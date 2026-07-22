Sensacyjna porażka polskiego medalisty w MŚ. Katem był kolega z kadry

Już walki w fazie grupowej nie były zbyt udane dla Andrzeja Rządkowskiego. Florecista KS Wrocławianie wygrał tylko trzy z sześciu pojedynków.

W pierwszej rundzie nasz wicemistrz Europy pokonał Hiszpana Ignacio Breteau 15:10, a w kolejnej trafił na kolegę z kadry Adama Jakubowskiego i przegrał 10:15. Tym samym pożegnał się z turniejem indywidualnym.

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W fazie głównej turnieju, czyli w 1/32 finału, poza Jakubowskim wystąpią jeszcze Jan Nowak, który wygrał wszystkie walki w fazie grupowej i tym samym ominął pierwsze rundy, oraz Leszek Rajski.

Rywalem Jakubowskiego będzie Chilijczyk Leopoldo Alarcon. Nowak zmierzy się z Josephem Glassonem z Australii, a rywalem Rajskiego będzie Niemiec Niklas Diestelkamp.

W turnieju szpadzistek rozstawiona była nasza medalistka olimpijska w drużynie i indywidualna brązowa medalistka mistrzostw Europy Alicja Klasik. Ona miała zapewniony udział w 1/32 finału.

Do tego etapu dotarły jeszcze Barbara Brych i Magdalena Pawłowska. Niestety z turniejem pożegnała się Gloria Klughardt. W pierwszej rundzie pokonała ona Algierkę Rayhanę Larbi Bouaouinę 15:8, ale w kolejnej odpadła z Dilnaz Murzatajewą z Uzbekistanu, przegrywając 11:15.

W 1/32 finału rywalką Pawłowskiej będzie Szwedka Emma Fransson. Brych zmierzy się z Austriaczką Luise Elmer. Klasik z kolei spotka się z Gruzinką Tamilą Muridową.

90 medali Polaków w historii

Tradycyjnie już mistrzostwa świata są podzielone na dwie części - trzy dni walk eliminacyjnych w turniejach indywidualnych, do wyłonienia najlepszych "64", oraz sześć dni rywalizacji o medale - najpierw indywidualnie, a później drużynowo. W czwartek zmagania rozpoczną szablistki, z wicemistrzynią globu sprzed roku Zuzanną Cieślar, oraz szpadziści.

Polscy szermierze w dotychczasowych startach w MŚ wywalczyli 90 medali. Na ten dorobek składa się 38 indywidualnych (8 złotych, 13 srebrnych, 17 brązowych) i 52 drużynowe (10-16-26).

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Relacje z MŚ w szermierce dostępne są na antenach Polsatu Sport i w Polsat Box Go.

Alicja Klasik FRANCK FIFE AFP

Andrzej Rządkowski (po prawej) w czasie igrzysk olimpijskich w Paryżu (2014) Ayman Aref/NurPhoto AFP

Alicja Klasik Olivier Chassignole AFP





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