Polscy kibice snookera miło będą wspominać kończący się powoli rok 2025. Po raz kolejny mnóstwo powodów do radości dał im przede wszystkim Michał Szubarczyk. Utalentowany 14-latek został najmłodszym uczestnikiem Main Touru w historii i od samego początku nie ma zamiaru być tłem dla dużo bardziej doświadczonych przeciwników. Zaledwie kilka tygodni temu wyższość naszego rodaka uznał legendarny Jimmy White. A to zapewne dopiero początek, wraz z biegiem czasu lublinianin powinien dopisywać kolejne nazwiska do listy oponentów, z którymi sobie poradził.

Każde zwycięstwo w zawodowym tourze to dodatkowe pieniądze. Póki co przy nazwisku Michała Szubarczyka znajduje się kwota ponad 20 tysięcy funtów. I będzie stale rosła. Już teraz pozwala ona na większą swobodę. "My jesteśmy na tendencji wzrostowej. Zakopaliśmy dołek, wychodzimy na zero. To co mamy ze sponsoringu, plus to, co Michał wygrywa, pozwala nam komfortowo brać udział we wszystkich turniejach. I nie zastanawiać się, czy wystarczy" - mówił niedawno tata zawodnika w Kanale Zero.

"Jesteśmy już na dobrej drodze. A dalej jest tendencja zwyżkowa, bo Michał będzie dochodził coraz dalej, będzie brał udział w większej liczbie turniejów. Na razie czasem jednak odpada w kwalifikacjach" - dodawał, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Wówczas obok niego znajdował się także 14-latek. Ale kilka dni później Michał Szubarczyk sam udzielił wywiadu, tym razem Eurosportowi w serwisie YouTube. I podczas tej rozmowy także pojawił się temat pieniędzy. Tym razem postawiono bardziej na aspekty sportowe.

Michał Szubarczyk wprost o pieniądzach. Młody Polak ujawnił swoje podejście

"Motywują ale nie zajmują mi kompletnie głowy podczas meczów. Nigdy mi się nie zdarzyło, żebym o tym myślał" - wyznał bez ogródek lublinianin. "To nie moja robota za bardzo. Tym się zajmuje mój tata. Ale z tego co mi się wydaje, to po tych sukcesach nagle może nie pojawili się sponsorzy, ale na pewno podpina się spora osób, że to była moja rola i tak dalej. Takich typowo sponsorskich ofert to nie wiem w sumie. Nie do mnie pytanie" - dodał w temacie większego wsparcia po serii dobrych wyników.

Michał Szubarczyk ma ponadto ten komfort, iż trenuje w rodzinnym mieście, gdzie nie trzeba przepłacać. "Mam bardzo dobry układ z klubem. Same treningi więc nie kosztują dużo. A są osoby na przykład w Warszawie, gdzie wiem, że chłopaki mają inne umowy. To są już zupełnie inne pieniądze" - podsumował trudny dla każdego sportowca temat.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Michał Szubarczyk akpa AKPA

Michał Szubarczyk Karolina Adamska/East News Newspix/East News

Michał Szubarczyk z kolejnym sukcesem w swojej karierze facebook.com/pzsiba AFP