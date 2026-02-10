Szubarczyk przegrał, a tu taki zwrot w Anglii. Będzie jednak Polak na World Open w Chinach
Reprezentanci Polski wrócili do Main Touru po miesięcznej przerwie, dziś w Barnsley Metrodome walczyli o przepustkę do World Open w Yushan w Chinach. Michał Szubarczyk i Antoni Kowalski rozpoczęli swoje spotkania równocześnie, właśnie z reprezentantami Chin. Szubarzcyk na przerwę udał się przy stanie 0:4, Kowalski - przy 4:0. I gdy ten pierwszy zakończył już mecz, na innym stole doszło do zwrotu akcji. Liu Hongyu wygrał cztery frejmy, wyrównał na 4:4. A w decydującym wygrywał 20:0. Po raz kolejny doszło do niesamowitego zwrotu.
W snookerowym Main Tourze po raz pierwszy w historii mamy aż trzech Polaków. Dla Antoniego Kowalskiego to już drugi sezon w elicie, dla Michała Szubarczyka i Mateusza Baranowskiego - pierwszy. Kowalski musi bronić się przed wypadnięciem z tego grona, dla niego kwalifikacje w Barnsley do World Open miały szczególnie istotne znaczenie. 22-letni Zielonogórzanin musi jeszcze gdzieś bardzo solidnie zapunktować, zostały trzy takie szanse. Welsh Open, do którego już wcześniej wywalczył przepustkę, właśnie World Open, tu walczył dziś o wylot do Chin, wreszcie najważniejsze - mistrzostwa świata. Te zaś w kwietniu w Sheffield zakończą sezon.
Na wtorek na godz. 11 wyznaczono mecze Szubarczyka i Kowalskiego, Baranowski zagra dopiero w środę, za to z mistrzem świata z 2023 roku - Lucą Brecelem. I to jedno zwycięstwo wystarczyłoby każdemu z Polaków, by w marcu udać się do Azji na 1/32 finału.
World Open. Antoni Kowalski kontra Liu Hongyu w walce o przepustkę do Yushan
Szubarczyk i Kowalski zaczeli swoje spotkania równocześnie, ale na regulaminową przerwę po czterech frejmach schodzili w skrajnie różnych nastrojach. 15-latek przegrywał z Chińczykiem Lei Peifanem już 0:4, Zielonogórzanin zaś prowadził z Lui Hongyu 4:0. I w pewnym sensie była to mała niespodzianka, rywal jest klasyfikowany nieco wyżej w rankingu WST.
Tymczasem Polak grał momentami znakomicie, trochę też potrafił wykorzystać sytuację w kluczowych momentach. W pierwszym frejmie Chińczyk prowadził już 29:0, Kowalski odskoczył na 46:29. Gdy Polak prowadził 46:42, zostały trzy bile, Hongyu nie potrafił przedłuży serii. Doszło do rywalizacji na niebieskiej, w końcu wbił ją nasz snookerzysta. A później jeszcze różową - i objął prowadzenie.
To jednak i tak nic w porównaniu do tego, co stało się w kolejnej partii. Kowalski wywalczył dość sporą przewagę (61:35), gdy na stole została ostatnia czerwona bila. Sporą, ale nie wygrywającą. Trafił Chińczyk, poprawił brązową, a później dorzucił dwa kolory. Zrobiło się już 61:53, po faulach Polaka.
I wtedy Antoni ustawił znakomitego snookera, rywal popełnił cztery faule z rzędu. Aż w końcu Kowalski uznał, że czas kończyć frejma. A później łatwo dorzucił trzecią i czwartą partię.
Po przerwie potrzebował więc jeszcze tylko jednej rozgrywki, by zapewnić sobie bilety na lot do Chin. Tyle że to rywal zaczął odrabiać straty. 4:1, 4:2, choć po walce, ale zaraz dwa kolejne dość łatwo wygrane frejmy przez Hongyu. I nagle z sytuacji idealnej zrobiła się bardzo zawiła.
Jakby jeszcze było mało, to Chińczyk zdobył 20 punktów po starcie decydującej rozgrywki. Już kilkadziesiąt minut wcześniej swój mecz zakończył Szubarczyk, przegrał z Peifanem, a tu zanosiło się na kolejną porażkę zawodnika z Polski.
Tyle że Antoni złapał drugi oddech, popisał się brejkiem na 90 punktów. A to oznaczało, że 15 lub 16 marca będzie mógł zagrać w głównej drabince w Yushan. Pula nagród w tym turnieju wynosi 825 tys. funtów, na zwycięzcę czeka 175 tys.
Kowalski zapewnił sobie na razie 5 tysięcy. To wciąż za mało na utrzymanie się w elicie.
W przyszły poniedziałek Zielonogórzanin zagra z Chińczykiem Pangiem Junxu w trzeciej rundzie Welsh Open.
Antoni Kowalski (Polska, 72) - Liu Hongyu (Chiny, 59) 5:4
Frejmy: 57:42, 86:53, 75:24, 83:1, 1:111, 37:64, 12:74, 13:70, 90:20.