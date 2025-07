Rosjanie wrócili do rywalizacji, teraz taki protest. Polacy się nie bali, są nazwiska

Na początku maja Międzynarodowa Federacja Szermierki (FIE) oficjalnie ogłosiła zgodę na powrót do rywalizacji Rosyjskich i Białoruskich sportowców do rywalizacji. Decyzja ta odbiła się niezwykle szerokim echem, bowiem szermierka okazała się być pierwszym sportem, do którego po zawieszeniu ze względu sytuacji na Ukrainie mogą wrócić sportowcy z wcześniej wspomnianych krajów. W ten sposób mogli występować pod flagą Międzynarodowej Federacji Szermierczej.