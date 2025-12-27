Wesley Plaisier był dla Krzysztofa Ratajskiego bardzo dużym wyzwaniem. Holender na mistrzostwach świata sprawił już jedną sensację - pokonał 3:0 Gerwyna Price'a, czyli zawodnika z czołowej "10" rankingu. Holender sam zajmuje dopiero 92. pozycję.

W meczu z Krzysztofem Ratajskim Wesley Plaisier znowu był "underdogiem", ale Polak wiedział już, że jego rywal potrafi sprawiać niespodzianki. I rzeczywiście - Plaisier od początku tego pojedynku prezentował się lepiej.

Sytuacja Krzysztofa Ratajskiego w pewnym momencie wydawała się już beznadziejna. Polak przetrwał jednak rzuty na zwycięstwo swojego rywala, a następnie doprowadził do spektakularnego zwrotu akcji.

Po ostatnim, zwycięskim rzucie Polaka rozpoczął się pojedynek dwóch Anglików - Andrew Gildinga oraz Luke'a Woodhouse. Spotkanie to miało wyłonić kolejnego rywala Krzysztofa Ratajskiego.

Dwa sety to był festiwal błędów. Później jeden z Anglików wskoczył na wyższy poziom

W pierwszym secie wygrał Woodhouse, ale gołym okiem widać było, jak bardzo spadł poziom względem poprzedniego pojedynku. Skuteczność kończocych doubli Woodhouse'a wynosiła zaledwie 3/17. W przypadku Gildinga było to tylko 1/9. Byliśmy świadkami tylko jednej "180" w całym secie.

W pierwszym secie Anglicy grali na średniej puktowej 81.55 i 83.25. Dla porównania - Ratajski w drugim secie swojego pojedynku zagrał na średniej przekraczającej 107 i miał 3/3 wyzerowania (skuteczność 100%). Był to znakomity set w wykonaniu Polaka.

W drugim secie Woodhouse podniósł już swoją średnią, ale nie nadal nie potrafił wstrzelić się w double. Tym razem była to tylko jedna trafiona lotka na osiem. Jego najwyższe wyzerowanie nastąpiło zaledwie z poziomu "20", a więc bardzo niskiego.

Po dwóch setach było 1:1 i właśnie wtedy Woodhouse się obudził. Kolejne trzy sety Anglik wygrał już na dużo wyższej średniej punktowej i z lepszą skutecznością doubli. W czwartym secie zdołał nawet trafić trzy "180".

Ostatecznie to właśnie Woodhouse będzie kolejnym rywalem Krzysztofa Ratajskiego. Jeśli Anglik zagra tak jak w pierwszych dóch setach meczu z Gildingiem, będzie zdecydowanie w zasięgu Polaka.

Jeśli natomiast Anglik zagra na swoim najlepszym poziomie, może wydarzyć się wszystko. Bardzo ważna, jak to zwykle w darcie bywa, będzie tu dyspozycja dnia. Pojedynek ten daje polskim kibicom wielkie nadzieje na to, że uda się awansować do ćwierćfinału. Tam najprawdopodobniej dojdzie do sracie z liderem rankingu i obrońcą tytułu - Lukiem Littlerem.

Luke Woodhouse James Fearn Getty Images

Krzysztof Ratajski rozpoczął walkę o mistrzostwo świata w darcie SEBASTIAN GOLLNOW AFP