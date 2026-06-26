Rosja wycofała się na znak protestu. Zdecydowana postawa burmistrza

Rosja od pewnego czasu może brać udział w rywalizacji w wielu dyscyplinach sportu wraz ze swoją flagą, a także hymnem. Organizatorzy World Challenge Cup w gimnastyce artystycznej w rumuńskim Kluż-Napoka postanowili jednak, że nie wywieszą rosyjskiej flagi ani nie zagrają hymnu tego kraju. Na znak protestu Rosjanie, którzy od czterech lat prowadzą wojnę z Ukrainą, wycofali się z rywalizacji.