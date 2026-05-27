Skandaliczna decyzja kolejnej federacji, Rosjanie już świętują. To oficjalne

Dokładnie 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę i rozpętała wielki konflikt. To spotkało się ze sporym poruszeniem, i to również w świecie sportu. W końcu międzynarodowe federacje masowo ogłaszały zawieszenie sportowców z tego kraju. Podobny los spotkał także Białorusinów.

Z upływem lat Rosjanie składali jednak sprzeciwy wobec zawieszenia i dyskwalifikacji. W końcu kilka organów świata sportu wydało zgodę na powrót Rosjan i Białorusinów do rywalizacji. Wśród nich znalazła się m.in. FIVB, która na tę chwilę przywróciła do walki o najwyższe cele tylko młodzieżowe reprezentacje.

Seniorzy natomiast dalej do gry wrócić nie mogą. Nie wszyscy podejmują podobne decyzje, gdyż dla przykładu FIFA dalej pozostaje nieugięta w tej sprawie. Mimo to coraz więcej federacji zgadza się na powrót sportowców z Rosji. Do tego grona dołączyła właśnie Międzynarodowa Federacja Sportu Uniwersyteckiego (FISU), o czym poinformował minister sportu Rosji Michaił Diegtiariow. O tym głośno jest również w rosyjskich mediach.

- Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego (FISU) podjął decyzję o zezwoleniu wszystkim rosyjskim sportowcom na udział w zawodach pod auspicjami tej organizacji. Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym - pisze portal sports.ru.

Nie tylko Rosjanie, padły gratulacje. "Zostali wpuszczeni"

Co więcej, FISU podobną decyzję podjęto ws. sportowców z Białorusi. Rosjanie nie kryją swojego zadowolenia wobec takich wieści i wprost gratulują swoim "kolegom" ogłoszenia tego werdyktu.

- Sportowcy z Białorusi zostali dopuszczeni do udziału bez żadnych ograniczeń, w tym dotyczących flagi i symboliki narodowej. Gratulujemy naszym kolegom z Białorusi tej decyzji - dodano.

Co to oznacza dla świata sportu? Rosjanie oraz Białorusini będą mogli startować w imprezach pod egidą FISU. Zdecydowanie najbardziej znaną jest Uniwersjada, czyli największa "olimpiada studentów". Rosjanie wystąpili na niej już w 2025 w Niemczech. Wówczas powrócili na tę imprezę po sześciu latach przerwy.

