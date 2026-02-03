Sięgał po medale IO, dziś nie może wstać z łóżka. Dramatyczny apel ws. polskiego mistrza

Marzeniem niemalże każdego zawodnika jest występ na Igrzyskach Olimpijskich. To bowiem największa impreza sportowa świata, której korzenie sięgają aż do czasów starożytnych. Już sam występ na IO stanowi więc spełnienie sportowych marzeń.

Są jednak i tacy, którzy swój "sufit" zawieszony mają znacznie wyżej. Na najlepszych przedstawicieli danych dyscyplin czeka bowiem ogromna nagroda - medale igrzysk olimpijskich. Wywalczenie ikonicznego krążka pozwala jednocześnie na zapisanie swojego nazwiska w annałach sportowej historii.

Dwukrotnie zaszczytu tego dostąpił polski sztangista Tadeusz Rutkowski. Krakowianin startował między innymi na IO w Montrealu (1976 rok) oraz Moskwie (1980 rok). To właśnie w ramach kanadyjskiej imprezy Polak wywalczył swój pierwszy brązowy medal olimpijski (podnoszenie ciężarów, waga ciężkiej - 110 kg). Cztery lata później udało mu się natomiast powtórzyć ten wyczyn, sięgając po brąz w wadze superciężkiej (+110 kg).

Na tym lista dokonań Tadeusza Rutkowskiego jednak się nie zamyka. W swoim bogatym dorobku posiada on bowiem również trzy brązowe medale MŚ (1976, 1980, 1981) oraz miał na swoim koncie liczne tytuły mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów. Z czystym sumieniem można więc powiedzieć, że był on jednym z najwybitniejszych sztangistów swojego pokolenia.

Problemy zdrowotne polskiego mistrza. Przejmujący apel rodziny

Podnoszenie ciężarów to bardzo wyniszczający sport. Lata nieustannych treningów bardzo często odbijają się więc na późniejszym zdrowiu zawodników. Boleśnie przekonał się o tym niestety Tadeusz Rutkowski. Po zakończeniu kariery polskiemu medaliście IO zaczęły doskwierać zarówno fizyczne, jak i psychiczne schorzenia.

"Tata był pod wpływem leków psychotropowych, które dostał od lekarza. Próbował wyskoczyć przez okno z dziesiątego piętra. Stało się jednak coś niewyobrażalnego, bo zaczepił o antenę telewizyjną i wpadł na balkon do sąsiadki, która mieszkała piętro niżej. [...]. Problemy psychiczne jednak nie ustały, tata średnio raz na trzy miesiące był hospitalizowany w szpitalu psychiatrycznym" - opisywał sytuację syn legendarnego sztangisty w rozmowie z portalem "Przegląd Sportowy Onet".

Niestety, z czasem problemy zdrowotne Tadeusza Rutkowskiego tylko się nasiliły. Zdiagnozowano u niego między innymi chorobę afektywną dwubiegunową, a w 2025 roku do powiększającej się listy problemów zdrowotnych dopisano również niewydolność serca oraz przerost lewej komory. Coraz poważniej dawały się również we znaki problemy ze stawami, które podczas sportowej kariery doznawały niewyobrażalnych przeciążeń. Obecnie polski mistrz jest unieruchomiony, a to ze względu na przebytą operację stawu kolanowego.

W obliczu narastających problemów dzieci polskiego mistrza postanowiły zwrócić się z dramatyczną prośbą do wszystkich tych, którym na sercu leży dobro wsławionego polskiego sporowca.

W 2018 roku straciliśmy Mamę i Tata został wdowcem. Nasza rodzina jest niewielka i nie dysponuje dużymi środkami finansowymi. Staramy się pomagać na tyle, na ile możemy, jednak skala problemów zdrowotnych i związanych z nimi kosztów znacznie przekracza nasze możliwości. [...]. Tata otrzymuje emeryturę olimpijską, jednak jej wysokość nie pozwala na pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki oraz codziennego funkcjonowania. Pomimo ogromnych zasług dla polskiego sportu i lat poświęconych reprezentowaniu kraju, dziś w praktyce musi radzić sobie sam. [...]. Tata bardzo chciałby jeszcze stanąć na nogi, zachować choć część samodzielności i normalnie funkcjonować, ale bez wsparcia nie będzie to możliwe

Aktywowano również specjalna zbiórkę, której celem jest zapewnienie funduszy, niezbędnych w dalszym procesie leczenia oraz rehabilitacji dwukrotnego medalisty IO.

Tadeusz Rutkowski Mieczyslaw Swiderski Newspix.pl

Tadeusz Rutkowski (po prawej), na podium IO w Moskwie / Newspix.pl Newspix.pl

Eksperci o szansach medalowych Polaków w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport