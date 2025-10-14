Partner merytoryczny: Eleven Sports

Reprezentant Polski zginął w galerii handlowej na oczach kolegów. Ta tragedia wstrząsnęła krajem

Tomasz Kalemba

Ta tragiczna śmierć wstrząsnęła polskim sportem. Patryk Jakubowski pojechał tego dnia na badania do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie i do domu już nie wrócił. Do tragicznych zdarzeń, w których śmierć poniósł 18-letni reprezentant Polski w strzelectwie, doszło w galerii handlowej Złote Tarasy. Młody sportowiec UKS Kaliber Białystok zginął na oczach kolegów.

Galeria Złote Tarasy w Warszawie
Był 14 października 2010 roku. Patryk Jakubowski, który był uczniem klasy maturalnej IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i zawodnikiem UKS Kaliber Białystok, pojechał wraz z trzema innymi kolegami na badania do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

Był członkiem kadry narodowej juniorów w strzelectwie. Na koncie miał tytuł mistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pistolecie sportowym (2009) oraz brązowy medal mistrzostw Polski juniorów. Przed nim była wielka przyszłość.

Tragiczna śmierć Patryka Jakubowskiego w galerii

Po badaniach razem z trzema innymi kolegami Jakubowski poszedł do galerii handlowej Złote Tarasy w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie. Tam doszło do tragedii. 18-latek stracił równowagę i spadł na sam dół z ruchomych schodów z najwyższej kondygnacji obiektu. Świadkiem tego zdarzenia był Paweł Pietruk, obecnie trener w UKS Kaliber Białystok, który odnosi wiele sukcesów. Pracuje on też z naszą kadrą.

Po upadku chłopak był przytomny. Jego stan jednak pogorszył się po zabraniu przez pogotowie. Zmarł po dwóch godzinach w szpitalu. Ta tragedia wstrząsnęła polskim sportem, ale też klubem i miastem.

To był bardzo sumienny zawodnik i bardzo uczynny człowiek. Można było mówić o nim tylko w samych superlatywach
tak mówił Pietruk o Jakubowskim w rozmowie z Interia Sport. 

Obaj byli wtedy zawodnikami białostockiego klubu.

"Był pogodny, lubiany, zawsze uśmiechnięty. Doskonale wiedział, czym są ciężka praca i wytrwałość w dążeniu do celu. Marzył, by zostać mistrzem świata" - tak pisali o nim ludzie z Kalibra.

Tomasz Kalemba
    Prokuratura umorzyła sprawę śmierci 18-letniego sportowca

    Sprawą Jakubowskiego zajmowała się warszawska prokuratura rejonowa Śródmieście-Północ. Śledczy badali, czy nikt się nie przyczynił do jego tragicznej śmierci.

    Ostatecznie zdecydowano, że śledztwo zostanie umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. To był nieszczęśliwy wypadek
    poinformowała wówczas prokuratura.

    Od śmierci strzelca UKS Kaliber Białystok, co roku odbywa się Memoriał Patryka Jakubowskiego, który przypomina o tym znakomicie zapowiadającym się sportowcu.

    Tomasz Kalemba
    Sportowiec w stroju ochronnym leży na macie i celuje z karabinu sportowego, obok leży amunicja. Sytuacja odbywa się wewnątrz strzelnicy.
    Paweł Pietruk w 2011 rokuKrystyna PączkowskaNewspix.pl
    Płonący znicz ustawiony przed figurką aniołka i bukietem białych kwiatów, kompozycja utrzymana w tonacji czarno-białej odwołująca się do zadumy i pamięci o zmarłych.
    zniczEryk Stawinski/REPORTEREast News
    Pracownik w kombinezonie zabezpieczającym porusza się po dużym szklanym dachu o futurystycznej, falistej konstrukcji złożonej z licznych tafli szkła i metalowych łączeń, w tle widoczne jest nowoczesne biurowe oszklenie.
