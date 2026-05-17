Szalony atak Polek po historyczny medal MŚ. Trwa świetna passa naszych zawodniczek

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak zdobyły brązowy krążek mistrzostw świata rzutem na taśmę. Po pierwszym dniu imprezy zawodniczki trenera Krzysztofa Kierkowskiego były dopiero 23., ale z każdym startem systematycznie pięły się w klasyfikacji.

W niedzielę do serii medalowej, która składa się z dwóch krótszych wyścigów, Polki przystąpiły z siódmej pozycji, ale zajęły w nich czwarte oraz drugie miejsce i znalazły się na najniższym stopniu podium. To pierwszy w historii medal MŚ dla Polski w tej klasie. Impreza odbyła się Saint-Pierre Quiberon we Francji.

Historyczny medal Polak w MŚ

To kolejny sukces tego duetu. W czerwcu ubiegłego roku w mistrzostwach Europy w Salonikach Melzacka i Jankowiak były drugie wśród ekip ze Starego Kontynentu oraz trzecie w klasyfikacji generalnej.

W tej klasie w gronie 55 załóg z 25 krajów Gabriela Czapska i Hanna Rajchert zakończyły regaty na 15. pozycji.

Zwyciężyły Norweżki Pia Dahl Andersen i Nora Edland, które wyprzedziły ubiegłoroczne triumfatorki Hiszpanki Paulę Barcelo i Marię Cantero.

Polacy dobrze spisali się również w serii medalowej w męskiej klasie 49er. Dominik Buksak i Mateusz Gwóźdź dopłynęli na metę na piątym i pierwszym miejscu, dzięki czemu awansowali z siódmej na piątą lokatę. Z kolei Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch przesunęli się trzy pozycje - z 10. na siódmą.

W stawce 85 załóg z 30 państw najlepsi okazali się Nowozelandczycy Seb Menzies i George Lee Rush, kolejne lokaty zajęli Austriacy Keanu Prettner i Jakob Flachberger oraz Holendrzy Bart Lambriex van Aanholt i Floris van de Werken.

(PAP)

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak CHRISTOPHE SIMON AFP

