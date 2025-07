Reprezentanci Polski na 12. The World Games Chengdu 2025 odebrali nominacje

Ta jedna z najważniejszych imprez sportowych na świecie rozpocznie się dokładnie za miesiąc - 7 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Do programu The World Games Chengdu 2025 wybrano 34 sporty. W zawodach udział weźmie ponad 4 tysiące sportowców ze 117 krajów, w tym biało-czerwoni. Polskę reprezentować będzie 64 sportowców.