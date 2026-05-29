Już kilka dni temu informowaliśmy, że pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem było odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zebrano 80 podpisów ze 106 organizacji, prawnych członków organizacji. Prezes PKOl przy wsparciu komisji rewizyjnej starał się podważać zasadność tego wniosku i wszelkie kwestie formalne. Aż w końcu go zablokował.

Szturm na PKOl. Jest wniosek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W piątek doszło do przełomu, o którym informuje "Przegląd Sportowy Onet". Do siedziby PKOl weszli Krzysztof Wiłkomirski (Polski Związek Judo), Robert Korzeniowski (Olimpijczycy.pl), Tomasz Holc (Polski Zwiążek Żeglarski), Janusz Uznański (Polski Związek Piłki Siatkowej) i Rafał Szlachta (prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Sportu i Turystyki), którzy mieli ze sobą wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostatecznie podpisało się pod nim 82 ze 106 członków, a więc więcej niż wymagane 2/3 (71 osób).

"Przegląd Sportowy Onet" dodaje, że delegacja opozycjonistów nie zastała prezesa, a wniosek został złożony... na recepcji. Tym samym teraz zarząd PKOl w teorii powinien zaakceptować wniosek. Zgodnie ze statutem prezes ma 30 dni na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ale opozycjoniści są przekonani, że będą z tym problemy.

- Jesteśmy przygotowani na wszystko, bo przypuszczam, że prezes Piesiewicz jest w stanie zrobić wiele, by podważyć legalność naszej akcji. Prawda jest jednak taka, że stoi za nami przygniatająca większość środowiska sportowego. Mówimy otwarcie: mamy dość rządów prezesa Piesiewicza i uważamy, że trzeba go jak najszybciej odwołać dla dobra polskiego sportu - tłumaczy w rozmowie z "WP SportoweFakty" Krzysztof Wiłkomirski.

Radosław Piesiewicz Wojciech Olkuśnik East News

Radosław Piesiewicz został wezwany do dymisji





