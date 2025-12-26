Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szubarczyk rezygnuje z walki o tytuł w mistrzostwach. Jest decyzja 14-latka

Andrzej Grupa

Snooker w Polsce ma przed sobą piękną przyszłość - świadczą o tym choćby trzy osoby, pierwszy raz w historii, w profesjonalnej elicie World Snooker Tour, ale też i osoba jeszcze 14-letniego Michała Szubarczyka. Nastolatek z Lublina został najmłodszym w historii uczestnikiem Main Touru, osiąga już tam pierwsze sukcesy. I choć jest już np. amatorskim mistrzem świata czy finalistą mistrzostw Europy, to nie ma jeszcze... tytułu mistrza Polski w kategorii open. I będzie musiał na to poczekać. Wiadomo też, co jest powodem takiej decyzji.

Młody mężczyzna w niebieskiej koszulce koncentruje się podczas gry w snookera, pochylając się nad stołem i celując kijem bilardowym w białą bilę. W tle rozmyte światła i elementy sali turniejowej.
Michał SzubarczykWojciech Szubartowski /Arena akcjiNewspix.pl

Antoni Kowalski, Mateusz Baranowski i najmłodszy w tym gronie Michał Szubarczyk - to trzej polscy uczestniczy Main Touru, światowej elity skupiającej 128 zawodników. W snookerze nic wyżej nie ma, a utrzymanie się w takim towarzystwie jest dla debiutantów bardzo wymagającym zadaniem. Przekonuje się o tym Kowalski, któremu zostało jeszcze tylko kilka okazji, by nie wypaść z elity. Baranowski i Szubarczyk mają jeszcze na to niemal półtora roku.

Już na początku stycznia cały nasz tercet czekają eliminacje do dwóch kolejnych turniejów w Main Tourze - najpierw German Masters (5-8 stycznia), a później Welsh Open (9-10 stycznia). Te zmagania odbędą się w Sheffield w Anglii, ale wcześniej krajową elitę ugości Zielona Góra. To tu odbędą się 34. Mistrzostwa Polski w Snookerze.

    Tyle że z grona trzech polskich zawodowców o tytuł powalczy tylko jeden z nich. Ten, który broni mistrzostwa.

    Walka o tytuł mistrza Polski bez dwóch gwiazd. Trudna i zrozumiała decyzja

    Mistrzostwa Polski rokrocznie odbywają się w styczniu, ale chyba dotąd nie zaczynały się aż tak wcześnie. 32 uczestników zacznie rywalizację w fazie grupowej w piątek 2 stycznia, finał zaś zaplanowano na niedzielę 4 stycznia - w godzinach wieczornych. Miejscem jest Nitschke Akademia Snookera w Zielonej Górze, należąca do Marcina Nitschke, legendy krajowego snookera.

      Zgłoszenia zawodników miały zostać potwierdzone do 20 grudnia, później przydzielono dzikie karty. Dziś znanych jest już 30 nazwisk, o dwa pozostałe walka toczyć się będzie w eliminacjach w najbliższy weekend w Warszawie.

      Na tej liście zgłoszeń brakuje Kowalskiego, czyli mistrza Polski z lat 2020, 2023 i 2024 oraz Szubarczyka.

      Ich zdjęć nie ma też na grafice opublikowanej przez organizatora turnieju.

      Dlaczego Kowalski i Szubarczyk zrezygnowali z walki o tytuł, choć zapewne byliby głównymi kandydatami? Można się domyślać, że nie chcieli ryzykować spóźnienia na mecze w eliminacjach German Masters. W grudniu sytuacja była odwrotna - Szubarczyk i Julian Bojko z Ukrainy do później nocy byli w Blackpoolu na 2025 Snooker Shoot Out, a już w niedzielę grali w Lublinie w mistrzostwach Polski w tej formule. Tyle że wtedy ryzykowali spóźnienie na zawody mniejsze rangą niż turniej rankingowy w World Snooker Tour.

      Zawodnik w niebieskiej koszulce wykonuje uderzenie kijem bilardowym podczas meczu snookera na profesjonalnym stole, w tle widoczna jest tablica z informacją o mistrzostwach i kolorowa grafika promująca wydarzenie.
      Michał Szubarczyk, Lublin 2025screen za TVP Sportmateriał zewnętrzny

      Finał mistrzostw Polski zakończy się zapewne w niedzielę ok. godz. 20, obaj zaś mają w poniedziałek już swoje mecze w Sheffield: Szubarczyk z Kreishhem Gurbaxanim z Indii, Kowalski - z Liamem Grahamem ze Szkocji. Ich potyczki zaczną się o godz. 15.30.

      Inaczej wygląda sytuacja Baranowskiego. On też gra w Sheffield, ale swój mecz z Anglikiem Allanem Taylorem zagra dopiero we wtorek po godz. 11. Nie musi więc ryzykować spóźnienia, w przypadku złej pogody i komplikacji lotniczych.

      Zawodnik grający w snookera pochyla się nad zielonym stołem, koncentrując się na precyzyjnym uderzeniu kijem bilardowym. W tle widoczne są napisy i logotypy związane z mistrzostwami.
      Mateusz Baranowski podczas mistrzostw Polski w 2023 rokuWojciech SzubartowskiNewspix.pl

      W tej sytuacji to Baranowski będzie więc zdecydowanym faworytem - i jako pierwszy w historii może zostać mistrzem kraju po raz piąty. Cztery triumfy ma też Rafał Jewtuch, dziś komentujący spotkania m.in. w Eurosporcie. 52-letni zawodnik dostał jednak dziką kartę, też stanie do rywalizacji.

      Na liście zgłoszeń jest też całkiem liczne grono nastolatków. A najmłodszym będzie 14-letni Axel Wysoczański z Otwocka.

      Ostatnie finały mistrzostw Polski w snookerze:

      • 2020 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 6:4
      • 2021 (Lublin): Konrad Juszczyszyn - Grzegorz Biernadski 6:3
      • 2022 (Lublin): Mateusz Baranowski - Konrad Juszczyszyn 5:1
      • 2023 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 5:2
      • 2024 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 5:1
      • 2025 (Lublin): Mateusz Baranowski - Daniel Holoyda 5:2

      Młody mężczyzna w ciemnej koszuli trzyma kij bilardowy podczas rozgrywki snookera, w tle widoczna publiczność uważnie obserwująca mecz.
      Antoni Kowalskiscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny
