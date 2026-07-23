Sędziowie skrzywdzili Polaków i "zabrali" złoty medal. Awantura na MŚ

Już pierwszego dnia rywalizacji więcej niż o wynikach mówiło się o decyzjach sędziów. Arbitrzy niezwykle rygorystycznie podchodzili do przepisów obowiązujących na starcie. Najgłośniejszym przypadkiem była dyskwalifikacja w próbie czasowej w kajakowym crossie Francuzki Angele Hug, która uzyskała najlepszy czas, ale sędziowie odebrali jej jednak złoty medal, uznając, że na starcie nieprawidłowo trzymała dłoń na wiośle.

Emocje targały także Michałem Pasiutem, którego także spotkała dyskwalifikacja, przez co stracił szansę walki o medal.

Nerwy i protest Polaków. Mogło być złoto MŚ. Do medalu zabrakło 0,15 sek.

Zdenerwowany Michał Pasiut, zaskoczona Klaudia Zwolińska

- Sędziowie powiedzieli mi, że gdybym ułożył drugą dłoń dosłownie o kilkadziesiąt stopni inaczej, nie byłoby dyskwalifikacji. Wszystko rozstrzygnął więc bardzo mały detal, którego nawet nie pamiętam i który tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia - mówił nasz kajakarz.

- Zaskoczyła mnie liczba dyskwalifikacji i rygorystyczne podejście sędziów, szczególnie na linii startu. Wystarczyło naprawdę drobne uchybienie, żeby stracić prawo dalszego startu. Tym bardziej cieszę się, że przeszłyśmy kwalifikacje i możemy walczyć dalej. Jest gorąco, ale najważniejsze, że jedziemy dalej - dodała gwiazda polskiej ekipy Klaudia Zwolińska.

Awantura na MŚ. Sędziowie "zabrali" Polakom złoto. "Po co system wideo?"

Drugiego dnia fatalna pomyłka sędziów sprawiła, że złotego medalu MŚ pozbawiona została nasza męska drużyna K-1: Pasiut, Mateusz Polaczyk i Dariusz Popiela. Biało-Czerwoni zakończyli rywalizację z czterema sekundami karnymi, ale nasi zawodnicy byli skołowani tym faktem. Żaden z nich nie przyznawał się do popełnienia błędu na bramkach. Wystarczyłoby, by Polacy mieli tylko dwie sekundy kare i zostaliby mistrzami świata. I właśnie o to jedno dotknięcie była awantura, a nasza ekipa składała protest. Sędziowie ukarali bowiem naszych kajakarzy, choć nie ma żadnego dowodu na ich przewinienie.

Po dwóch dniach mistrzostw moglibyśmy być bardzo zadowoleni, ale sędziowie odebrali nam radość ze złotego medalu. Nasza drużyna mężczyzn popłynęła mistrzowski przejazd. Najbardziej bulwersujące jest to, że mimo kilkudziesięciu kamer i rozbudowanego systemu weryfikacji sędziowie nie potrafili pokazać ujęcia potwierdzającego rzekome dotknięcie bramki. Oparli się wyłącznie na decyzji sędziego bramkowego. Skoro nie ma dowodu na nagraniu, to po co cały ten system wideo? Pomyłki sędziowskie się zdarzają, ale właśnie po to są kamery, by je wyeliminować. Jeśli nie ma jednoznacznego dowodu, wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść zawodnika. Tym razem tak się nie stało i dlatego uważam, że nasi zawodnicy zostali skrzywdzeni

Trzeciego dnia MŚ Polaków także nie ominęła przykra sytuacja. Tym razem sędziowie ukarali Kacpra Sztubę, który przyjechał walczyć o medal w C-1, karą 50 sekund za ominięcie bramki. Nasz kanadyjkarz nie mógł pogodzić się z tą decyzją.

- Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Mam wrażenie, że wczoraj i dziś sędziowie zabili piękno tego sportu. Czuję, że zostałem pozbawiony szansy przez ich decyzje. Gdy palik jest wysoko nad wodą, a zawodnik płynie cały pod powierzchnią, sędzia z brzegu nie jest w stanie właściwie ocenić sytuacji. Było sprawdzanie na wideo, dostałem punkty karne i nic nie mogłem z tym zrobić - powiedział Sztuba.

W czwartek, 23 lipca, polskich kibiców czekają wielkie emocje, bo o pierwszy medal w Oklahoma City w swojej koronnej konkurencji K-1 powalczy Zwolińska. Oprócz niej w półfinałach rywalizacji są jeszcze Hanna Danek, Michał Pasiut, Dariusz Popiela i Mateusz Polaczyk.

Klaudia Zwolińska Paweł Skraba materiały prasowe

Reprezentanci Polski w akcji na MŚ w slalomie kajakowym Paweł Skraba materiały prasowe

Kacper Sztuba Paweł Skraba materiały prasowe

Od lewej: Mateusz Polaczyk. Michał Pasiut i Dariusz Popiela Paweł Skraba materiały prasowe





Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?" Polsat Sport