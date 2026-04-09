Smutek u mistrza świata. Historyczny brejk 15-letniego Szubarczyka

Dla 15-letniego Michała Szubarczyka nie jest to debiut w kwalifikacjach MŚ - tego zaszczytu dostąpił już rok temu. Wtedy był sensacyjnym wicemistrzem Europy, wywalczył przepustkę do zawodowego Main Touru - jako najmłodszy w historii. Zgodę musieli mu podpisać rodzice.

Przez cały sezon Michał zdobywał doświadczenie, zdołał w turniejach rankingowych wygrać 10 spotkań. Ma na razie spokój, jego przepustka jest dwuletnia, nie grozi mu wypadnięcie z tego grona.

W poniedziałek wygrał w pierwszej rundzie 10:7 z Ng On-yee - 35-letnią zawodniczką z Hongkongu, trzykrotną mistrzynią świata kobiet. Był to wynik historyczny - stał się najmłodszym w historii graczem ze zwycięstwem w eliminacjach MŚ. Jeśli w tym roku, lub następnym, wywalczy prawo gry w Crucible Theater, czyli zasadniczej fazie turnieju, też będzie tam najmłodszym w historii.

Aby tak się stało teraz, musiałby wygrać jeszcze trzy spotkania. Pierwsze z nich - z 36-letnim Anglikiem chińskiego pochodzenia Sandersonem Lamem. A ten był pod ścianą - porażka na tym etapie skutkowała dla niego wypadnięciem z grona zawodowców. A przecież nie po to podjął się niespełna dwa lata temu współpracy trenerskiej z mistrzem świata z 2022 roku i triumfatorem UK Championship (2006) Peterem Ebdonem, by teraz tracić licencję.

A tymczasem po pierwszym dniu zmagań przegrywał z nastolatkiem z Lublina 3:5. Dziś miał szansę odrobić te straty.

Mistrzostwa świata w Sheffield. Michał Szubarczyk kontra Sanderson Lam w drugiej rundzie kwalifikacji

Druga sesja nie zaczęła się dla Polaka dobrze - przegrał ponad półgodzinnego frejma, bardzo taktycznego. Doświadczony Anglik wychodził jednak z pułapek, które próbował zastawiać 15-latek. Za moment jednak znów Michał miał dwie partie przewagi, prowadził 6:4. Popisał się 93-punktowym brejkiem, mógł poprawić swój rekord w Main Tourze, zaliczyć drugą setkę. Ostatnia czerwona bila okazała się jednak przeszkodą.

A później nadszedł bardzo bolesny frejm numer 11, w którym to Szubarczyk zaliczył notowanego brejka, a jego rywal - nie. Polak musiał odrabiać straty, ładnie zbudował sobie zaliczkę, dochodząc z wyniku 1:36 na 56:36. Nie miał jednak kontynuacji na ostatniej czerwonej, to tu rozstrzygnęła się decydująca batalia.

Lam ją wygrał, wykorzystał niezbyt dokładne zagrania Szubarczyka, który wystawił tę bilę do górnej kieszeni. A na ostatnich dwóch kolorach przejął partię. I poszedł za ciosem, za chwilę to on zapisał pierwszego notowanego brejka w całym meczu, wyrównał na 6:6. Widać było już wyraźnie, że Anglik odżył.

Sanderson Lam

Pozytywem dla młodego gracza z Lublina mogła okazać się regulaminowa przerwa - miał kwadrans na "oczyszczenie" głowy.

I po powrocie Michał pokazał cały swój kunszt. Pierwsze punkty zdobył rywal, ale po dojściu do stołu Szubarczyk zaliczył swój rekordowy brejk w całej historii startów w Main Tourze. Dotąd było nim 106 punktów uzyskanych w potyczce z Nopponem Saengkhamem w UK Championship. A teraz ten rekord wynosi już 114 punktów. Pomylił się dopiero na różowej, już trochę uderzając na luzie.

Michał Szubarczyk w meczu z Sandersonem Lamem

Czternasty frejm w tej sytuacji znów miał kolosalne znaczenie - Polak mógł odzyskać dwie partie przewagi. I to już w końcówce walki o trzecią rundę. Tymczasem wszystko szło jak po grudzie, męczyli się obaj. Lam miał 20 punktów przewagi, Polak ją zmniejszył. Obaj popełniali błędy, dwa ostatnie stały się dziełem starszego z graczy. Zwłaszcza ten na zielonej, gdy w grze zostało pięć ostatnich kolorów. Lam prowadził 49:41, a przegrał. Było więc 8:6, z perspektywy Polaka.

Kolejna partia była jeszcze bardziej nerwowa, Polak znów zachował w decydujących momentach większy spokój. Odskoczył już na 9:6, miał cztery kolejne frejmy, by znaleźć się w trzeciej rundzie. Wystarczyło wygrać jednego z nich.

Nie udało się za pierwszym razem, później za drugim. Przy trzeciej okazji Polak próbował gonić od stanu 0:63. Sytuacja była ekstremalnie trudna, a Michał zaczął grać niczym Higgins czy O'Sullivan. Wszystko wyliczył. Zdobył 64 punkty, wbijając czarną.

I zameldował się w trzeciej rundzie.W nagrodę w sobotę zmierzy się z Irańczykiem Hosseinem Vafaeim.

Mistrzostwa świata. Kwalifikacje - 2. runda

Sanderson Lam (Anglia) - Michał Szubarczyk (Polska) 8:10

Sesja 1 - frejmy: 9:63, 16:70, 6:70, 72:63, 32:61, 71:46, 59:44, 30:73.

Sesja 2 - frejmy: 61:26, 0:93, 68:56, 90:0, 8:114, 49:59, 11:76, 97:0, 78:7, 63:64.

Michał Szubarczyk

Peter Ebdon, były mistrz świata. Trener Sandersona Lama Li shanze / Imaginechina AFP

