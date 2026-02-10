Szubarczyk przegrał, a tu taki zwrot w Anglii. Będzie jednak Polak na World Open w Chinach

Andrzej Grupa

Reprezentanci Polski wrócili do Main Touru po miesięcznej przerwie, dziś w Barnsley Metrodome walczyli o przepustkę do World Open w Yushan w Chinach. Michał Szubarczyk i Antoni Kowalski rozpoczęli swoje spotkania równocześnie, właśnie z reprezentantami Chin. Szubarzcyk na przerwę udał się przy stanie 0:4, Kowalski - przy 4:0. I gdy ten pierwszy zakończył już mecz, na innym stole doszło do zwrotu akcji. Liu Hongyu wygrał cztery frejmy, wyrównał na 4:4. A w decydującym wygrywał 20:0. Po raz kolejny doszło do niesamowitego zwrotu.

Młody mężczyzna w eleganckiej czarnej koszuli trzyma kij bilardowy, skoncentrowany, w tle rozmazana publiczność i jasne światło podkreślające sylwetkę.
Liu Hongyu ze stanu 0:4 doprowadził do 4:4 w starciu z Antonim Kowalskim. A w deciderze prowadził 20:0. To Polak jednak poleci na World OpenTai Chengzhe/VCGGetty Images

W snookerowym Main Tourze po raz pierwszy w historii mamy aż trzech Polaków. Dla Antoniego Kowalskiego to już drugi sezon w elicie, dla Michała Szubarczyka i Mateusza Baranowskiego - pierwszy. Kowalski musi bronić się przed wypadnięciem z tego grona, dla niego kwalifikacje w Barnsley do World Open miały szczególnie istotne znaczenie. 22-letni Zielonogórzanin musi jeszcze gdzieś bardzo solidnie zapunktować, zostały trzy takie szanse. Welsh Open, do którego już wcześniej wywalczył przepustkę, właśnie World Open, tu walczył dziś o wylot do Chin, wreszcie najważniejsze - mistrzostwa świata. Te zaś w kwietniu w Sheffield zakończą sezon.

    Na wtorek na godz. 11 wyznaczono mecze Szubarczyka i Kowalskiego, Baranowski zagra dopiero w środę, za to z mistrzem świata z 2023 roku - Lucą Brecelem. I to jedno zwycięstwo wystarczyłoby każdemu z Polaków, by w marcu udać się do Azji na 1/32 finału.

    World Open. Antoni Kowalski kontra Liu Hongyu w walce o przepustkę do Yushan

    Szubarczyk i Kowalski zaczeli swoje spotkania równocześnie, ale na regulaminową przerwę po czterech frejmach schodzili w skrajnie różnych nastrojach. 15-latek przegrywał z Chińczykiem Lei Peifanem już 0:4, Zielonogórzanin zaś prowadził z Lui Hongyu 4:0. I w pewnym sensie była to mała niespodzianka, rywal jest klasyfikowany nieco wyżej w rankingu WST.

    Zawodnik snookera wykonuje precyzyjny strzał na zielonym stole podczas turnieju, wokół rozmieszczone są kolorowe bile, a w tle widoczny jest baner z napisem Shoot Out Blackpool.
    Antoni Kowalskiscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Tymczasem Polak grał momentami znakomicie, trochę też potrafił wykorzystać sytuację w kluczowych momentach. W pierwszym frejmie Chińczyk prowadził już 29:0, Kowalski odskoczył na 46:29. Gdy Polak prowadził 46:42, zostały trzy bile, Hongyu nie potrafił przedłuży serii. Doszło do rywalizacji na niebieskiej, w końcu wbił ją nasz snookerzysta. A później jeszcze różową - i objął prowadzenie.

    To jednak i tak nic w porównaniu do tego, co stało się w kolejnej partii. Kowalski wywalczył dość sporą przewagę (61:35), gdy na stole została ostatnia czerwona bila. Sporą, ale nie wygrywającą. Trafił Chińczyk, poprawił brązową, a później dorzucił dwa kolory. Zrobiło się już 61:53, po faulach Polaka.

    I wtedy Antoni ustawił znakomitego snookera, rywal popełnił cztery faule z rzędu. Aż w końcu Kowalski uznał, że czas kończyć frejma. A później łatwo dorzucił trzecią i czwartą partię.

    Po przerwie potrzebował więc jeszcze tylko jednej rozgrywki, by zapewnić sobie bilety na lot do Chin. Tyle że to rywal zaczął odrabiać straty. 4:1, 4:2, choć po walce, ale zaraz dwa kolejne dość łatwo wygrane frejmy przez Hongyu. I nagle z sytuacji idealnej zrobiła się bardzo zawiła.

    Młody mężczyzna w ciemnej koszuli trzyma kij bilardowy podczas rozgrywki snookera, w tle widoczna publiczność uważnie obserwująca mecz.
    Antoni Kowalskiscreen za Eurosportemmateriał zewnętrzny

    Jakby jeszcze było mało, to Chińczyk zdobył 20 punktów po starcie decydującej rozgrywki. Już kilkadziesiąt minut wcześniej swój mecz zakończył Szubarczyk, przegrał z Peifanem, a tu zanosiło się na kolejną porażkę zawodnika z Polski.

    Tyle że Antoni złapał drugi oddech, popisał się brejkiem na 90 punktów. A to oznaczało, że 15 lub 16 marca będzie mógł zagrać w głównej drabince w Yushan. Pula nagród w tym turnieju wynosi 825 tys. funtów, na zwycięzcę czeka 175 tys.

    Kowalski zapewnił sobie na razie 5 tysięcy. To wciąż za mało na utrzymanie się w elicie.

    W przyszły poniedziałek Zielonogórzanin zagra z Chińczykiem Pangiem Junxu w trzeciej rundzie Welsh Open.

    World Open - runda kwalifikacyjna

    Antoni Kowalski (Polska, 72) - Liu Hongyu (Chiny, 59) 5:4

    Frejmy: 57:42, 86:53, 75:24, 83:1, 1:111, 37:64, 12:74, 13:70, 90:20.

    Snooker
    SnookerHector RetamalAFP
