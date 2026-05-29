Szturm na PKOl. Radosław Piesiewicz pod ścianą. Ma 30 dni

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Ciemne chmury wiszą nad Radosławem Piesiewiczem. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma sporą opozycję, które chce go odwołać ze stanowiska. W piątkowe południe doszło do przełomu, który daje nadzieję osobom, które mają dość jego rządów. Teraz piłeczka jest po stronie zarządu.

Radosław Piesiewicz w tarapatach. W PKOl złożono kluczowy wniosek
Radosław Piesiewicz w tarapatach. W PKOl złożono kluczowy wniosekTomasz JastrzębowskiEast News

Już kilka dni temu informowaliśmy, że pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem było odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zebrano 80 podpisów ze 106 organizacji, prawnych członków organizacji. Prezes PKOl przy wsparciu komisji rewizyjnej starał się podważać zasadność tego wniosku i wszelkie kwestie formalne. Aż w końcu go zablokował.

Szturm na PKOl. Jest wniosek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W piątek doszło do przełomu, o którym informuje "Przegląd Sportowy Onet". Do siedziby PKOl weszli Krzysztof Wiłkomirski (Polski Związek Judo), Robert Korzeniowski (Olimpijczycy.pl), Tomasz Holc (Polski Zwiążek Żeglarski), Janusz Uznański (Polski Związek Piłki Siatkowej) i Rafał Szlachta (prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Sportu i Turystyki), którzy mieli ze sobą wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostatecznie podpisało się pod nim 82 ze 106 członków, a więc więcej niż wymagane 2/3 (71 osób).

Zobacz również:

Radosław Piesiewicz
Igrzyska Olimpijskie

Piesiewicz grzmi o szantażu ws. wniosku o jego odwołanie. Znów uderzył też w Nitrasa

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

"Przegląd Sportowy Onet" dodaje, że delegacja opozycjonistów nie zastała prezesa, a wniosek został złożony... na recepcji. Tym samym teraz zarząd PKOl w teorii powinien zaakceptować wniosek. Zgodnie ze statutem prezes ma 30 dni na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ale opozycjoniści są przekonani, że będą z tym problemy.

- Jesteśmy przygotowani na wszystko, bo przypuszczam, że prezes Piesiewicz jest w stanie zrobić wiele, by podważyć legalność naszej akcji. Prawda jest jednak taka, że stoi za nami przygniatająca większość środowiska sportowego. Mówimy otwarcie: mamy dość rządów prezesa Piesiewicza i uważamy, że trzeba go jak najszybciej odwołać dla dobra polskiego sportu - tłumaczy w rozmowie z "WP SportoweFakty" Krzysztof Wiłkomirski.

Zobacz również:

Sceny na mistrzostwach Europy. Rosyjski hymn, ale co zrobiła Ukrainka
Inne sporty

Złoto dla Rosjanki, srebro Ukrainki, a to nie koniec. Sceny na podium. Wymowna reakcja

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie przemawia do mikrofonu na tle grafiki z polską flagą, napisem „POLSKA” oraz symbolami olimpijskimi, w tle widoczne góry
Radosław PiesiewiczWojciech OlkuśnikEast News
mężczyzna w garniturze i koszuli z niebieskim krawatem siedzi za mikrofonem, z poważnym wyrazem twarzy spogląda lekko w górę; w tle rozmyte sylwetki postaci na ciemnym tle
Radosław PiesiewiczWojciech Olkusnik/East News/ East News
Mężczyzna w bordowej marynarce i granatowym krawacie siedzi z dłońmi splecionymi przed sobą, w tle widoczne duże zielone liście roślin oraz fragment biało-czerwonego znaku z napisem POLSKI.
Radosław Piesiewicz został wezwany do dymisjiTomasz JastrzębowskiEast News


Jakie nastawienie do gry powinni mieć polscy piłkarze? Zacięta dyskusja Koseckich. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja