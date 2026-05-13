Stanowczy protest Polski na arenie międzynarodowej. "Musimy o tym mówić"

Stanowczo protestujemy. Świat sportu to świat wartości. Dopóki trwa wielkoskalowa wojna, nie godzimy się na to, aby Rosjanie i Białorusini właśnie pod szyldami narodowymi mogli występować w zawodach sportowych. (...) Musimy o tym mówić, dlatego że jeżeli nie damy twardej zapory, to Międzynarodowy Komitet Olimpijski będzie dalej przesuwał granice. Bardzo obawiamy się tego, póki trwa wojna, że MKOl może docelowo myśleć o otwarciu również drogi do rywalizacji dla rosyjskich sportowców

- W spotkaniu wszystkich ministrów sportu Unii Europejskiej w ramach spotkania Rady Unii Europejskiej, jednoznacznie potępiliśmy działania, których celem jest przywrócenie na początku Białorusinów, którzy mogliby rywalizować w sporcie pod własnym hymnem i flagą. To jest tak naprawdę kierunek do wpuszczenia w przyszłości Rosjan. Dopóki trwa wielkoeskalacyjna wojna w Ukrainie, nie ma mowy o tym, aby Białorusini oraz Rosjanie mogli startować pod własną flagą i z własnym hymnem. Są wartości, a sport to wartości. Wszystkie głosy były jednoznacznie sprzeciwiające się tego typu procederowi. Wyrażamy pełną solidarność z walczącą Ukrainą i mówimy jednoznacznie, że nie wyrażamy zgody na to, by Białorusini i Rosjanie mogli występować pod własną flagą. Zgadzamy się na to, aby powstrzymać dalszy kierunek, by ci zawodnicy mogli startować wyłącznie jako tzw. sportowcy neutralni. To wielki sukces tego spotkania - przekazał Borys za pomocą mediów społecznościowych.