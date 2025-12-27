Krzysztof Ratajski stracił tylko jednego seta na drodze do trzeciej rundy mistrzostw świata w darcie. Najpierw nasz reprezentant pewnie pokonał niewygodnego Alexisa Toylo 3-0, a trzy dni później wyeliminował rozstawionego z "24" Ryana Joyce'a. Przed doświadczonym Polakiem otworzyła się szansa, by co najmniej powalczyć o powtórzenie wyniku sprzed pięciu lat, kiedy to dotarł do ćwierćfinału imprezy rozgrywanej w Alexandra Palace w Londynie.

Dziś 37. zawodnik rankingu PDC stanął do walki o miejsce w najlepszej "16" i gwarancję co najmniej 60 tysięcy funtów (około 290 000 zł). Jego przeciwnikiem okazał się Wesley Plaisier. Holender, klasyfikowany o 55 pozycji niżej niż Polak, sprawił ogromną sensację w drugiej rundzie mistrzostw. Pokonał w niej rozstawionego z "9" Gerwyna Price'a - triumfatora globalnej imprezy z przełomu 2020 i 2021 roku. Od trzeciej fazy zmagań zmieniły się nieco reguły - gra toczyła się już do czterech wygranych setów.

Mistrzostwa świata w darcie: Krzysztof Ratajski kontra Wesley Plaisier

Pojedynek rozpoczął się źle z perspektywy Ratajskiego. Polak już na "dzień dobry" stracił swój licznik, mimo że miał dwie okazje na podwójnych - najpierw nie trafił jednak w D16, a następnie także w D8. Plaisier wykorzystał już premierową szansę i doszło do przełamania. Potem Holender potwierdził przewagę i zrobiło się już 2:0 w pierwszym secie. Kolejny leg okazał się ostatnim w premierowej odsłonie. Nasz reprezentant miał możliwość, by zapisać się na tablicy wyników po tym, jak rywal nie trafił w podwójną "4". Ostatecznie Krzysztof nie wykorzystał tej opcji, znów zawiodła skuteczność na "doublach" (0/4 w całej partii). Później Wesley domknął sprawę, wygrywając seta 3-0.

Po premierowej odsłonie nastąpiła kilkuminutowa przerwa, która ewidentnie podziałała korzystnie na 48-latka. Ratajski otworzył partię w fantastyczny sposób. Przełamał przeciwnika, kończąc lega dziesiątą lotką. Następnie udało się utrzymać licznik, mimo że Holender próbował wywrzeć presję. W tym secie odwróciły się jednak proporcje - to Polak imponował skutecznością w grze na dystansie oraz przy podwójnych (100%). Nasz reprezentant nie pozostawił rywalowi szans - wziął skuteczny rewanż, tym razem samemu triumfując w partii bez straty lega.

Tuż po zakończeniu drugiej odsłony panowie znów udali się na krótką przerwę. I sytuacja ponownie nam się odwróciła. Już od razu Plaisier wywarł presję na Polaku, co poskutkowało przełamaniem na korzyść Holendra. Wesley jako pierwszy dobrał się do podwójnych mimo drugiego licznika. 35-latek posiadał trzy szanse na D20 i wykorzystał ostatnią z nich. Po chwili było już 2:0 dla 92. zawodnika rankingu. Krzysztof próbował gonić przeciwnika, ale ostatecznie udało się zgarnąć tylko jednego lega w trzecim secie. Podczas czwartego rozdania nasz reprezentant nieoczekiwanie dostał jeszcze dwie szanse na wyrównanie w partii, ale pod presją zawiodła skuteczność na podwójnych. Kolejnej okazji Plaisier już nie zmarnował i zapisał na swoim koncie rezultat 3:1 w tej odsłonie.

Następną część pojedynku inaugurował Wesley. Doszło do nowej sytuacji - w końcu któryś z zawodników utrzymał swój licznik na starcie partii. Panowie pilnowali swoich legów, co działało na korzyść Holendra. Po raz pierwszy otrzymaliśmy piąte rozdanie w secie. Plaisier wytrzymał presję. Ostatecznie nie mieliśmy żadnego przełamania w tym fragmencie. Zawodnik z zachodniej Europy jako pierwszy dotarł do podwójnych i chociaż Ratajski postraszył przeciwnika maksem, tamten chwilę później już pierwszą z trzech lotek zamknął seta rezultatem 3:2 i znalazł się o jedną partię od awansu do czwartej rundy MŚ.

Regulaminowa przerwa była ostatnią nadzieją dla Krzysztofa na to, że uda się zatrzymać rozpędzonego rywala i jeszcze odwrócić losy potyczki. Piątą odsłonę rozpoczął dobrze. W końcu zachował swój licznik na starcie po tym, jak zamknął "127". A chwilę później jeszcze poprawił ten wynik, bowiem na przełamanie rzucił "152". To otworzyło Ratajskiemu drogę do finiszu w secie po trzecim legu. Polak otrzymał trzy szanse na D20, ale nie wykorzystał żadnej z nich. Po chwili przeciwnik zgarnął ostatnią z dwóch okazji i dzięki temu Plaisier odrobił stratę breaka. Następnie Wesley utrzymał swój licznik, dzięki czemu znalazł się o jeden leg od awansu do najlepszej "16". Piąte rozdanie trzymało w napięciu do końca. Holender ustawił się na podwójnej "20", co zmuszało Polaka do zamknięcia "117". I nasz reprezentant uniósł presję. Najpierw singlowa "20", potem T19 i zwieńczył to D20. Dzięki temu Ratajski wciąż pozostawał w grze o czwartą rundę.

Sytuacja 48-latka nadal była jednak bardzo trudna. Szóstego seta inaugurował Holender. Zawodnik z 92. miejsca utrzymał na starcie swój licznik, a później miał swoją szansę na przełamanie na D18. Na szczęście Plaisier nie zdołał tego zamknąć. Po chwili Krzysztof doprowadził do remisu w partii. I kiedy wydawało się, że Wesley znów znajdzie świetną odpowiedź, nieoczekiwanie nie zamknął własnego licznika, mimo aż trzech okazji. Ratajski wykorzystał ten moment słabości rywala i przełamał Holendra. Po chwili rzucał po to, by wyrównać na 3-3 w setach. Ale nie udało się wykorzystać tej sytuacji. Przeciwnik popisał się znakomitym legiem i odrobił stratę breaka. Dzięki temu znów znalazł się o krok od wyeliminowania Polaka.

Tym razem Plaisier miał bardziej komfortową sytuację - mógł zamykać wszystko przy swoim liczniku. Początek lega układał się idealnie po myśli Wesley'a. Wydawało się, że nie ma już powrotu dla Ratajskiego w tym meczu. W końcu Holender pokazał jednak ludzką twarz. Zmarnował jedną lotkę meczową, potem dwie kolejne. A Krzysztof wrócił z zaświatów. Podwójną "8" wprowadził pojedynek do decydującej partii.

Siódma i ostatnia część starcia znów okazała się rollercoasterem. Na "dzień dobry" Ratajski utrzymał swój licznik, a potem pojawiły się dwie okazje na 2:0. Tym razem to Polakowi zadrżała jednak ręka. Plaisier też nie miał już luźnej dłoni, ale wykorzystał ostatnią szansę na wyrównanie. Końcówka należała jednak do Krzysztofa. Nasz reprezentant wyszedł na 2-1, a potem przełamał rywala, puentując niesamowity powrót finiszem w postaci "116". Ostatecznie to 48-latek wygrał spotkanie 4-3 i powalczy o ćwierćfinał ze zwycięzcą pary Andrew Gilding - Luke Woodhouse.

