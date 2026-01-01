Kiedyś Nowy Rok kojarzył nam się przede wszystkim z konkursem w Ga-Pa w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Odkąd sukcesy w darcie zaczął odnosić także Krzysztof Ratajski, wzrosło także zainteresowanie Mistrzostwami Świata PDC, które są rozgrywane na przełomie grudnia i stycznia. Po pięciu latach znów przyszło nam ekscytować się pojedynkiem Polaka o awans do półfinału globalnego czempionatu.

Po tym, jak obchodzący dzisiaj 49. urodziny zawodnik ze Skarżyska-Kamiennej pokonał dwa dni temu Luke'a Woodhouse'a 4-2, zagwarantował sobie co najmniej 100 tysięcy dolarów oraz powrót do TOP 30 światowego rankingu. Przed mistrzostwami znajdował się 37. pozycji. W Nowy Rok podczas sesji popołudniowej odpadł Justin Hood, co sprawiło, że Ratajski zamelduje się na minimum 28. lokacie w zestawieniu najlepszych darterów (czyli zanotuje awans o przynajmniej 9 miejsc).

W czwartkowym starciu Krzysztof znalazł się przed najtrudniejszym wyzwaniem, jakie można sobie tylko wyobrazić w tej dyscyplinie. Jego przeciwnikiem okazał się obrońca tytułu i lider rankingu - Luke Littler. Rewelacyjny 18-latek prezentuje kosmiczny poziom, w poszczególnych meczach regularnie rzuca średnio ponad 100 punktów. Był zatem zdecydowanym faworytem dzisiejszego boju o miejsce w najlepszej "4". Nasz reprezentant nie miał nic do stracenia, mógł jedynie zyskać i sprawić sobie piękny prezent na urodziny. Cała presja spoczywała na barkach Anglika. Podczas ćwierćfinału panowie walczyli już na dystansie do pięciu wygranych setów.

MŚ w darcie: Krzysztof Ratajski kontra Luke Littler

Rywalizacja rozpoczęła się od rzutów Ratajskiego. Co ważne, Polak utrzymał swój licznik i jako pierwszy znalazł się na prowadzeniu. Po chwili zobaczyliśmy odpowiedź Littlera. Najpierw turniejowa "1" doprowadziła do remisu, a następnie uzyskała przełamanie. Krzysztof był zmuszony do kończenia "101". Miał lotkę na zakończenie, ale nie trafił w pole D12. Anglik to wykorzystał i wyszedł na 2:1 w premierowej odsłonie. Czwarty leg przyniósł zaskakującą sytuację. Luke zmarnował aż cztery lotki setowe. Nasz reprezentant zniwelował stratę i o losach partii decydował piąty leg. Obrońca tytułu szybko się odrodził. Znów dobrał się do licznika 49-latka, a wszystko zakończył najwyższym dostępnym finiszem - tzw. big fishem, czyli "170".

Po kilku minutach przerwy panowie wrócili do rywalizacji. Tym razem obejrzeliśmy jednostronną partię, zdominowaną przez Littlera. Winny był temu drugi leg, w którym Ratajski zmarnował aż siedem szans na zdobycie premierowego "oczka" w tym secie. Właśnie tyle razy Polak pomylił się na podwójnych wartościach. Numer jeden bezlitośnie wykorzystał tę okazję, a po chwili dorzucił jeszcze swój licznik i zapewnił sobie rezultat 3:0 podczas drugiej odsłony.

W trzeciej partii Luke jeszcze bardziej podkręcił punktację na dystansie. Dzięki temu jako pierwszy dochodził do podwójnych, mimo że dwa z nich rozpoczęły się od liczników Krzysztofa. Nasz reprezentant nie otrzymał choćby jednej okazji na "double". W efekcie Littler po raz kolejny zgarnął partię do zera, punktując na średniej 118,66 w tym secie.

Następna część pojedynku przyniosła więcej emocji. Czwarta odsłona niespodziewanie rozpoczęła się od przełamania na korzyść Ratajskiego. 49-latek zamknął lega przez D16. Później Polak został zmuszony do wysokiego finiszu na "121", ale nie trafił podwójnej "14". Obrońca tytułu skorzystał z tego faktu. Potem panowie pilnowali swoich liczników i przez to zobaczyliśmy piątego lega, który miał dramatyczny przebieg. Krzysztof chciał uzyskać breaka poprzez "167", ale nie trafił na koniec w środek. Potem Littler nie zamknął "130" i dał jeszcze dwie okazje Polakowi na zdobycie pierwszej partii. Niestety, nasz reprezentant dwukrotnie pomylił się na D8 i ostatecznie seta zgarnął Luke.

Po przerwie panowie zainaugurowali piątą odsłonę. Otwierał ją Ratajski. Zawodnik ze Skarżyska-Kamiennej walczył o to, żeby przedłużyć jeszcze pojedynek. Dobrze zaczął, ale w trzecim legu nie wykorzystał swojej szansy i dał się przełamać. Littler stanął przez okazją, by zamknąć potyczkę już przy swoim liczniku. Obrońca tytułu wykonał swoje zadanie, triumfując w całym meczu 5-0. Mimo dzisiejszej przegranej, Krzysztof Ratajski z pewnością zaliczy te mistrzostwa do bardzo udanych. Będzie awans w rankingu o 9 miejsc i powrót do czołowej "30" w zestawieniu najlepszych darterów.

Dokładny zapis relacji z meczu Krzysztof Ratajski - Luke Littler jest dostępny TUTAJ.

Krzysztof Ratajski IMAGO/Ian Stephen East News

Luke Littler SHANE HEALEY / ProSportsImagesDPPI / via AFP AFP

Krzysztof Ratajski i Luke Littler IAN STEPHEN / Shane Healey / ProSportsImages / DPPI via AFP AFP