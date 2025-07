Okazało się, że Polka miała upadek na drugim okrążeniu . To musiało być coś poważnego, skoro w wynikach pojawił się komunikat, że naszej zawodniczce udzielana jest pomoc medyczna.

Do sobotniego wieczora, nie było jasne, co się stało ze Słupek, która w igrzyskach olimpijskich w Paryżu zajęła 13. miejsce - najwyższe w historii polskich występów w tej dyscyplinie sportu. Postanowiliśmy się skontaktować z naszą olimpijską, ale bez powodzenia.

Ze startu z Hamburga wrócę z czymś więcej niż tylko złamaną łopatką. Wczorajszy wypadek zostawił po sobie ogromny ślad, z którym na razie nie potrafię sobie poradzić. Co jakiś czas wybucham płaczem, nie radząc sobie z tym, czego wczoraj doświadczyłam. Ciągle widzę i czuję strach tych dwóch sekund, kiedy zostaje zepchnięta na barierki przy dużej prędkości i nie mogę już nic zrobić. Krzyczałam z bólu i szoku, i nadal nie mogę się uspokoić, bo wiem, że mogłam skończyć zdecydowanie gorzej

"Miałam ogromne szczęście. Wybaczcie, że nie odpiszę na wiadomości, potrzebuję się uspokoić. Dziękuję za waszą troskę. Trzymajcie kciuki, abym uporała się z tą traumą, bo na tę chwilę wydaje mi się to niemożliwe. Wyszłam ze szpitala i próbujemy mnie ściągnąć możliwie bezpiecznie do Polski. Poinformuję Was o moim stanie wkrótce, jednak już teraz z przykrością informuję, że nie zobaczycie mnie na wyścigach zbyt prędko" - dodała.