Rosjanie wyrzuceni z turnieju. Jest oficjalny komunikat. Podano powód

Rozpoczęcie inwazji zbrojnej rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy uruchomiło serię zmian w świecie sportu. W duchu solidarności z napadniętym krajem władze poszczególnych dyscyplin sportowych podejmowały decyzję dotyczące dalszego udziału rosyjskich sportowców w imprezach międzynarodowych.

W przypadku wielu dyscyplin, takich jak m.in. piłka nożna, siatkówka czy skoki narciarskie, zdecydowano o całkowitym wykluczeniu Rosjan ze sceny międzynarodowej. Innym tropem było zakazanie występów Rosjan pod własną flagą. W tym momencie natomiast obserwujemy kolejny zwrot, polegający na dopuszczaniu sportowców zweryfikowanych pod kątem tzw. neutralności.

W ostatnich tygodniach doszło do kolejnego wyłomu. O całej sprawie było głośno przy okazji niedawno rozpoczętych igrzysk paralimpijskich. Decyzja organizatorów wywołała ogromne wzburzenie części z uczestniczących krajów. Do protestu dołączyła się również Polska.

Rosjanie wykluczeni z mistrzostw Europy w badmintonie. Podano powód

Sportowcy z Rosji zostali dopuszczeni do igrzysk paralimpijskich pod własną flagą. Oznaczało to również odegranie hymnu w przypadku zdobycia złotego medalu. Na Kremlu wystrzeliły szampany, natomiast w środowisku pojawiło się wzburzenie. Wiele krajów, w tym m.in. Polska zbojkotowały z tego powodu ceremonię otwarcia i zakończenia igrzysk.

Dla Rosjan był to idealny symbol pożądanych przez nich przemian. Wskazywano również, że jest to pozytywny kierunek zmian, z którego przykład powinni brać zarządzający innymi dyscyplinami sportowymi. Ostatnia decyzja spowodowała jednak dużą złość w Rosji.

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa TASS neutralni sportowcy z Rosji oraz Białorusi zostali wykluczeni z udziału w mistrzostwach Europy w Badmintonie, które w kwietniu mają odbyć się w Huelvie. Jak wskazują sami zainteresowani, decyzja Europejskiej Konfederacji Badmintona została podjęta ze względów bezpieczeństwa.

Rosjanie wskazali czterech sportowców z ich kraju, którym nadano status neutralny. W teorii oznacza to, że mogliby wystąpić na najbliższej imprezie. Decyzja w przypadku Rodiona Alimowa, Maksima Ogloblina, Anastazji Bojarun oraz Darii Charłampowicz była jednak inna.

Flaga Rosji, z reguły niewidziana na oficjalnych zawodach międzynarodowych

