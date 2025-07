Sensacja w Krakowie. Finał bez Aleksandry Mirosław. Polskie starcie o medal

Światowa czołówka zawitała do Krakowa, gdzie w sobotę 5 lipca odbyły się kwalifikacje do głównej części zmagań - wśród panów niestety żaden z "Biało-Czerwonych" nie zdołał przedrzeć się do czołowej szesnastki (czyli, innymi słowy, do drabinki głównej), natomiast wśród pań prawdziwy popisy dały Aleksandra Mirosław i Natalia Kałucka (1. i 2. lokata), a bardzo dobry rezultat odnotowała też Aleksandra Kałucka (7. pozycja). Tym samym nazajutrz ruszyły one do walki w finałach...