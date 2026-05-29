Sceny w siedzibie PKOl. Opozycja rośnie w siłę, buntowników przybywa

Pod wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego celem było odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zebrano 80 podpisów ze 106 organizacji, prawnych członków PKOl. Taki stan był na dzień 22 maja.

To dawało mandat do podjęcia zmian, ale Piesiewicz nie dopuścił do głosowania w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opozycja nie została wpuszczona do biura PKOl

Opozycja zapowiedziała zatem, że w kolejnym tygodniu złoży stosowny wniosek do biura Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I słowa dotrzymała. W siedzibie PKOl pojawiła się delegacja, na której czele stanął Krzysztof Wiłkomirski, prezes Polskiego Związku Judo, który był inicjatorem akcji. To medalista mistrzostw świata (2001) i Europy (2003) w judo, a zatem doskonale wie, co to walka.

Delegacja, w której składzie był też wybitny lekkoatleta Robert Korzeniowski, a także: Tomasz Holc (prezes Polskiego Związku Żeglarskiego), Janusz Uznański (reprezentujący Polski Związek Piłki Siatkowej) oraz Rafał Szlachta (prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Sportu i Turystyki), nie została wpuszczona do sekretariatu na piątym piętrze.

Na recepcji usłyszeli, że nikogo nie ma w biurze, a ona sama nie jest upoważniona do wpuszczenia delegacji na górę, gdzie jest sekretariat. Panowie wjechali na czwarte piętro, tam naradzili się i zjechali na dół. Poprosili jeszcze raz o to, żeby ich wpuścić, ale spotkali się z odmową. Delegacja jednak nie odpuszczała. Poprosiła o to, by pani z recepcji zadzwoniła do biura PKOl. Tam odebrała jedna z pań i powiedziała, że jest na spotkaniu, ale po pewnym czasie zjechała na dół i wskazała, że na dole jest biuro podawcze i tam można złożyć pismo.

Opozycja złożyła zatem za poświadczeniem wniosek ogólny o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 82 poświadczone notarialnie pisma, w których podpisali się prawni członkowie PKOl. To wszystko zostawili w kopercie. Wniosek został zatem przyjęty. To oznacza, że zarząd PKOl będzie się musiał teraz nad nim pochylić.

Buntownicy mają wyraźną przewagę. "Zrobiliśmy bardzo ważny krok"

Determinacja buntowników pokazuje, że środowisko ma już dość tej sytuacji i chce zmiany prezesa. Co ciekawe, w porównaniu do sytuacji sprzed tygodnia, przybyły dwa kolejne podpisy. Teraz - jak wyliczyli - opozycja ma już 155 ze 194 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Nie dziwi zatem to, że prezes PKOl robi, co może, by do niego nie dopuścić.

- Oczywiście możemy przypuszczać, że prezes znowu - unikając weryfikacji - wymyśli milion pretekstów i sposobów przy pomocy swojej komisji rewizyjnej, żeby nie zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. To jednak raczej świadczy o tchórzostwie. Zresztą najlepiej pokazuje to, do czego się posuwał w ostatnich dniach. Prezes Piesiewicz przyznał, że nagrywał część rozmów z członkami PKOl i w najbliższym czasie zostaną one ujawnione. Przeszedł zatem do próby zastraszania - mówił niedawno Wiłkomirski w rozmowie z Interia Sport.

To jednak nie koniec batalii. Teraz to zarząd PKOl musi wyrazić zgodę na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Gdyby do niego doszło, to PKOl ma 30 dni na zwołanie NWZ. Na nim do odwołania Piesiewicza potrzeba 2/3 głosów, a w tej chwili opozycja ma 3/4. Jeśli prezes PKOl zostałby odwołany, wtedy do końca kadencji - w myśl statutu - stery przejąłby jeden z wiceprezesów PKOl. Dziś tę rolę sprawują: Otylia Jędrzejczak, Tomasz Chamera, Marian Kmita, Adam Konopka, Adam Korol, Mieczysław Nowicki, Henryk Olszewski, Tomasz Poręba i Andrzej Supron.

Jeśli jednak PKOl nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do którego ma prawo po zebraniu 2/3 członków organizacji (71 ze 106 organizacji, prawnych członków PKOl), buntownicy mają zamiar wejść na drogę sądową.

Liczymy na to, że te 82 wnioski zostaną potraktowane poważnie. I nie będzie próby, że nie ma tematu. W ciągu najbliższych dni powinniśmy zatem poznać termin najbliższego Walnego Zgromadzenia. To, że nie zostaliśmy wpuszczeni do biura PKOl, tylko byliśmy "obsługiwani" w portierni, jest wymowne. Prezes był świadomy, że złożymy to w piątek i dlatego tak zostaliśmy potraktowani. To brak szacunku. To był wyraz tego, że prezes nie liczy się z nikim i niczym

- To, że nie zostaliśmy przyjęci w biurze PKOl, jest symbolem i pokazuje, że daleko nam jest do dialogu. Zrobiliśmy jednak bardzo ważny krok. Szkoda, że kilka zasłużonych postaci polskiego sportu stoi jednak po ciemnej stronie mocy. Teraz walczymy o to, by do PKOl wrócił duch fair play - dodał Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i prezes stowarzyszenia Olimpijczycy.pl.

Delegacja członków PKOl przyszła do siedziby organizacji złożyć wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polsat Sport

Radosław Piesiewicz Wojciech Olkusnik/East News/ East News

Siedziba PKOl w Warszawie Polsat Sport





Krzysztof Wiłkomirski: To, że nie zostaliśmy wpuszczeni do biura PKOl, jest wymowne [WIDEO] Polsat Sport