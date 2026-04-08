W poniedziałek Michał Szubarczyk pokonał Ng On-yee z Hongkongu, trzykrotną mistrzynię świata kobiet - i znów zrobiło się o nim bardzo głośno. 15-latek z Lublina został najmłodszym zawodnikiem w historii, który wygrał mecz w kwalifikacjach mistrzostw świata. Może też zostać najmłodszym w historii, który wywalczy prawo gry w Crucible Theatre, czyli zasadniczej fazie turnieju - od ponad trzech dekad pozostaje nim Ronnie O'Sullivan. I też najmłodszym, który w nich zagra - a tym pozostaje Belg Luca Brecel.

Warunkiem są jeszcze trzy zwycięstwa - każde z tych spotkań będzie się odbywało na dystansie do 10 wygranych frejmów. W dwóch sesjach. Trzeba mieć nie tylko umiejętności, ale i zachować koncentrację.

Zobacz również: Andrzej Grupa

Tym pierwszym rywalem 15-latka był Sanderson Lam - doświadczony zawodnik, o ponad 20 lat starszy, mający też dużo większe doświadczenie w Main Tourze. Niemniej będący "na musiku" - dla niego porażka na tym etapie oznaczała pożegnanie się z gronem zawodowców.

Mistrzostwa świata w snookerze. Michał Szubarczyk kontra Sanderson Lam w drugiej rundzie kwalifikacji

W poniedziałek Szubarczyk świetnie zaczął mecz, dziś również był skoncentrowany. Spokojnie budował bezpieczną przewagę, imponował precyzją. Anglik nie miał za wiele do powiedzenia, Polak mógł go swoimi zagraniami wyprowadzić z równowagi. Michał rozpoczynał drugiego frejma - i to w taki sposób, że zmusił Lama do gry przez dwie bandy. W efekcie dostał znów dobry układ do rozpoczęcia podejścia punktowego.

Polak odskoczył na 19:0, później na 27:0, spokojnie dokładał kolejne punkty, ale dając też możliwość rywalowi powrotu do stołu. Tyle że Anglik nie grał dobrze. Lam jeszcze walczył, choć przegrywał 9:66, ustawił niezłego snookera. Wkrótce i tak zrobiło się 2:0 dla 15-latka.

Michał Szubarczyk w starciu z Sandersonem Lamem screen za HBO Discovery materiał zewnętrzny

Polak mógł mieć idealny start w tym spotkaniu. Trzeciego frejma też wygrał równie pewnie, w czwartym odskoczył na 63:0. Miał pełną kontrolę nad stołem. I nagle jeden błąd sprawił, że wszystko się odmieniło. A Lam, tak psujący do tej pory proste zagrania, zaczął nagle trafiać raz za razem. Anglik zdobył 54 punkty, ale pomylił się na niebieskiej. Zostały więc trzy bile do wbicia - już ta pierwsza dawała frejma Polakowi, Anglik potrzebowałby snookera. Szubarczyk grał zachowawczo, nie ryzykował. A jego rywal w końcu popisał się świetnym wbiciem. A później przejął tę partię.

Zobacz również: Andrzej Grupa

Lublinianin w takiej sytuacji był też w poniedziałek - mógł mieć 4:0, za chwilę zrobiło się 3:3. W starciu z Ng On-yee. Teraz nie było już łatwych frejmów, a jeszcze w końcówce tego piątego sprawę zawaliła... sędzia Hilde Moens. Szubarczyk był już blisko zwycięstwa, wbijał ostatnie bile, choć nie miał dużej przewagi. Zgodnie z planem posłał do kieszeni brązową, a Belgijka nagle... zabrała mu cztery punkty, dała je Lamowi - orzekła faul Polaka. Dopiero po interwencji Szubarczyka dostrzegła, że popełniła błąd. I przeprosiła.

Błąd belgijskiej sędzi po perfekcyjnym wbiciu Polaka. Orzekła faul, szybko zmieniła zdanie. screen za HBO Discovery materiał zewnętrzny

Nerwy były też w szóstym frejmie, w którym Polak gonił rywala, objął prowadzenie 41:40 i popełnił błąd. Lam przejął tego frejma.

Dwa kolejne też były długie, Szubarczyk miał dość wyraźną przewagę. A tymczasem pierwszego z nich przegrał, 42:0 nie wystarczyło. W drugim jednak nie pozwolił rywalowi na zmianę sytuacji. A po jego zakończeniu pani Hilde Moens uznała, że na dziewiątą partię zabraknie już czasu.

W czwartek o godz. 15.30 nastąpi więc wznowienie meczu. Polak jest bliżej awansu do trzeciej rundy. Niemniej - wciąż daleko.

Mistrzostwa świata. Kwalifikacje - 2. runda

Sanderson Lam (Anglia) - Michał Szubarczyk (Polska) 3:5 (po 1. sesji)

Frejmy: 9:63, 16:70, 6:70, 72:63, 32:61, 71:46, 59:44, 30:73.

Michał Szubarczyk w studiu Eurosport screen za Youtube/Eurosport Polska materiał zewnętrzny

Kevin Tillie: Jestem dumny z Bena Polsat Sport