Rosjanie przyjadą do Polski? Szokująca decyzja ws. MŚ, Putin może otwierać szampana

Wojna, która od 2022 roku toczy się za naszą wschodnią granicą, miała wpływ na wiele obszarów życia codziennego. Sport nie jest tutaj wyjątkiem. Lokalne oraz międzynarodowe federacje momentalnie nałożyły sankcje na sportowców z kraju agresora. Na mocy ustaleń rosyjscy oraz białoruscy sportowcy musieli dostosowywać się do wielu zakazów, a niekiedy byli całkowicie wykluczani z udziału w światowych imprezach sportowych.

W ostatnim czasie bezkompromisowa narracja względem wschodnich reżimów zaczęła jednak słabnąć. Doskonałym przykładem jest tutaj ustalenie, które poczynione zostało przez Międzynarodowy Komitet Paralimpijski. Federacja ogłosiła bowiem, że Rosjanie oraz Białorusini wystartują w toczących się obecnie igrzyskach paralimpijskich pod własnymi flagami oraz hymnami państwowymi.

W Polsce mieliśmy kilka przykładów "blokad" zastosowanych względem sportowców ze wschodniego mocarstwa. Jednym z głośniejszych przykładów były surowe wymagania, nałożone na młodych rosyjskich wioślarzy, którzy chcieli wziąć udział w zeszłorocznych ME juniorów, rozgrywanych na terenie naszego kraju. Wówczas zdecydowali się oni wycofać z turnieju, a rosyjscy politycy zareagowali na to w bardzo żywiołowy sposób.

Światowa federacja podjęła decyzję ws. Rosjan w Polsce. Już odtrąbili sukces

11 marca rosyjska agencja prasowa "TASS" przekazała informacje, które w odróżnieniu od powyższego wydarzenia, z pewnością bardzo ucieszą przedstawicieli tamtejszej władzy. Okazuje się bowiem, że rosyjscy kajakarze mieli otrzymać zgodę na udział w najważniejszych imprezach sezonu, w tym jednej szczególnej, która odbędzie się na terenie kraju nad Wisłą.

"Polska dopuści Rosjan do udziału w Mistrzostwach Świata w Kajakarskim Sprincie. Międzynarodowa Federacja Kajakarska (ICF) oficjalnie powiadomiła Rosyjską Federację Kajakarską (RCF), że organizatorzy wszystkich najważniejszych imprez sezonu, w tym Mistrzostw Świata w Kajakarskim Sprincie w Polsce, potwierdzili na piśmie udział w zawodach rosyjskich sportowców neutralnych" - piszą rosyjscy dziennikarze.

Oficjalny list, nadany przez sekretarza generalnego ICF Richarda Pettita miał dotrzeć do przedstawicieli tamtejszego związku już 23 lutego. W nim zawarta była lista imprez, na których rosyjscy oraz białoruscy sportowcy będą mogli wystąpić jako zawodnicy neutralni. Jednym z najważniejszych wydarzeń wymienionych na ów liście, mają być wspomniane MŚ ICF w Sprincie Kajakowym 2026. Gospodarzem imprezy, która odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia będzie Poznań.

