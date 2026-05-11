Sensacyjny triumf polskiej 17-latki. Od 10 lat nie było takiego sukcesu

Dwie Polki rywalizowały w Warnie na World Challenge Cup. Maria Drobniak zakwalifikowała się do finału ćwiczeń na równoważni, a wraz z Martą Pihan-Kuleszą (MKS Kusy Szczecin) weszła też do finału ćwiczeń wolnych.

Pierwszym niedzielnym finałem była równoważnia. Wyśmienity występ Marii Drobniak pozwolił jej zwyciężyć w zawodach. Reprezentantka Polski otrzymała notę 12,866 pkt. i po raz pierwszy od 2016 roku na zawodach Pucharu Świata w gimnastyce sportowej kobiet można było usłyszeć "Mazurka Dąbrowskiego". To największy sukces w polskiej gimnastyce sportowej kobiet od 10 lat i zwycięstwa Katarzyny Jurkowskiej.

Życiowy sukces 17-letniej Polki. To może być przełom

- Jestem niesamowicie szczęśliwa i wzruszona. Wiele lat ciężkiej pracy wreszcie doprowadziło mnie na szczyt podium na tak ważnych i prestiżowych zawodach. Teraz liczę, że w miarę szybko uda mi się powtórzyć taki rezultat. Bardzo cieszy mnie również kwalifikacja na mistrzostwa Europy. Dziękuję trenerowi Mariuszowi oraz Marcie Pihan-Kuleszy za ogromne wsparcie w ten weekend, a także pani prezes Małgorzacie Solarz-Kulbickiej i całej klubowej ekipie TS Wisła za pozytywną energię na co dzień - powiedziała Maria Drobniak, cytowana przez Polski Związek Gimnastyczny.

Pod wrażeniem występu młodej Polki była także światowa federacja. Zresztą najlepszy program w Pucharze Świata w wykonaniu Drobniak można obejrzeć tutaj:

Do tej pory najlepszym wynikiem 17-latki w zawodach PŚ było czwarte miejsce w ćwiczeniach wolnych w Cottbus przed rokiem. W drugim finale - ćwiczeniach wolnych - Marta Pihan-Kulesza uplasowała się na piątym, a Maria Drobniak na siódmym miejscu.

- Jestem bardzo dumny z wyników naszych zawodniczek. Nie ukrywam, że w tak wymagającym sporcie wyrobiona renoma i nazwisko często są przepustką do światowej czołówki. O ile Marta od lat posiada uznaną pozycję na arenie międzynarodowej, to Maria właśnie teraz pokazała światu, na co naprawdę ją stać. Odegrany na międzynarodowej arenie Mazurek Dąbrowskiego to spełnienie marzeń zarówno zawodniczych, jak i trenerskich. Musimy ciężko pracować i wierzyć, że wielkie sukcesy mogą stać się częścią historii polskiej gimnastyki. Otwarcie drzwi do sukcesu będzie sprzyjało rozwojowi całego środowiska i sprawi, że wszyscy uwierzą, iż sukces gimnastyczny w Polsce jest możliwy. Pokazali to nasi wspaniali poprzednicy, między innymi prezes Leszek Blanik. Teraz przyszła kolej na nas. Dziękuję zawodniczkom oraz wszystkim osobom wspierającym nasze działania. To bardzo szczęśliwa i wzruszająca chwila - powiedział trener Mariusz Kulbicki, trener kadry narodowej.

Znakomite występy w Warnie przełożyły się na kwalifikację na mistrzostwa Europy w Zagrzebiu. Obie zawodniczki wypełniły normy i mogą już ze spokojną głową przygotowywać się do najważniejszej imprezy tego sezonu.

Od lewej: Marta Pihan-Kulesza, Maria Drobniak i trener Mariusz Kulbicki PZG materiały prasowe

Złoty medal Marii Drobniak PZG materiały prasowe

Maria Drobniak w ćwiczeniach na poręczach Denis Vakhrushev/FIG materiały prasowe

