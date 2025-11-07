Partner merytoryczny: Eleven Sports

Putin wygłosił przemówienie. Szokująca decyzja. Rosyjski zbrodniarz oświadcza

Artur Gac

Artur Gac

Świat coraz bardziej bezradnie rozkłada ręce, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział już wprost, że zawiódł się na swoim odpowiedniku w Rosji Władimirze Putinie, ale zbrodniarz z Kremla w swoim szaleństwie wydaje się być nieprzejednany. Trwaniem na wojennym kursie z Ukrainą wytrąca kolejne, racjonalne argumenty, które powinny wpłynąć na zmianę dynamiki wydarzeń. Były KGB-owiec wziął udział w odbywającym się XIII Międzynarodowym Forum Sportu, gdzie od razu dostał na tacy powód, by móc zatriumfować.

Władimir Putin
Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOLPAP

Imperialistyczne zapędy i zapisanie się w historii Rosji jako przywódca, który po latach znów powiększył terytorium federacji - żądza Władimira Putina jest oczywista, a jej efektem trwająca tuż za naszą wschodnią granicą wojna w Ukrainie, gdzie niemal z dnia na dzień waży się porządek świata w naszej części Europy.

Putin i Rosja triumfują. Zbrodniarz z Kremla o "niezmiennym stanowisku"

Sytuacja jest arcytrudna, możni tego świata wybijają sobie zęby na pertraktacjach ze zbrodniarzem wojennym i jego otoczeniem. To wydaje się cały czas prowadzić wielką i brudną grę, w której nie ma żadnych świętości, o ludzkich życiach nawet nie wspominając.

Putin jednocześnie zawsze kochał, aby szukać sposobności do ogrzania siebie i zademonstrowania siły Rosji poprzez sport. Ale nie "zwykły sport", bo dla Rosji nawet w takim kontekście potrzebne są wielkie, pompatyczne słowa, takie jak "potęga". Najświeższy dowód płynie prosto z Samary, gdzie w dniach 5-7 listopada odbywa się XIII Międzynarodowe Forum Sportowe "Rosja - Potęga Sportu", na które przybył prezydent kraju.

Zobacz również:

Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał trudną prawdę o Ukrainie w rozmowie z niemieckim "Bildem"
Boks

Ukraina jednak odda terytorium Rosji? Okrutna prawda od Kliczki ujrzała światło

Artur Gac
Artur Gac

    Zbrodniarz jak na tacy otrzymał prezent, który posłużył mu do tego, aby w swoim stylu móc zatriumfować. Wielki upominek Rosji i Białorusi zaserwował niedawno Międzynarodowy Komitet Paralimpijski, który powziął decyzję o częściowym odwieszeniu zawieszenia sportowców z obu krajów. Efekt walnego posiedzenia w Seulu doprowadził do tego, że mają oni otwartą furtkę do udziału w zimowych igrzyskach paralimpijskich w 2026 roku. Decyzja zapadła podczas walnego posiedzenia w Seulu i otwiera ona drogę rosyjskim i białoruskim sportowcom do Mediolan-Cortina 2026 pod narodowymi flagami. Jedyny bufor bezpieczeństwa pozostał taki, że udział Rosjan i Białorusinów jest nadal zależny od indywidualnych dyscyplin i międzynarodowych federacji sportowych.

    Dla Putina to jednak ogromny przełom, stąd jego płomienne przemówienie w Samarze.

    - Sport ma jednoczyć ludzi i budować mosty między narodami. To szczytna misja, jedna z podstawowych wartości międzynarodowych organizacji sportowych. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: dostęp sportowców do turniejów międzynarodowych musi być równy, oparty na ich osiągnięciach sportowych, a w sporcie nie ma miejsca na politykę - powiedział Putin (cytat za up74.ru). 

    Putin, co podkreślają relacjonujące wydarzenie media, miał mocno zaakcentować podziękowania za, jak to ujął, "sprawiedliwą i wyważoną decyzję o przywróceniu Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego".

    Zobacz również:

    Władimir Putin ma mieć na swojej liście wpływowych postaci Ukrainy do zabicia Witalija Kliczkę. Na wysokim, trzecim miejscu
    Boks

    "Obsesja Putina". Koszmarne wieści dotarły do Polski, wydał wyrok. Trwa polowanie

      Ten sam portal ujawnił, jacy goście z zagranicy wzięli udział w dyskusji podczas sesji plenarnej. W tym gronie byli obecni ministrowie sportu Serbii, Białorusi, Kazachstanu i Zimbabwe, a do tego przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego, wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego oraz, podobno, pewni eksperci międzynarodowi.

      Z kolei "Rossijskaja gazieta" cytuje też inną wypowiedź Putina, będącą w całkowitej opozycji do czynów, których od lat się dopuszcza. - Rosja opowiada się za współpracą między krajami i narodami opartą na równości, ścisłym poszanowaniu wzajemnych interesów i poszanowaniu kultur narodowych.

      Kwaśniewski w ''Gościu Wydarzeń'': Rozmawiajmy, żeby nie oddać Ukrainy PutinowiPolsat NewsPolsat News
      Mężczyzna w garniturze siedzi przy stole z mikrofonami, w tle widoczne fragmenty flag w kolorach czerwonym, niebieskim i białym, skupiony na przemówieniu lub ważnym wystąpieniu.
      Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOLPAP
      Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
      Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja