Zapis transmisji ustanawiania rekordu: YouTube Maciek Rutkowski

Najszybsze przepłynięcie Morza Bałtyckiego na desce windsurfingowej (mężczyzna)

"Najszybsze przepłynięcie Morza Bałtyckiego na desce windsurfingowej (mężczyzna)" - pod taką nazwą w Księdze Rekordów Guinnesa widnieje wyczyn Maćka Rutkowskiego. Na tę nagrodę - oficjalne uznanie i wpis Polak musiał jednak poczekać aż 10 miesięcy.

"Czekaliśmy tak długo, że mentalnie chyba się pogodziłem z tym, że tego rekordu wcale może nie być. Dla mnie i całego teamu to coś zupełnie nowego. Musieliśmy spełnić bardzo wiele wymagań. Wydaje Ci się, że możesz nie sprostać instytucji owianej taką legendą, do której tak trudno się dostać. Kiedy dowiedziałem się, że mamy to, byłem w szoku, bo, mimo że o to walczyliśmy, mentalnie po prostu starałem się nie nastawiać, że rekord na pewno będzie mój" - komentuje Maciek Rutkowski.

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W trakcie ustanawiania rekordu, 18 września 2025 roku, Polak mierzył się z falami sięgającymi 3 metrów i silnym wiatrem. Prędkość, z jaką płynął wynosiła momentami nawet 60 km na godzinę. To był najbardziej morderczy, niebezpieczny wyścig z jakim dotąd zmierzył się sportowiec, który na co dzień ściga się w Pucharze Świata PWA (Professional Windsurfing Association).

"Po kilku godzinach zaczął wyłączać mi się układ nerwowy. Były takie momenty, że nie wiedziałem, gdzie mam płynąć. Widzisz gorzej, odczuwasz gorzej. Musisz się zmuszać, żeby pić. Fale z trzech stron. Musisz się zmuszać, żeby jeść. Zaczęły mnie łapać skurcze w kilku miejscach na raz. Było dużo ciężej niż myślałem. Jak zobaczyłem Rozewie to się rozpłakałem" - opowiadał na mecie Maciek Rutkowski.

W ciągu ostatnich 30 lat do Księgi Rekordów Guinnessa wpisanych zostało około 475 rekordów dla Polski (źródło: Biuro Rekordów).

Maciek Rutkowski podczas swojego rekordowego wyczynu Misja Bałtyk, Krzysiek Jędrzejak materiały prasowe

Maciek Rutkowski Misja Bałtyk, Krzysiek Jędrzejak materiały prasowe

Maciek Rutkowski Marta Dębska materiały prasowe





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