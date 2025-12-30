Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata, nagle takie wieści. Tyle zarobił za awans

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Kapitalnie podczas aktualnie trwających mistrzostwach świata w darta spisuje się Krzysztof Ratajski. Polak po emocjonującej rywalizacji w 1/16 finału z Wesleyem Plaisierem zameldował się w najlepszej "16", gdzie przeciwnikiem okazał się Luke Woodhouse. Finalnie 48-latek kolejny raz okazał się lepszy i awansował do ćwierćfinału MŚ. Taki wynik jest solidnie premiowany.

Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej z zaciśniętymi pięściami w wyrazie emocji, dynamiczna poza i wyraz twarzy sugerujący radość lub ekscytację, ciemne tło podkreślające postać.
Krzysztof RatajskiSteven Paston/PA Images via Getty ImagesGetty Images

Od 11 grudnia w Londynie trwają mistrzostwa świata w darcie. Na starcie zobaczyliśmy trzech Polaków, Krzysztofa Kciuka, Sebastiana Białeckiego oraz Krzysztofa Ratajskiego. Zdecydowanie najlepiej spisuje się ostatni z wymienionych, który jako jedyny przeszedł pierwszą rundę. Wówczas 3:0 pokonał zawodnika z Filipin Alexisa Toylo. Z czasem było coraz trudniej, bowiem rywalem w kolejnej fazie okazał się rozstawiony z numerem 24 Ryan Joyce.

Mimo to 48-latek znów spisał się bardzo dobrze i wygrał to starcie 3:1 meldując się w 1/16 finału. Taki wynik już oznaczał niezłą wypłatę, gdyż organizatorzy przewidzieli dla zawodników, którzy doszli do tego etapu aż 35 tysięcy funtów. "Polish Eagle" jednak nie zamierzał się zatrzymywać i po kapitalnym starciu w meczu o najlepszą "16" pokonał Wesleya Plaisiera 4:3.

    W ten sposób przed naszym reprezentantem otworzyła się szansa na drugi w karierze ćwierćfinał najważniejszej imprezy sezonu. (Ratajski dokonał tego w 2021 roku). Na drodze stanął jednak Luke Woodhouse, czyli darter rozstawiony z "25". Mimo to Ratajski kolejny raz nie zawiódł i zwyciężył z Anglikiem 4:2, dzięki czemu znalazł się w najlepszej ósemce turnieju.

    Tyle na mistrzostwach zarobił Ratajski, ależ wieści

    Podczas aktualnych mistrzostw organizatorzy przewidzieli rekordowe nagrody. W ubiegłych latach pula wynosiła 2,5 miliona funtów, natomiast teraz jest to dwukrotnie więcej, bowiem aż 5 mln funtów. Aż 20 procent tej kwoty trafi do zwycięzcy mistrzostw. Finalista natomiast zgarnie 400 tys. funtów.

      Ratajski natomiast za awans do ćwierćfinału zainkasuje 100 tysięcy funtów. W przypadku pokonania w 1/4 finału aktualnego mistrza świata, 18-letniego Luke'a Littlera, kwota ta wzrośnie do 200 tysięcy funtów.

      Mecz Krzysztof Ratajski - Luke Littler odbędzie się 1 stycznia. Na tę chwilę nie znamy dokładniej godziny rozpoczęcia spotkania. Należy oczekiwać jednak, że będzie to sesja wieczorna.

      Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?"Polsat Sport

      Mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej wyraża silne emocje, ściskając pięści i krzycząc z zaciśniętymi ustami, prawdopodobnie świętując sukces na sportowym wydarzeniu.
      Krzysztof RatajskiSEBASTIAN GOLLNOWAFP
      Mężczyzna w czerwonej koszulce wyraża silne emocje, zaciskając pięść i krzycząc triumfalnie, w tle widoczny drugi mężczyzna oraz rozmyta publiczność.
      Krzysztof Ratajski rywalizuje w mistrzostwach świata w darcieSHANE HEALEYAFP

