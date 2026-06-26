Rosja wycofała się na znak protestu. Zdecydowana postawa burmistrza

Tomasz Kalemba

Oprac.: Tomasz Kalemba

Rosja od pewnego czasu może brać udział w rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu wraz ze swoją flagą, a także hymnem. Organizatorzy World Challenge Cup w gimnastyce artystycznej w rumuńskim Kluż-Napoka postanowili jednak, że nie wywieszą rosyjskiej flagi ani nie zagrają hymnu tego kraju. Na znak protestu Rosjanie, którzy od czterech lat prowadzą wojnę z Ukrainą, wycofali się z rywalizacji.

Rosyjska flaga na maszcie na tle ośnieżonych gór, obok osób w zimowych kurtkach i konstrukcji scenicznej
Rosyjska flagaEmilio MorenattiEast News

"Rosyjska drużyna gimnastyki artystycznej zdecydowała się wycofać z Challenge Cup, który odbywa się od 26 do 28 czerwca w Kluż-Napoka w Rumunii. Decyzja ta wynika z poważnych naruszeń przepisów rywalizacji przez organizatorów" - czytamy w komunikacie zespołu Rosji.

"Organizatorzy słownie poinformowali nas, że rosyjska flaga narodowa nie będzie wyświetlana na arenie sportowej, a hymn narodowy nie zostanie rozegrany, jeśli wygrają rosyjscy gimnastycy" - piszą dalej.

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Burmistrz postawił sprawę jasno. Rosja wycofała się

Rosjanie stwierdzili, że taka postawa narusza decyzję organu zarządzającego tym sportem. W maju bowiem Światowa Federacja Gimnastyczna (World Gymnastics) przywróciła możliwość używania rosyjskiej flagi i hymnu. Na razie federacja nie skomentowała tego.

W środę, 24 czerwca burmistrz Kluż-Napoka Emil Boc ogłosił w nagraniu na Facebooku, że Rosja nie będzie mogła użyć swoich symboli narodowych na tym wydarzeniu.

- powiedział.

Nie zgadzam się, żeby symbole polityczne państwa agresora w Europie były używane w kraju Unii Europejskiej
powiedział.

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Gimnastyka artystycznaLIONEL BONAVENTURE AFP
Rosyjska flaga
Rosyjska flagaWojciech StrozykEast News
Mężczyzna w ciemnym płaszczu bijący brawo, na tle czerwonej ściany; w prawym górnym rogu widoczna rosyjska flaga na maszcie z gwiazdą.
Władimir PutinAlexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV / AFPAFP


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