Rosyjska mistrzyni grozi Polakom? Tak zareagowała na dyskwalifikację rodaków. "Odbierzmy Polsce prawa"

Generalnie to jest jakieś szaleństwo, dzikość. Dlaczego, u licha, organizatorzy turniejów ograniczają dostęp naszym sportowcom i zmuszają ich do podpisywania nieakceptowalnych dla nas deklaracji? To jest sytuacja całkowicie niedopuszczalna dla sportu. Odbierzmy więc Polsce prawa do organizacji zawodów międzynarodowych. Nawet gdy SVO (skrót od rosyjskiego wyrażenia "Specjalna Operacja Wojskowa" red.) się skończy, Polacy nadal będą stwarzać przeszkody dla rosyjskich sportowców. To zły precedens. Wtedy każdy kraj zacznie wymyślać powody, aby nie wpuszczać sportowców z danego kraju