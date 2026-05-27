Skandaliczna decyzja kolejnej federacji, Rosjanie już świętują. To oficjalne

Paweł Nowak

Mimo wciąż trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainie sportowcy z kraju rządzącego przez Władimira Putina powoli wracają do rywalizacji. W końcu coraz więcej światowych federacji sportowych ogłasza koniec zawieszenia i zgodę na powrót tamtejszych zawodników. Nie inaczej sprawa wygląda również w Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego, która oficjalnie wydała zgodę na start Rosjan pod ich auspicjami.

FISU dopuściła rosyjskich sportowców do występów pod flagą
Dokładnie 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę i rozpętała wielki konflikt. To spotkało się ze sporym poruszeniem, i to również w świecie sportu. W końcu międzynarodowe federacje masowo ogłaszały zawieszenie sportowców z tego kraju. Podobny los spotkał także Białorusinów.

Z upływem lat Rosjanie składali jednak sprzeciwy wobec zawieszenia i dyskwalifikacji. W końcu kilka organów świata sportu wydało zgodę na powrót Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Wśród nich znalazła się m.in. FIVB, która na tę chwilę przywróciła do walki o najwyższe cele tylko młodzieżowe reprezentacje.

Seniorzy natomiast dalej do gry wrócić nie mogą. Nie wszyscy podejmują podobne decyzje, gdyż dla przykładu FIFA dalej pozostaje nieugięta w tej sprawie. Mimo to coraz więcej federacji zgadza się na powrót sportowców z Rosji. Do tego grona dołączyła właśnie Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego (FISU), o czym poinformował minister sportu Rosji Michaił Diegtiariow. O tym głośno jest również w rosyjskich mediach.

- Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego (FISU) podjął decyzję o zezwoleniu wszystkim rosyjskim sportowcom na udział w zawodach pod auspicjami tej organizacji. Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym - pisze portal sports.ru.

Nie tylko Rosjanie, padły gratulacje. "Zostali wpuszczeni"

Co więcej, FISU podobną decyzję podjęto ws. sportowców z Białorusi. Rosjanie nie kryją swojego zadowolenia wobec takich wieści i wprost gratulują swoim "kolegom" ogłoszenia tego werdyktu.

- Sportowcy z Białorusi zostali dopuszczeni do udziału bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących flagi i symboliki narodowej. Gratulujemy naszym kolegom z Białorusi tej decyzji - dodano.

Co to oznacza dla świata sportu? Rosjanie oraz Białorusini będą mogli startować w imprezach pod egidą FISU. Zdecydowanie najbardziej znaną jest Uniwersjada, czyli największa "olimpiada studentów". Rosjanie wystąpili na niej już w 2025 w Niemczech. Wówczas powrócili na tę imprezę po sześciu latach przerwy.

