Rekord świata i złoto Aleksandry Mirosław. Galaktyczny finał z udziałem Polki w Seulu

Medale we wspinaczce sportowej na czas w Seulu zostały rozdane w trakcie jednego dnia. Już eliminacje pokazały, że polscy kibice mogą liczyć na wielki sukces. Popis dała Aleksandra Mirosław, która uplasowała się na czele stawki. Ponadto mistrzyni olimpijskiej z Paryża niewiele zabrakło do poprawienia własnego rekordu globu. Trochę w jej cieniu znalazła się Natalia Kałucka. Ona także nie zawiodła i awansowała do grona finalistek. A w wieczornej batalii wcale nie była przecież bez szans. Najlepszy na to dowód? Globalny czempionat w Moskwie. Cztery lata temu nasza rodaczka wróciła do ojczyzny z zasłużonym złotem.

Do końca nie wierzyła wtedy w sukces. "Pogodziłam się z faktem, że będę czwarta. Nie wiem dlaczego. Dla mnie to już było bardzo duże osiągnięcie i w więcej po prostu nie wierzyłam. W naszym sporcie bardzo ważna jest głowa. Dziewczyny, które były starsze ode mnie, miały bardzo duże oczekiwania. Jak wiemy, oczekiwania są wrogiem rezultatu. Kompletnie nie stresowałam się, miałam uśmiech na twarzy, miałam też z tego zabawę i wygrałam" - mówiła dla "jedynka.polskieradio.pl". Pewnie dziś nie pogardziłaby podobnym scenariuszem.

Aleksandra Mirosław bezkonkurencyjna w Korei. Znów lepsza od Chinki w finale

Drabinka słodko-gorzko ułożyła się dla naszych rodaczek. Obie mogły spotkać się na etapie półfinału, wobec czego jedna z nich wtedy straciłaby szansę na mistrzostwo. Do bezpośredniej konfrontacji niestety nie doszło. O ile jak burza szła Aleksandra Mirosław, o tyle noga powinęła się Natalii Kałuckiej. 23-latka po zaciętej walce przegrała ćwierćfinał z Yafei Zhou. Chinka nie awansowała jednak do finału, ponieważ młodszą koleżankę z kadry pomściła mistrzyni olimpijska z Paryża. Lublinianka zresztą każdy ze swoich wyścigów wygrywała w pewnym stylu.

Triumf Aleksandry Mirosław oznaczał, że do zasłużonego złota brakowało jej tylko jednego zwycięstwa. Obok niej na starcie stanęła Lijuan Deng. Taki sam skład finału oglądaliśmy podczas zeszłorocznych igrzysk, więc Chinka stanęła przed szansą na zrewanżowanie się naszej rodaczce. Skończyło się na chęciach. Polka znakomicie wystartowała i nie oddała prowadzenia aż do naciśnięcia w specjalny guzik. Mało tego, lublinianka poprawiła swój rekord świata. Od dziś wynosi on 6,03 s.

