Puchar Świata wraca do Polski. Nasza mistrzyni chce błysnąć. "Biegam naprawdę szybko"

Puchar Świata we wspinaczce sportowej na czas po wielu latach wraca do Polski. Kiedy zawody rozgrywane były w Tarnowie, a teraz areną będzie miejsce wyjątkowe, czyli krakowski Rynek Główny. - Byłam małą dziewczynką, kiedy te zawody odbywały się w Tarnowie. Pamiętam je. Cieszę się, że Puchar Świata wraca do Polski - powiedziała Natalia Kałucka, była mistrzyni świata i aktualna mistrzyni Europy, w rozmowie z Interia Sport.