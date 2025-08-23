Robert Kubica rozstał się z narzeczoną. Potem ujawnił ws. żony i dzieci

Trudno byłoby znaleźć polskiego miłośnika sportu, który nigdy nie słyszał o Robercie Kubicy. W latach 2006-2010 - jako pierwszy Polak - był kierowcą Formuły 1, reprezentował barwy zespołów BMW i Renault. W czerwcu 2008 roku został również pierwszym w historii zawodnikiem z kraju nad Wisłą, który triumfował w wyścigu F1, wygrał GP Kanady. Następnie przeniósł się do wyścigów rajdowych.

7 lutego 2011 roku Kubica uległ bardzo poważnemu wypadkowi na trasie rajdu Ronde di Andora, w którym niemal nie stracił prawej ręki. Wydawało się, że nasz rodak już nigdy nie wróci do sportu, ale nic bardziej mylnego.

Kubica wprost nt. żony i dzieci: Kiedyś się to stanie

Po powrocie do zdrowia 40-latek wciąż zachwyca nas wielkimi sukcesami. Obecnie spełnia się w roli kierowcy wyścigów długodystansowych. W dniach 14-15 czerwca tego roku Robert Kubica wygrał legendarne zawody 24h Le Mans. Sukces odniósł w barwach zespołu Ferrari AF Corse.

W międzyczasie nasz sportowiec musi znaleźć czas na życie prywatne, którym zazwyczaj nie chwali się w mediach społecznościowych. Przed laty media ustaliły, że Kubica przez dłuższy czas był w związku z niejaką Edytą. Paparazzi kilkukrotnie przyłapywali zakochanych. Para była już ponoć zaręczona, jednak ostatecznie nie doszło do ślubu, a do rozstania.

Później przekazywano, że były zawodnik Formuły 1 związał się z nową partnerką, jednak jego życie miłosne wciąż było i nadal jest owiane wielką tajemnicą. W 2020 roku - w wywiadzie z "Radiem Zet" - doświadczony sportowiec w końcu zabrał głos ws. planów na życie rodzinne. Nie ukrywał, że chciałby zostać ojcem, jednak profesjonalny sport wymaga od niego maksymalnego poświęcenia.

Ja żony nie widziałem ani swojej, ani swoich dzieci. Myślę jednak, że kiedyś się to stanie. Chciałbym, jeśli miałbym dzieci swoje, móc im dedykować czas. Teraz jednak nie mam tego czasu i nie mógłbym go w taki sposób poświęcić

Na ten moment oficjalnie nie wiadomo, czy Robert Kubica żyje w stałym związku oraz, czy jego plany dotyczące ślubu i ojcostwa uległy zmianie. Niektóre źródła, takie jak "Viva" czy "Pudelek" przekazywały, że obecnie jego nową miłością jest polska modelka o imieniu Aleksandra, jednak są to jedynie medialne spekulacje.

