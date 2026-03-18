Rosjanie wyrzuceni z turnieju. Jest oficjalny komunikat. Podano powód

Bartłomiej Wrzesiński

Od rozpoczęcia inwazji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy minęły już ponad cztery lata. Świat sportu przez bardzo długi czas nie dopuszczał Rosjan do rozgrywek międzynarodowych. W ostatnich miesiącach kilkukrotnie wyłamano się z wcześniejszych postanowień, co na Kremlu wywołało dużą radość. Ostatnio jednak Rosjanom miny zrzedły, co zostało wywołane wykluczeniem ich zawodników z prestiżowej imprezy. Nie pomógł im nawet status tzw. sportowca neutralnego.

Kibice na stadionie trzymający rosyjską flagę, część ubrana w tradycyjne stroje ludowe.
Rosjanie cały czas czekają na pełnoprawny powrót swoich sportowcówNoushad ThekkayilAFP

Rozpoczęcie inwazji zbrojnej rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy uruchomiło serię zmian w świecie sportu. W duchu solidarności z napadniętym krajem władze poszczególnych dyscyplin sportowych podejmowały decyzję dotyczące dalszego udziału rosyjskich sportowców w imprezach międzynarodowych.

W przypadku wielu dyscyplin, takich jak m.in. piłka nożna, siatkówka czy skoki narciarskie, zdecydowano o całkowitym wykluczeniu Rosjan ze sceny międzynarodowej. Innym tropem było zakazanie występów Rosjan pod własną flagą. W tym momencie natomiast obserwujemy kolejny zwrot, polegający na dopuszczaniu sportowców zweryfikowanych pod kątem tzw. neutralności.

W ostatnich tygodniach doszło do kolejnego wyłomu. O całej sprawie było głośno przy okazji niedawno rozpoczętych igrzysk paralimpijskich. Decyzja organizatorów wywołała ogromne wzburzenie części z uczestniczących krajów. Do protestu dołączyła się również Polska.

Władimir Semirunnij na Okęciu
Zimowe

Zatrzymał paszport. Bolesny dylemat Semirunnija. Sam ogłosił decyzję

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Rosjanie wykluczeni z mistrzostw Europy w badmintonie. Podano powód

    Sportowcy z Rosji zostali dopuszczeni do igrzysk paralimpijskich pod własną flagą. Oznaczało to również odegranie hymnu w przypadku zdobycia złotego medalu. Na Kremlu wystrzeliły szampany, natomiast w środowisku pojawiło się wzburzenie. Wiele krajów, w tym m.in. Polska zbojkotowały z tego powodu ceremonię otwarcia i zakończenia igrzysk.

    Dla Rosjan był to idealny symbol pożądanych przez nich przemian. Wskazywano również, że jest to pozytywny kierunek zmian, z którego przykład powinni brać zarządzający innymi dyscyplinami sportowymi. Ostatnia decyzja spowodowała jednak dużą złość w Rosji.

    Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa TASS neutralni sportowcy z Rosji oraz Białorusi zostali wykluczeni z udziału w mistrzostwach Europy w Badmintonie, które w kwietniu mają odbyć się w Huelvie. Jak wskazują sami zainteresowani, decyzja Europejskiej Konfederacji Badmintona została podjęta ze względów bezpieczeństwa.

    Rosjanie wskazali czterech sportowców z ich kraju, którym nadano status neutralny. W teorii oznacza to, że mogliby wystąpić na najbliższej imprezie. Decyzja w przypadku Rodiona Alimowa, Maksima Ogloblina, Anastazji Bojarun oraz Darii Charłampowicz była jednak inna.

    Zobacz również:

    Mark Allen dał się zaskoczyć Antoniemu Kowalskiemu w pierwszej fazie meczu w World Open
    Inne sporty

    Polski talent zaskoczył niedawną światową "1". 2:0 i 34:0 w trzecim frejmie

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa
    Kort do badmintona
    Kort do badmintonaAlexandre Martins/DPPI AFP
    Hansi Flick zdradził plany na przyszłość. "To moja ostatnia praca". WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press
