20 lat zdobył tytuł mistrza olimpijskiego na igrzyskach olimpijskich w Meksyku w 1968 w wadze ciężkiej. Po przejściu na zawodowstwo dwukrotnie zostawał mistrzem świata wagi ciężkiej. Po przejściu na sportową emeryturę został pastorem. Zmarł 21 marca w wieku 76 lat.

George Foreman (z lewej) i Muhammad Ali AFP

Stefan Hula senior - brązowy medalista mistrzostw świata w kombinacji norweskiej

Największy sukces w swojej karierze osiągnął na mistrzostwach świata w Falun w 1974 roku, gdzie zdobył brązowy medal. Ponadto był mistrzem Polski w 1973 roku oraz wicemistrzem kraju dwa lata wcześniej. Zdobył również wicemistrzostwo Polski w skokach na średniej skoczni w 1976 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem, a miłością do sportów zimowych zaraził swojego syna Stefana - ten przez ostatnie lata był reprezentantem Polski w skokach narciarskich. Stefan Hula senior zmarł 29 marca w wieku 77 lat.

Alvaro Mangino - rugbysta

Pod koniec marca światem wstrząsnęła informacja o śmierci Alvaro Mangino. Urugwajczyk był jednym z z rugbystów, którzy przeżył katastrofę lotniczą w Andach w 1972 roku. O jego historii nakręcono film pt. "Śnieżne bractwo" reżyserii J.A. Bayony, który otrzymał dwanaście statuetek Goya i był nominowany do Oscara. Mangino zmarł 29 marca w wieku 71 lat.

Alvaro Mangino Instagram/alvaromangino.oficial materiał zewnętrzny

Leo Beenhakker - selekcjoner reprezentacji Polski w latach 2006-2009

Jeden z najbardziej uznanych trenerów piłkarskich w historii. Prowadził m.in. Real Madryt, Feyenoord, AFC Ajax, reprezentację Holandii, reprezentację Arabii Saudyjskiej oraz reprezentację Trynidadu i Tobago. W latach 2006-2009 był selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zmarł 10 kwietnia w wieku 82 lat.

Leo Beenhakker Pawel Kibitlewski Reporter

Urszula Figwer - siatkarka, lekkoatletka i olimpijka

"Człowiek renesansu" doskonale opisywałoby Urszulę Figwer. Sportsmenka odnajdywała się bowiem w wielu dyscyplinach - była multimedalistką mistrzostw Polski w lekkoatletyce (zarówno w rzucie oszczepem, jak i w pchnięciu kulą), sukcesy odnosiła także jako siatkarka (sięgnęła po wicemistrzostwo świata w Moskwie w 1952 oraz po brązowy medal na mistrzostwach Europy w 1949 w Pradze). Zmarła 21 kwietnia w wieku 93 lat.

Urszula Figwer archiwum Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki materiały prasowe

Jacek Gaworski - wicemistrz paralimpijski w szermierce na wózkach

Srebrny medalista letnich igrzysk paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w turnieju drużynowym, indywidualny i drużynowy brązowy medalista mistrzostwa świata we florecie 2017, indywidualny wicemistrz Europy we florecie 2018, indywidualny brązowy medalista we florecie mistrzostw Europy 2016 oraz ośmiokrotny indywidualny mistrz Polski we florecie - 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Cierpiał na stwardnienie rozsiane, które zdiagnozowano u niego w 2004 roku. Chorował także na nowotwór rdzenia kręgowego i czerniaka błon śluzowych. Zmarł 10 maja w wieku 57 lat.

Jacek Gaworski Tomasz Gola East News

Nino Benvenuti - mistrz olimpijski i niekwestionowany mistrz świata w boksie

Jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii tej dyscypliny. W 1960 roku sięgnął po złoto olimpijskie w boksie, a kilka miesięcy później przeszedł na zawodowstwo. Łącznie stoczył 90 oficjalnych pojedynków, był niekwestionowanym mistrzem świata w wadze średniej oraz lekkośredniej. Zmarł 20 maja w wieku 87 lat.

Nino Benvenuti Marco Cantile Getty Images

Leszek Górski - olimpijczyk, wicemistrz Europy w pływaniu

Leszek Górski nazywany był "specjalistą od stylu zmiennego". Pływak wielokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, reprezentował nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w 1980 roku, a jego największym osiągnięciem było wicemistrzostwo Europy na 400 metrów stylem zmiennym. Po zakończeniu kariery został trenerem. Zmarł 21 maja w wieku 64 lat.

Mike McCallum - bokserski mistrz świata w trzech kategoriach wagowych

Przeszedł na zawodowstwo w 1981. W trakcie swojej kariery trzykrotnie zostawał mistrzem świata w różnych kategoriach wagowych - w czasach świetności Jamajczyk zdominował dywizję średnią, super średnią oraz półciężką. Owocna kariera zaowocowała dołączeniem Mike'a McCalluma do międzynarodowej galerii sław. Zmarł w wypadku 31 maja w wieku 68 lat.

Nie żyje Mike McCallum JOEL ROBINE AFP

Krystyna Palmowska - legenda polskiego alpinizmu

Krystyna Palmowska była jedną z najwybitniejszych postaci polskiego alpinizmu. W 1983 roku została pierwszą kobietą, która zdobyła Broad Peak, a dwa lata później wraz z Anną Czerwińską i Wandą Rutkiewicz była uczestniczką pierwszego udanego wejścia na Nanga Parbat w zespole złożonym wyłącznie z kobiet. Zmarła 15 czerwca po tragicznym upadku w słowackich Tatrach. Miała 76 lat.

Krystyna Palmowska Wojciech Koziol Agencja FORUM

Diogo Jota - piłkarz Liverpoolu i reprezentacji Portugalii

Diogo Jota był piłkarzem Liverpoolu, który w barwach tego klubu rozegrał 182 spotkania, zdobywając 62 bramki i notując 26 asyst. W reprezentacji Portugalii rozegrał 49 spotkań i zdobył 14 bramek. W 2025 roku został mistrzem Anglii i wygrał Ligę Narodów. Ponadto w swoim dorobku ma również Puchar Ligi Angielskiej oraz krajowy puchar. Zginął w wypadku samochodowym 3 lipca w wieku 28 lat. Jego nagła i niespodziewana śmierć wstrząsnęła światem futbolu.

Diogo Jota PAUL ELLIS/AFP/East News East News

Alicja Gortat - siatkarska mistrzyni Polski

Alicja Gortat swoją przygodę z siatkówką rozpoczynała w Gdyni, gdzie występowała w barwach Startu Gdynia. Następnie przeniosła się do Łodzi, gdzie ze Startem Łódź zdobyła dwa medale mistrzostw Polski. Po zakończeniu kariery została trenerką oraz nauczycielką i przez lata wychowywała kolejne pokolenia młodzieży w Łodzi. Zmarła 13 lipca w wieku 75 lat. O jej śmierci poinformował jej syn i legendarny koszykarz, Marcin Gortat.

Alicja Gortat Facebook/Marcin Gortat materiał zewnętrzny

Felix Baumgartner - skoczył ze stratosfery i pobił trzy rekordy

Felix Baumgartner był absolutną legendą sportów ekstremalnych. Już jako dziecko marzył o skydivingu i lataniu helikopterami. W wieku zaledwie 16 lat Baumgartner oddał swój pierwszy spadochronowy skok i już wtedy zdecydował, że tym właśnie chciałby zajmować się w przyszłości. O Austriaku zrobiło się głośno w 2012 roku, kiedy to wykonał on skok ze stratosfery z wysokości 38 969,4 metrów w ramach Red Bull Stratos. Wówczas pobił on trzy rekordy - najwyższy lot załogowy balonem, najwyższy skok spadochronowy oraz największa prędkość swobodnego lotu. Zmarł w wypadku 17 lipca w wieku 56 lat.

Felix Baumgartner Kirill Kudryavtsev AFP

Hulk Hogan - sześciokrotny mistrz wagi ciężkiej w wrestlingu

Największą popularność wrestler zyskał w latach 80-tych XX wieku. Wówczas wśród fanów tej dyscypliny sportu zapanowała istna "Hulkomania", która wypromowała postać ikonicznego zawodnika. Jego niecodzienny styl zapisał się w pamięci milionów osób. Podczas swojego pobytu w WWE był między innymi sześciokrotnym mistrzem wagi ciężkiej. Zmarł 24 lipca w wieku 71 lat.

Hulk Hogan FAYEZ NURELDINE AFP

Laura Dahlmeier - dwukrotna mistrzyni olimpijska w biathlonie

Niemka przez lata brylowała na arenie międzynarodowej jako biathlonistka. W swojej karierze sięgała m.in. po medale olimpijskie (dwa złota i brąz), medale mistrzostw świata (siedem złotych krążków, trzy srebrne oraz pięć brązowych), a sezonie 2016/2017 zdobyła Kryształową Kulę dla najlepszej zawodniczki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 28 lipca wspinając się w stylu alpejskim na szczyt Laila Peak, została uderzona przez obryw skalny na wysokości ok. 5700 metrów. Ze względu na spadające kamienie nie było możliwe dotarcie do niej ani z powietrza, ani z ziemi, w związku z czym akcja ratunkowa została zakończona wieczorem 29 lipca, a ciało pozostało na miejscu wypadku. Miała 31 lat.

Świat sportu opłakuje Laurę Dahlmeier firo Sportphoto/ Jan Fromme AFP

Kunishige Kamamoto - brązowy medalista igrzysk olimpijskich w piłce nożnej

Słynny napastnik zapisał się w dziejach kadry narodowej jako rekordzista pod względem strzelonych goli i lider drużyny, która w 1968 roku sięgnęła po brąz igrzysk olimpijskich. Do tej pory uważany jest za jednego z najwybitniejszych japońskich piłkarzy. Zmarł 10 sierpnia w wieku 81 lat.

Kunishige Kamamoto nie żyje. Był legendą japońskiego futbolu Masahiro Sugimoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP - Sports Nippon/Getty Images AFP

Angela Mortimer Barrett - czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, była liderka światowego rankingu

Tenisistka w swojej karierze czterokrotnie sięgnęła po trofeum wielkoszlemowe - pierwszy tytuł zdobyła w 1955 roku podczas turnieju Rolanda Garrosa w singlu, wkrótce potem zdobyła mistrzostwo Wimbledonu w deblu. Trzy lata później pochodząca z Plymouth zawodniczka wygrała turniej singlowy na Australian Open. Najważniejszy triumf w swojej karierze Brytyjka odnotowała w roku 1961, kiedy to sięgnęła po mistrzostwo Wimbledonu w singlu. To pozwoliło jej awansować na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Zmarła 25 sierpnia w wieku 93 lat.

Angela Mortimer Barrett Edward Miller Getty Images

Witold Ziaja - były kapitan reprezentacji Polski w hokeju na trawie

Witold Ziaja przez wiele lat był liderem reprezentacji Polski w hokeju na trawie, z którą aż dwukrotnie miał okazję wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Po zakończeniu kariery został szkoleniowcem - był m.in. trenerem reprezentacji kobiet Austrii, męskiej reprezentacji Polski oraz męskiej reprezentacji Szwajcarii. Zmarł 1 września w wieku 84 lat.

Witold Ziaja Twitter/KtoUmarl materiał zewnętrzny

Bogusław Fornalczyk - zwycięzca Tour de Pologne

Bogusław Fornalczyk emocji dostarczał fanom kolarstwa w latach 50. i 60. poprzedniego stulecia, wygrywając m.in. prestiżowy wyścig Tour de Pologne. Miał on również okazję reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Rzymie. Do ojczyzny powrócił on jednak bez medalu. Zmarł 1 października w wieku 88 lat.

Odd Martinsen - mistrz olimpijski w biegach narciarskich

Szczyt jego kariery przypadł na drugą połowę lat 60. i 70., kiedy należał do ścisłej czołówki światowej. Największe sukcesy odniósł podczas igrzysk olimpijskich w Grenoble w 1968 roku, gdzie zdobył złoty medal w sztafecie 4 x 10 km oraz srebrny medal w biegu na 30 km. Osiem lat później, w Innsbrucku (1976), ponownie stanął na olimpijskim podium - tym razem zdobywając srebro w sztafecie. Zmarł 27 października w wieku 82 lat.

Nie żyje Odd Martinsen Facebook/Celebrity And Notable Deaths 123RF/PICSEL