Ruszyła o świcie, biegła 11 godzin. Sukces Polki w Australii

Natalia Kapustka, Interia Sport: Zacznę może od końca. Co czuje się na mecie po prawie 11 godzinach biegu i pokonaniu ponad 100 kilometrów, gdy nagle okazuje się, że jest się pierwszą?

Katarzyna Dombrowska: Czułam się naprawdę fantastycznie. Myślę, że radość i spełnienie to najlepsze słowa, by opisać emocje, które mi wtedy towarzyszyły. Przyznam szczerze, że odczuwałam też pewną ulgę, ponieważ ze skurczami zmagałam się już od połowy trasy, a tuż przed ostatnim kilometrem dosłownie zwaliły mnie z nóg. Mając tak niewiele do mety, zaczęłam się obawiać, czy w ogóle będę w stanie dotrzeć do niej na pierwszej pozycji. Wiedziałam, że mam przewagę nad rywalkami, ale nie miałam pojęcia, jak dużą. Czułam jednak, że stopniowo się ona zmniejsza. Pojawiły się więc wątpliwości, czy uda mi się utrzymać prowadzenie do samego końca. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ogromna radość była tym większa, że Australia znajduje się na drugim końcu świata. Zwycięstwo w takich zawodach było dla mnie naprawdę wyjątkowym przeżyciem.

Sukces Polki w Australii, pokonała 100 km. "Nie byłam w stanie stanąć na nogach"

Jak w praktyce wygląda taki bieg?

- Jeśli mówimy o biegu, w którym startowałam, to był dystans 100 kilometrów z przewyższeniem wynoszącym około 4000 metrów. Trasa prowadziła głównie górskimi szlakami, choć w Australii pojawiały się także odcinki szutrowe. Przebiegaliśmy przez kilka parków narodowych, w tym przez słynny region Blue Mountains.

Start odbywał się o godzinie 5:00 rano, a o tej porze było jeszcze ciemno, dlatego zaczynaliśmy bieg z czołówkami. Ze względu na wąskie ścieżki zawodnicy ruszali falami. Elita, do której należałam, startowała z pierwszej fali, punktualnie o piątej. Pierwsze kilometry pokonywaliśmy więc nocą. To było naprawdę piękne doświadczenie, zwłaszcza że nie znałam ani centymetrów tej trasy

- Jednym z najczęstszych pytań jest to, czy podczas takich biegów śpimy po drodze. Jeśli chodzi o zawodników walczących o czołowe lokaty, to oczywiście nie. Na trasie znajdują się punkty odżywcze, gdzie można uzupełnić wodę i zapasy. Biegamy z plecakami, w których niesiemy obowiązkowe wyposażenie. Są to między innymi czołówki, zapasowe baterie, dodatkowe warstwy odzieży, kurtki i spodnie wodoodporne, rękawiczki. Pogoda w górach bywa bardzo zmienna, dlatego taki sprzęt jest niezbędny. Część punktów odżywczych umożliwia również korzystanie z pomocy zewnętrznej. W moim przypadku wspierali mnie brat mojego męża i jego żona. Miałam przygotowane sprawdzone żele energetyczne oraz napoje, które podawali mi na wybranych punktach. Trzeba jednak pamiętać, że czas spędzony na punktach odżywczych jest wliczany do wyniku, dlatego należy działać sprawnie i nie zatrzymywać się zbyt długo.

Meta była usytuowana na szczycie wąwozu, co było dość nietypowe. Ostatnie osiem kilometrów prowadziło pod górę. Zazwyczaj metę organizuje się w dolinie lub w pobliskiej miejscowości, tutaj było zupełnie inaczej. Dodatkowo ostatnie 800 metrów oznaczało pokonanie 950 schodów, co stanowiło niemałe wyzwanie po tak długim wysiłku

Co dzieje się z głową podczas takiego biegu? Po tylu kilometrach człowiek bardziej walczy fizycznie czy psychicznie?

- Myślę, że jedno i drugie musi bardzo dobrze współgrać, ale na tym poziomie ogromne znaczenie ma psychika. W moim przypadku to również element treningu - współpracuję z psychologiem sportowym, żeby w trudnych momentach umieć sobie radzić, utrzymać pozytywny dialog wewnętrzny i potrafić się motywować, a nie rezygnować. Podczas takich biegów nie ma zbyt wiele czasu na rozmyślanie czy "uciekanie myślami". Trzeba być cały czas skupionym na działaniu - na tempie, jedzeniu, piciu i nawigacji. Oczywiście trasa jest oznaczona, mamy zawieszki na drzewach czy chorągiewki, ale korzystamy też z GPS-u, więc trzeba stale kontrolować, gdzie się znajdujemy. Jest więc sporo rzeczy, które trzeba mieć pod kontrolą jednocześnie.

Były też momenty bardzo trudne. Pamiętam sytuację, kiedy leżałam na kamieniach z silnymi skurczami łydek, a palce były tak ściągnięte, że nie byłam w stanie stanąć na nogach. Nie wiedziałam wtedy, co zrobić. Na szczęście zatrzymały się dwie zawodniczki z innego dystansu, które mi pomogły - rozciągnęły mi stopy i pomogły wstać. W takich momentach skupienie jest bardzo proste: po prostu zrobić kolejny krok i iść dalej w stronę mety. Byłam bardzo zdeterminowana, żeby ukończyć bieg i utrzymać pierwsze miejsce. Mimo trudności cały czas starałam się myśleć pozytywnie i nie dopuszczałam do siebie myśli o rezygnacji

Polka zachwyca rezultatami. "Mój rekord to 170 kilometrów"

100 kilometrów robi naprawdę duże wrażenie, ale to chyba nie jest twój rekord, jeśli chodzi o dystans?

- Dokładnie. Mój rekord to 170 kilometrów, które pokonałam we Francji podczas głównego festiwalu UTMB, czyli 100-milowego biegu rozpoczynającego się i kończącego w Chamonix. To pętla wokół Mont Blanc, prowadząca przez Włochy, Szwajcarię i Francję. To najważniejsze wydarzenie w świecie biegów górskich - finał całej serii UTMB. W tym roku również stanę na jego starcie i mam nadzieje na mecie.

Ile zajęło Ci pokonanie tego biegu wtedy?

- Startowałam w tym biegu cztery razy. Pierwszy raz był moim debiutem na dystansie 100 mil i wtedy ukończyłam go w nieco ponad 30 godzin. Najszybszy czas, jaki udało mi się osiągnąć na tej trasie, to 25 godzin i 20 minut to był wynik z 2023 roku, który dał mi szóste miejsce. To dla mnie wyjątkowy bieg, bardzo do niego lubię wracać - ze względu na atmosferę, widoki i przede wszystkim poziom sportowy, który jest tam naprawdę najwyższy w świecie biegów ultra. Zdarzały się jednak też trudniejsze starty. W zeszłym roku, biegnąc na czwartej pozycji, skręciłam kostkę i niestety nie ukończyłam rywalizacji - musiałam zejść z trasy w połowie. Rok wcześniej miałam z kolei poważne problemy żołądkowe i ukończyłam bieg po około 31 godzinach. To pokazuje, jak nieprzewidywalne są góry. W trakcie kilkudziesięciu godzin może wydarzyć się naprawdę wszystko - od problemów żołądkowych, przez odciski i kontuzje, po wychłodzenie. Jest mnóstwo czynników, które mogą wpłynąć na wynik i pokrzyżować wymarzony start.

Masz jakąś stałą bazę treningową, gdzie trenujesz - w konkretnym kraju czy jednak w Polsce? Jak to wygląda?

- Bywa różnie, bo od kilku lat dużo podróżuję. Jeśli przygotowuję się do konkretnych biegów, bardzo lubię spędzać czas właśnie w tych miejscach, gdzie później startuję. Przed finałami we Francji staram się przyjechać tam nawet miesiąc, półtora wcześniej i trenować już na trasach. To dla mnie idealne warunki - można poznać szlaki, specyfikę terenu i przygotować się możliwie najlepiej. Bardzo lubię też okres zimowy spędzać na Wyspach Kanaryjskich. Moją ulubioną wyspą jest Gran Canaria, gdzie zazwyczaj wyjeżdżam na około dwa miesiące. Odbywa się tam też Festival Transgrancanaria, w którym chętnie startuję i często to właśnie nim zaczynam sezon. Jeśli chodzi o Polskę, niedawno przeprowadziłam się do Bielska-Białej i bardzo dobrze się tam czuję - kocham te tereny. Pochodzę z okolic Krosna, z Draganowej, gdzie wcześniej mieszkałam i trenowałam, ale te góry są już trochę zbyt małe pod biegi, w których startuję. Dlatego zdecydowaliśmy się z mężem na przeprowadzkę. Teraz Szyndzielnia i Klimczok to nasze codzienne trasy treningowe.

Miesiąc temu zdobyłaś też mistrzostwo Polski w biegach górskich. To też pokazuje, że ta dyscyplina rozwija się w Polsce?

- Myślę, że w ostatnich latach biegi górskie bardzo mocno się rozwinęły. Jest coraz więcej zawodników, którzy chcą uprawiać ten sport w sposób profesjonalny, a także amatorów, którzy bardzo świadomie podchodzą do treningu, żywienia i całych przygotowań. Dzięki temu mamy coraz więcej imprez na naprawdę wysokim poziomie. Mistrzostwa Polski to oczywiście zawody najwyższej rangi, gdzie na starcie spotykają się najmocniejsi zawodnicy i rywalizacja jest bardzo wymagająca. W biegach górskich, podobnie jak w lekkiej atletyce, mamy różne dystanse - ja zdobyłam w tym roku mistrzostwo Polski na dystansie około maratońskim. Mistrzostwa Polski na dystansie ultra odbędą się w czerwcu, ale zmieniłam trochę swoje plany. Myślałam o starcie w tych zawodach, jednak zdecydowałam się na inny bieg - wystartuję w Pirenejach na dystansie 100 mil. To element przygotowań do finału UTMB, który jest dla mnie najważniejszym startem w tym sezonie.

Porzuciła sport na długi czas, później wszystko się odmieniło

Jak w ogóle zaczęła się twoja sportowa droga? Od początku były biegi górskie czy wcześniej pojawiały się inne dyscypliny?

Moja przygoda ze sportem zaczęła się jeszcze w okresie nastoletnim. Kiedy przechodziłam do gimnazjum, zaczęłam trenować w klubie lekkoatletycznym. Przez około cztery lata uprawiałam biegi na krótszych dystansach - głównie 300-600 metrów, a później 400 metrów, czyli bardziej sprinterskich.

W wieku 16–17 lat zrezygnowałam jednak ze sportu i skupiłam się na nauce oraz życiu typowo nastoletnim. Wyjechałam na studia do Krakowa, gdzie mieszkałam przez kolejne 12 lat. Przez pierwszy rok jeszcze biegałam, starałam się trenować regularnie, ale później studia i praca sprawiły, że zabrakło na to czasu. Przez wiele lat pracowałam m.in. jako kelnerka, co było dość elastycznym zajęciem dla studentów, ale jednocześnie bardzo czasochłonnym

- W tym okresie biegałam już tylko rekreacyjnie, od czasu do czasu, bez żadnego systematycznego treningu. Przełom nastąpił w 2016 roku, kiedy postanowiłam przygotować się do pierwszego maratonu ulicznego. Wróciłam wtedy do regularnych treningów i zaczęłam poznawać środowisko biegowe. To właśnie wtedy kolega zabrał mnie na zawody Grand Prix Krakowa w Lesie Wolskim - dystans około 11 kilometrów. Pamiętam, że poczułam wtedy coś wyjątkowego. Zaczęłam słyszeć coraz więcej o biegach górskich, byłam zaskoczona, że taka dyscyplina w ogóle istnieje i że jest tak rozwinięta. Szybko zaczęłam startować - najpierw na krótszych dystansach, nawet półmaratońskich, i zaczęłam odnosić pierwsze sukcesy. Z czasem trening stał się coraz bardziej systematyczny, pojawiały się kolejne starty i medale mistrzostw Polski - zarówno na dystansach ultra, jak i krótszych. Dziś skupiam się już głównie na długich biegach, 100 kilometrach i 100 milach, i raczej chcę się na tym poziomie rozwijać, poprawiając przede wszystkim szybkość.

Widać też, że Twój mąż również biega. Poznaliście się na trasach biegowych czy to Ty wciągnęłaś go w ten sport?

- Dokładnie tak - poznaliśmy się na jednym z festiwali biegowych w Kudowie-Zdroju, podczas sztafety górskiej. Mój mąż startował wtedy w drużynie ze swoim przyjacielem, a ja - jeszcze go nie znając - biegłam w zespole siostry przyjaciela Maćka. Właśnie tam się poznaliśmy. Po zawodach poszliśmy razem na pizzę i tak złapaliśmy kontakt. To było siedem lat temu. Za kilka dni będziemy obchodzić siódmą rocznicę związku i pierwszą rocznicę ślubu, więc naprawdę bardzo się cieszę, że wtedy pojechałam na te zawody, bo spotkałam bratnią duszę. Od tamtej pory jesteśmy praktycznie nierozłączni zarówno w życiu prywatnym, jak i w sporcie. Mam idealne warunki do treningu, bo mam partnera biegowego, kogoś, kto pójdzie ze mną na siłownię i kto wspiera mnie także podczas zawodów, gdy sam nie startuje. Tym razem mieliśmy wyjątkową sytuację, bo oboje biegliśmy ten sam dystans, więc nie mógł być na punktach odżywczych. Cały czas jednak dostawaliśmy informacje o tym, jak sobie radzimy nawzajem. Niestety on miał problemy żołądkowe, ale mimo to był bardzo pozytywny i z uśmiechem walczył, żeby dotrzeć do mety. I udało się - razem osiągnęliśmy nasz cel, czyli zameldowaliśmy się na mecie w Australii.

Patrząc już w przyszłość - masz jakieś główne sportowe marzenia i cele? Są konkretne biegi lub rekordy, o których myślisz?

Zdecydowanie tak. Przede wszystkim bardzo chciałabym dobrze zaprezentować się podczas finału UTMB. Moim celem jest pobiec szybciej niż w 2023 roku. Oczywiście marzę o miejscu na podium i zakończeniu rywalizacji w czołowej trójce. To cel, z którym codziennie trenuję i do którego konsekwentnie dążę. Mam też listę biegów, które chciałabym jeszcze ukończyć. Nigdy nie byłam w Stanach Zjednoczonych, dlatego marzy mi się trening i start na tamtejszych szlakach. Znajduje się tam wiele prestiżowych imprez z ogromną historią, takich jak Western States Endurance Run czy Hardrock 100. To zawody, w których z pewnością chciałabym kiedyś wystartować. Przyznam też, że po udziale w festiwalu w Australii coraz bardziej podobają mi się egzotyczne kierunki. Myślę, że w przyszłości chciałabym spróbować swoich sił również w Azji. Jednocześnie w Europie wciąż jest wiele miejsc, do których chętnie wracam. Uwielbiam biegać w Alpach - tamtejsze szlaki są po prostu fantastyczne. Jestem pewna, że jeszcze nieraz pojawię się tam na kolejnych zawodach.

Katarzyna Dombrowska calumnhockey archiwum prywatne

Katarzyna Dombrowska archiwum prywatne




