Rosja wycofała się na znak protestu. Zdecydowana postawa burmistrza
Rosja od pewnego czasu może brać udział w rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu wraz ze swoją flagą, a także hymnem. Organizatorzy World Challenge Cup w gimnastyce artystycznej w rumuńskim Kluż-Napoka postanowili jednak, że nie wywieszą rosyjskiej flagi ani nie zagrają hymnu tego kraju. Na znak protestu Rosjanie, którzy od czterech lat prowadzą wojnę z Ukrainą, wycofali się z rywalizacji.
"Rosyjska drużyna gimnastyki artystycznej zdecydowała się wycofać z Challenge Cup, który odbywa się od 26 do 28 czerwca w Kluż-Napoka w Rumunii. Decyzja ta wynika z poważnych naruszeń przepisów rywalizacji przez organizatorów" - czytamy w komunikacie zespołu Rosji.
"Organizatorzy słownie poinformowali nas, że rosyjska flaga narodowa nie będzie wyświetlana na arenie sportowej, a hymn narodowy nie zostanie rozegrany, jeśli wygrają rosyjscy gimnastycy" - piszą dalej.
Burmistrz postawił sprawę jasno. Rosja wycofała się
Rosjanie stwierdzili, że taka postawa narusza decyzję organu zarządzającego tym sportem. W maju bowiem Światowa Federacja Gimnastyczna (World Gymnastics) przywróciła możliwość używania rosyjskiej flagi i hymnu. Na razie federacja nie skomentowała tego.
W środę, 24 czerwca burmistrz Kluż-Napoka Emil Boc ogłosił w nagraniu na Facebooku, że Rosja nie będzie mogła użyć swoich symboli narodowych na tym wydarzeniu.
- powiedział.
Nie zgadzam się, żeby symbole polityczne państwa agresora w Europie były używane w kraju Unii Europejskiej