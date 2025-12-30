W kwietniu tego roku, po sześciu latach, Krzysztof Ratajski wypadł z TOP 32 światowego rankingu darta. A to bolesne, traci się rozstawienie w takich turniejach jak obecny, ale i trzeba grać o jeden mecz więcej. Na moment wrócił, ale później zaczął się już mścić słabszy rok 2024.

Tegoroczne mistrzostwa świata Polak zaczynał jako 37. na świecie, już zarobił w Londynie 60 tys. funtów, w rankingu "na żywo" podskoczył o trzy pozycje. A jeśli we wtorek w Alexandra Palace pokona Luke'a Woodhouse'a, będzie 28.

I zapewni sobie możliwość gry o półfinał z liderem rankingu Lukem Littlerem, który w poniedziałek wieczorem, wybuczany i wygwizdany przez kibiców, cieszył się ze zwycięstwa z Robem Crossem 4:2. Mimo że rywal miał lotkę na 3:3 w setach.

Mistrzostwa świata w darcie. Wielka szansa Krzysztofa Ratajskiego. "Polski Orzeł" walczy o najlepszą ósemkę

Ratajski w Londynie wygrał już trzy spotkania - najpierw dość gładko z Alexisem Toylo 3:0, później 3:1 z Ryanem Joyce'em (nr 24 w rankingu PDC), wreszcie z Wesleyem Plaisierem 4:3, choć przegrywał już 1:3. To był typowy dartowy thriller, gdy "Polski Orzeł" był już jedną nogą za turniejem, a jednak zupełnie odwrócił losy i odesłał zaskoczonego Holendra.

Radość Polaka po pokonaniu Gabriela Clemensa. Londyn 2020 Kieran Cleeves - PA Images Getty Images

Toretycznie teraz powinno być trudniej niż w meczu z Plaisierem, ale akurat w meczach z Woodhousem Polak ma korzystny bilans starć (4:1). No i w tym roku już go pokonał. Ma też taką przewagę, że wie jak smakuje ćwierćfinał MŚ, bo Anglik jedyną taką okazję rok temu przegrał - uległ w czwartej rundzie 0:4 Stephenowi Buntingowi.

Ratajski zaś 29 grudnia 2020 roku taki mecz wygrał. Choć w zupełnie innych okolicznościach i z innym scenariuszem. Takim, że spotkanie z Plaisierem można nazwać... spokojnym.

Rywalem Polaka był wówczas Niemiec Gabriel Clemens, który chwilę wcześniej wyrzucił z turnieju broniącego tytułu mistrza świata Szkota Petera Wrighta. Ratajski zajmował 15. miejsce w rankingu PDC, błyszczał formą, w dwóch spotkaniach nie stracił nawet seta.

Mecz z Clemensem był jednak zupełnie inny. O tyle inny niż te obecne, że z uwagi na obostrzenia pandemiczne bez udziału kibiców. A ile ono znaczą - widać właśnie teraz. Owacje, gwizdy, krzyki - jest wszystko, zwłaszcza w emocjonujących końcówkach.

Niemiec jest dla Polaka zawodnikiem niemal idealnym, skoro na dziewięć bezpośrednich potyczek wygrał wszystkie dziewięć. Wtedy jednak grali na całkowitym styku, sześć setów kończyło się triumfem tego, który zaczynał. Było więc 3:3, a w tym decydującym - 2-2 w legach.

To Polak miał jednak przywilej rozpoczynania ostatniego lega - i po świetnych rzutach jemu zostało do końca 56 punktów, rywalowi - 287. I wtedy Clemens odpowiedział trzema potrójnymi dwudziestkami.

Ratajski uzyskał dwie lotki na zakończenie spotkania - spudłował. A za chwilę Niemiec jedną - i też nie trafił. Zaczęła się wojna nerwów, obaj nie potrafili domknąć spotkania, choć Polak miał osiem okazji, a jego rywal - siedem. Aż na tablicy zrobiło się 2-2, obaj potrzebowali podwójnej jedynki. Trafił Ratajski, za moment przyklęknął z wrażenia. To był jego pierwszy - i dotąd jedyny - ćwierćfinał MŚ.

A dziś po godz. 14.30 być może doczekamy się drugiego. Tekstowa relacja na żywo ze spotkania Ratajski - Woodhouse na sport.interia.pl.

Krzysztof Ratajski Simon O'Connor/PDC materiały prasowe

Iga Świątek rozpoczęła pobyt w Australii od prezentu. „Dobra kawa. Tego mi teraz potrzeba” © 2025 Associated Press