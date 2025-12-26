Antoni Kowalski, Mateusz Baranowski i najmłodszy w tym gronie Michał Szubarczyk - to trzej polscy uczestniczy Main Touru, światowej elity skupiającej 128 zawodników. W snookerze nic wyżej nie ma, a utrzymanie się w takim towarzystwie jest dla debiutantów bardzo wymagającym zadaniem. Przekonuje się o tym Kowalski, któremu zostało jeszcze tylko kilka okazji, by nie wypaść z elity. Baranowski i Szubarczyk mają jeszcze na to niemal półtora roku.

Już na początku stycznia cały nasz tercet czekają eliminacje do dwóch kolejnych turniejów w Main Tourze - najpierw German Masters (5-8 stycznia), a później Welsh Open (9-10 stycznia). Te zmagania odbędą się w Sheffield w Anglii, ale wcześniej krajową elitę ugości Zielona Góra. To tu odbędą się 34. Mistrzostwa Polski w Snookerze.

Tyle że z grona trzech polskich zawodowców o tytuł powalczy tylko jeden z nich. Ten, który broni mistrzostwa.

Walka o tytuł mistrza Polski bez dwóch gwiazd. Trudna i zrozumiała decyzja

Mistrzostwa Polski rokrocznie odbywają się w styczniu, ale chyba dotąd nie zaczynały się aż tak wcześnie. 32 uczestników zacznie rywalizację w fazie grupowej w piątek 2 stycznia, finał zaś zaplanowano na niedzielę 4 stycznia - w godzinach wieczornych. Miejscem jest Nitschke Akademia Snookera w Zielonej Górze, należąca do Marcina Nitschke, legendy krajowego snookera.

Zgłoszenia zawodników miały zostać potwierdzone do 20 grudnia, później przydzielono dzikie karty. Dziś znanych jest już 30 nazwisk, o dwa pozostałe walka toczyć się będzie w eliminacjach w najbliższy weekend w Warszawie.

Na tej liście zgłoszeń brakuje Kowalskiego, czyli mistrza Polski z lat 2020, 2023 i 2024 oraz Szubarczyka.

Ich zdjęć nie ma też na grafice opublikowanej przez organizatora turnieju.

Dlaczego Kowalski i Szubarczyk zrezygnowali z walki o tytuł, choć zapewne byliby głównymi kandydatami? Można się domyślać, że nie chcieli ryzykować spóźnienia na mecze w eliminacjach German Masters. W grudniu sytuacja była odwrotna - Szubarczyk i Julian Bojko z Ukrainy do później nocy byli w Blackpoolu na 2025 Snooker Shoot Out, a już w niedzielę grali w Lublinie w mistrzostwach Polski w tej formule. Tyle że wtedy ryzykowali spóźnienie na zawody mniejsze rangą niż turniej rankingowy w World Snooker Tour.

Finał mistrzostw Polski zakończy się zapewne w niedzielę ok. godz. 20, obaj zaś mają w poniedziałek już swoje mecze w Sheffield: Szubarczyk z Kreishhem Gurbaxanim z Indii, Kowalski - z Liamem Grahamem ze Szkocji. Ich potyczki zaczną się o godz. 15.30.

Inaczej wygląda sytuacja Baranowskiego. On też gra w Sheffield, ale swój mecz z Anglikiem Allanem Taylorem zagra dopiero we wtorek po godz. 11. Nie musi więc ryzykować spóźnienia, w przypadku złej pogody i komplikacji lotniczych.

W tej sytuacji to Baranowski będzie więc zdecydowanym faworytem - i jako pierwszy w historii może zostać mistrzem kraju po raz piąty. Cztery triumfy ma też Rafał Jewtuch, dziś komentujący spotkania m.in. w Eurosporcie. 52-letni zawodnik dostał jednak dziką kartę, też stanie do rywalizacji.

Na liście zgłoszeń jest też całkiem liczne grono nastolatków. A najmłodszym będzie 14-letni Axel Wysoczański z Otwocka.

Ostatnie finały mistrzostw Polski w snookerze:

2020 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 6:4

2021 (Lublin): Konrad Juszczyszyn - Grzegorz Biernadski 6:3

2022 (Lublin): Mateusz Baranowski - Konrad Juszczyszyn 5:1

2023 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 5:2

2024 (Lublin): Antoni Kowalski - Mateusz Baranowski 5:1

2025 (Lublin): Mateusz Baranowski - Daniel Holoyda 5:2

