Rekord świata Mirosław pobity. Potem dramat Polki. Nie tak miało być

Aleksandra Mirosław zapisała się na kartach historii polskiego sportu grubymi literami. Dwa lata temu w Paryżu sięgnęła po olimpijskie złoto we wspinaczce sportowej. Na początku lipca zawitała do Krakowa, gdzie odbywa się turniej Pucharu Świata World Climbing (wcześniej Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej IFSC).

To jednocześnie pierwszy i ostatni - czyli jedyny - występ w tym cyklu dla naszej zawodniczki w tym sezonie. 32-latka chce jak najlepiej zaprezentować się przed polskimi kibicami. To jej prawdziwy "Last Dance"!

Oprócz zawodów na krakowskim Rynku Mirosław wystąpi jeszcze na mistrzostwach Europy we francuskim Laval, które odbędą się w sierpniu (28-30). Tam zamierza zakończyć piękną, pełną sukcesów karierę.

Wracając do stolicy województwa małopolskiego - w piątek nasza mistrzyni z czasem 6,14 s zajęła drugie miejsce w kwalifikacjach. W sobotnie południe rozpoczęły się finały. Wzięły w nich udział 32 uczestniczki. Mirosław była przypisana do piątej grupy. Cztery zawodniczki jednocześnie ścigały się na czterech torach. Dwie najlepsze awansowały do kolejnego etapu (czyli w tym przypadku ćwierćfinału). Co ciekawe, po raz pierwszy w historii Pucharu Świata rywalizacja odbywała się równolegle na czterech torach, wcześniej do dyspozycji były tylko dwa.

Aleksandra Mirosław przed zawodami w Krakowie zajmowała pierwsze miejsce w światowym rankingu (3690 pkt). Druga była Chinka Zhou Yafei (3687 pkt), a trzecia Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi (3670 pkt). Piąta lokata należała do Amerykanki Emmy Hunt, która wygrała piątkowe eliminacje z rezultatem 6,05 s. To zaledwie 0,02 s od rekordu świata należącego - jakżeby inaczej - do Mirosław. W Paryżu ustanowiła go z czasem 6,06 s, a rok później na 6,03 poprawiła w Seulu.

W zeszłym roku Polka w stolicy małopolski uplasowała się na trzeciej pozycji. Potem wystąpiła tylko w dwóch turniejach PŚ - w Chamonix-Mont-Blanc i wspomnianym przed chwilą Seulu, gdzie zgarniała tytuły. Kolejnymi zawodami na jej liście są właśnie te w Krakowie.

Jest nowy rekord świata. Wyczyn Polki pobity. Potem dramat Mirosław

W pierwszej rundzie finałowej Mirosław rywalizowała z Włoszką Beatrice Colli, wicemistrzynią olimpijską Chinką Lijuang Deng oraz Kazaszką Tamarą Ułżabajewą. Polka była najlepsza - czas 6,25 s. Dzięki temu wywalczyła awans do ćwierćfinału. Podobnie jak wspomniana Hunt. Amerykanka w pierwszym biegu uzyskała 6,07 s, a później... pobiła rekord świata! Uzyskała 5,99 s.

W swoim ćwierćfinale Mirosław również była najlepsza - 6,14 s.

W jednym półfinale oglądaliśmy Aleksandrę Mirosław i Natalię Kałucką. I obie Polki awansowały do finału! Pierwsza z nich uzyskała 6,04 s, a druga 6,37 s.

Co za dramat! W finałowym biegu - z Natalią Kałucką, Emmą Hunt i Desak Made Rita Kusuma Dewi - Mirosław popełniła falstart. Nie tak wyobrażała sobie pożegnanie z polskimi kibicami.

Ale jest też wspaniała wiadomość. Natalia Kałucka z czasem 6,62 s zdobyła srebrny medal! Pierwsza była Indonezyjka Desak Made Rita Kusuma Dewi (6,54 s), a trzecia Hunt, która poślizgnęła się w połowie biegu (11,37 s).

Z Krakowa, Michał Chmielewski

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