Reprezentant Polski zginął w galerii handlowej na oczach kolegów. Ta tragedia wstrząsnęła krajem

Był 14 października 2010 roku. Patryk Jakubowski, który był uczniem klasy maturalnej IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku i zawodnikiem UKS Kaliber Białystok, pojechał wraz z trzema innymi kolegami na badania do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

Był członkiem kadry narodowej juniorów w strzelectwie. Na koncie miał tytuł mistrza Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w pistolecie sportowym (2009) oraz brązowy medal mistrzostw Polski juniorów. Przed nim była wielka przyszłość.

Tragiczna śmierć Patryka Jakubowskiego w galerii

Po badaniach razem z trzema innymi kolegami Jakubowski poszedł do galerii handlowej Złote Tarasy w pobliżu Dworca Centralnego w Warszawie. Tam doszło do tragedii. 18-latek stracił równowagę i spadł na sam dół z ruchomych schodów z najwyższej kondygnacji obiektu. Świadkiem tego zdarzenia był Paweł Pietruk, obecnie trener w UKS Kaliber Białystok, który odnosi wiele sukcesów. Pracuje on też z naszą kadrą.

Po upadku chłopak był przytomny. Jego stan jednak pogorszył się po zabraniu przez pogotowie. Zmarł po dwóch godzinach w szpitalu. Ta tragedia wstrząsnęła polskim sportem, ale też klubem i miastem.

To był bardzo sumienny zawodnik i bardzo uczynny człowiek. Można było mówić o nim tylko w samych superlatywach

Obaj byli wtedy zawodnikami białostockiego klubu.

"Był pogodny, lubiany, zawsze uśmiechnięty. Doskonale wiedział, czym są ciężka praca i wytrwałość w dążeniu do celu. Marzył, by zostać mistrzem świata" - tak pisali o nim ludzie z Kalibra.

Prokuratura umorzyła sprawę śmierci 18-letniego sportowca

Sprawą Jakubowskiego zajmowała się warszawska prokuratura rejonowa Śródmieście-Północ. Śledczy badali, czy nikt się nie przyczynił do jego tragicznej śmierci.

Ostatecznie zdecydowano, że śledztwo zostanie umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. To był nieszczęśliwy wypadek

Od śmierci strzelca UKS Kaliber Białystok, co roku odbywa się Memoriał Patryka Jakubowskiego, który przypomina o tym znakomicie zapowiadającym się sportowcu.

Paweł Pietruk w 2011 roku Krystyna Pączkowska Newspix.pl

znicz Eryk Stawinski/REPORTER East News

Galeria Złote Tarasy w Warszawie Janek Skarżyński AFP