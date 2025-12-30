Ratajski w ćwierćfinale mistrzostw świata, nagle takie wieści. Tyle zarobił za awans

Od 11 grudnia w Londynie trwają mistrzostwa świata w darcie. Na starcie zobaczyliśmy trzech Polaków, Krzysztofa Kciuka, Sebastiana Białeckiego oraz Krzysztofa Ratajskiego. Zdecydowanie najlepiej spisuje się ostatni z wymienionych, który jako jedyny przeszedł pierwszą rundę. Wówczas 3:0 pokonał zawodnika z Filipin Alexisa Toylo. Z czasem było coraz trudniej, bowiem rywalem w kolejnej fazie okazał się rozstawiony z numerem 24 Ryan Joyce.

Mimo to 48-latek znów spisał się bardzo dobrze i wygrał to starcie 3:1 meldując się w 1/16 finału. Taki wynik już oznaczał niezłą wypłatę, gdyż organizatorzy przewidzieli dla zawodników, którzy doszli do tego etapu aż 35 tysięcy funtów. "Polish Eagle" jednak nie zamierzał się zatrzymywać i po kapitalnym starciu w meczu o najlepszą "16" pokonał Wesleya Plaisiera 4:3.

W ten sposób przed naszym reprezentantem otworzyła się szansa na drugi w karierze ćwierćfinał najważniejszej imprezy sezonu. (Ratajski dokonał tego w 2021 roku). Na drodze stanął jednak Luke Woodhouse, czyli darter rozstawiony z "25". Mimo to Ratajski kolejny raz nie zawiódł i zwyciężył z Anglikiem 4:2, dzięki czemu znalazł się w najlepszej ósemce turnieju.

Tyle na mistrzostwach zarobił Ratajski, ależ wieści

Podczas aktualnych mistrzostw organizatorzy przewidzieli rekordowe nagrody. W ubiegłych latach pula wynosiła 2,5 miliona funtów, natomiast teraz jest to dwukrotnie więcej, bowiem aż 5 mln funtów. Aż 20 procent tej kwoty trafi do zwycięzcy mistrzostw. Finalista natomiast zgarnie 400 tys. funtów.

Ratajski natomiast za awans do ćwierćfinału zainkasuje 100 tysięcy funtów. W przypadku pokonania w 1/4 finału aktualnego mistrza świata, 18-letniego Luke'a Littlera, kwota ta wzrośnie do 200 tysięcy funtów.

Mecz Krzysztof Ratajski - Luke Littler odbędzie się 1 stycznia. Na tę chwilę nie znamy dokładniej godziny rozpoczęcia spotkania. Należy oczekiwać jednak, że będzie to sesja wieczorna.

Klaudia Zwolińska: Czasami sobie myślę "co tu się dzieje?" Polsat Sport

Krzysztof Ratajski SEBASTIAN GOLLNOW AFP

Krzysztof Ratajski rywalizuje w mistrzostwach świata w darcie SHANE HEALEY AFP