Snooker tego potrzebuje. Czterokrotny mistrz świata o 14-letnim Polaku
Zaledwie 14-letni Michał Szubarczyk przebojem wskoczył w 2025 roku do grona zawodowców - jako najmłodszy w historii. To jednak nie oznacza, że jest "skazany" na sukcesy w świecie snookera zdominowanym przez zawodników z Wielkiej Brytanii czy Chin, gdzie olbrzymią rolę odgrywa też doświadczenie. Tyle że taka młoda krew jest tam potrzebna, o czym wspomniał Mark Selby - jeden z najlepszych graczy świata. Oto co powiedział o Polakach: Michale Szubarczyku i Antonim Kowalskim.
28-letni Mateusz Baranowski, 21-letni Mateusz Kowalski i 14-letni Michał Szubarczyk - to polscy uczestnicy World Snooker Tour. Pierwszy raz w historii mamy jednocześnie aż trzech profesjonalistów, a tylko Kowalski w tym roku walczy o utrzymanie tego statusu. Baranowskiego i Szubarczyka na pewno zobaczymy w kolejnym sezonie - wtedy muszą udowodnić, że należy im się przepustka do Main Touru na kolejne miesiące.
Co istotne - cała trójka... zaniża średnią wieku w gronie zawodowców. Lider rankingu Judd Trump ma 36 lat, ale ci najsłynniejsi, wielokrotni mistrzowie świata są z rocznika... 1975. Mowa o Ronniem O'Sullivanie, Johnie Higginsie i Marku Williamsie.
Powoli zastępują ich młodsi, w poprzednim roku ważne turnieje wygrywali: Shaun Murphy (1982), Mark Selby (1983) czy Neil Robertson (1982), ale kolejna fala też już płynie. Właśnie z Trumpem na czele, ale i Chińczykami. Przede wszystkim 28-letnim Zhao Xintongiem, który najpierw wygrał UK Champinship (2021), później został zdyskwalifikowany po aferze związanej z ustawianiem wyników meczów, by wreszcie - ze statusem amatora - zostać mistrzem świata profesjonalistów.
Czterokrotny mistrz świata wskazał na dwóch Polaków. Z korzyścią dla światowego snookera
I to właśnie Selby'ego angielski dziennik "Metro" poprosił o wskazanie młodych zawodników, którzy mogą w najbliższej przyszłości zaistnieć w Main Tourze. A triumfator niedawnego UK Champonship od razu wskazał na 22-letniego Chińczyka Wu Yize, który na początku listopada wygrał w Nankinie prestiżowy turniej International Championship, pokonując w finale Higginsa. Później zaś wymienił innego Chińczyka Lana Yuhao (17 lat) oraz dwóch młodych snookerzystów z Wysp: Stana Moody'ego oraz Liama Pullena. - Zrobił się taki moment, że zostaliśmy z tyłum, gdy pojawili się młodzi Chińczycy. I to dobrze, że także ktoś w naszym środowisku pokazał swój talent - ocenił Selby.
A później czterokrotny mistrz świata zajął się już Polakami - bo trenował już z Antonim Kowalskim, a wiele słyszał też o Michale Szubarczyku. Choć na razie z nim nie grał. - Kilka tygodni temu miałem trening z Antkiem i on rzeczywiście mi potwierdził, że jego młodszy rodak jest dobry. Ma taki wiek, że nie powinien wywierać jeszcze na sobie żadnej presji. Powinien po prostu lubić tego snookera, swobodnie grać i czerpać z tego radość - mówił Selby, cytowany przez Metro.
I dodał, że czeka na kolejne postępy. - Byłoby wspaniale, gdyby pojawił się w czołówce ktoś taki. Potrzebujemy młodych chłopaków z Europy: Szubarczyka, Kowalskiego czy Revesza. By pokazać, że to nie tylko Wielka Brytania i Chiny - zakończył.
Kowalski i Szubarczyk swoje kolejne spotkania w Main Tourze rozegrają w poniedziałek - w Sheffield o godz. 15.30 zaczną rywalizację w kwalifikacjach German Masters. We wtorek dołączy do nich Baranowski.