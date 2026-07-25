W środę (22 lipca) w Hongkongu rozpoczęły się mistrzostwa świata w szermierce. Na starcie doszło do przykrej niespodzianki z udziałem Andrzeja Rządkowskiego, który odpadł już w środę w ostatniej rundzie kwalifikacji bezpośrednich i zajął 82. miejsce wśród florecistów.

W sobotę (25 lipca) na planszy rozgrywany jest turniej indywidualny szpadzistek oraz turniej indywidualny florecistów. Szczególną uwagę polskich kibiców zwróciły zmagania pań, w których rywalizowały aż trzy Polki: Barbara Brych (AZS AKF Kraków), Alicja Klasik (RMKS Rybnik) i Magdalena Pawłowska (AZS AWF Warszawa).

Barbara Brych z medalem mistrzostw świata

Najlepiej spisała się Barbara Brych, która kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W 1/32 finału wygrała z Austriaczką Luise Elmer 15:9, a w kolejnej pokonała Eszter Muhari 15:12. Węgierka to trzecia zawodniczka światowego rankingu oraz brązowa medalistka olimpijska z Paryża i tegorocznych mistrzostw Europy. W 1/8 finału 25-letnia Polka pokonała Japonkę Tamaki Terayamę 15:8. Z kolei w walce o awans do strefy medalowej wygrała z szóstą w rankingu szpadzistek Amerykanką Hadley Husisian 14:13.

W półfinale na 25-letnią Polkę czekała Giulia Rizzi. Ósma na świecie 37-letnia Włoszka od lat należy do czołówki tej specjalności. Obie szpadzistki rozpoczęły walkę o finał bardzo zachowawczo. Polka zadała pierwsze trafienie dopiero po ponad 90 sekundach. Chwilę później prowadziła 2:0, ale pierwsza odsłona zakończyła się remisem (2:2). Druga runda z kolei toczyła się pod dyktando Włoszki, która prowadziła 5:3 po sześciu minutach.

Rizzi w ostatniej odsłonie nie dała się zaskoczyć Polce i skutecznie kontrowała niemal każdą jej akcje. Tym samym to Włoszka triumfowała 15:6. Brych kończy więc zmagania na trzecim miejscu i wróci do Polski z brązowym medalem.

Pozostałe Polki dużo wcześniej zakończyły rywalizację. Klasik zajęła 23. lokatę, a Pawłowska była 28.

W sobotę rywalizowali też floreciści, wśród których obserwowaliśmy trzech Polaków. Adam Jakubowski (Orlen AZS AWFiS Gdańsk) w 1/32 finału wygrał z Chilijczykiem Leopoldo Alarconem 15:12, lecz w kolejnej rundzie uległ wyżej notowanemu Czechowi Alexandrowi Choupenitchowi 6:15 i uplasował się na 24. pozycji.Z kolei 42-letni Leszek Rajski (Wrocławianie) zaczął w sobotę od zwycięstwa nad Niemcem Niklasem Diestelkampem 15:12, ale w 1/16 finału przegrał z Węgrem Gergo Szemesem 11:15 i został sklasyfikowany na 28. lokacie. Debiutant Jan Nowak (AZS AWF Poznań) w 1/32 finału przegrał z Australijczykiem Josephem Glassonem 5:15 i był w końcowej klasyfikacji 42.





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