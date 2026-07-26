Anglicy kochają snookera, tam ten sport się narodził, choć ostatnio potęgą stają się Chiny - mające dwóch kolejnych zawodowych mistrzów świata. I to właśnie brytyjski dziennik Metro wskazał pod koniec zeszłego roku 20 największych wygranych całego 2025 roku. Na 15. pozycji mogliśmy tam znaleźć Michała Szubarczyka z Lublina, 14-latka, który dokonał rzeczy historycznych. Tuż przed legendarnym Ronniem O'Sullivanem.

Długa bowiem będzie lista osiągnięć wywalczonych przez genialnego nastolatka: zaczynając od tytułu wicemistrza Europy, który dał mu dwuletnią kartę do Main Touru, przez zawodowy debiut, po "amatorskie" mistrzostwo świata International Billiards & Snooker Federation. Choć chyba i tak najgłośniej zrobiło się wówczas, gdy na starcie eliminacji UK Championship ograł legendarnego 7-krotnego wicemistrza świata Jimmiego White'a. "Dokonał tego, docierając do finału Mistrzostw Europy EBSA, mając już na koncie zwycięstwa w turniejach do lat 16 i 18. Choć nie skończył jeszcze 15 lat, ma na koncie zwycięstwa w głównym cyklu. Fantastyczna perspektywa" - napisało wtedy Metro.

Nawet końcówka sezonu była niezła - główna faza Welsh Open i świetne otwarcie meczu z Neilem Robertsonem, tytuł mistrza Europy do lat 18, dwa wygrane pojedynki w eliminacjach zawodowych mistrzostw świata.

Michał Szubarczyk reaguje na serię porażek. Oświadczenie 15-latka

Nic więc dziwnego, że Michał oczekiwał też czegoś więcej od siebie po starcie nowego sezonu, a ten jest nieco inny niż poprzednie. Już bowiem w czerwcu i lipcu odbyło się znacznie więcej eliminacji do chińskich turniejów, Szubarczyk zaś musi szukać punktów, by utrzymać się w gronie zawodowców.

Tymczasem ten początek był kiepski - przegrał pierwsze spotkania o China Open (5:6 z Rossem Muirem), Wuhan Open (3:5 z amatorem Duanem Jonesem) i Shenzhen Open (2:5 z Gongiem Chenzhi). Nie udało się też wygrać meczu w kwalifikacjach British i English Open, a faza grupowa Championship League okazała się tą ostatnią. Łącznie więc Michał zremisował jedno spotkanie, przegrał aż sześć. W tym w sobotę z Belgiem Julianem Leclercqiem - 2:4 w English Open.

I to chyba przelało czarę goryczy u młodego człowieka, który w swoich mediach społecznościowych pokazuje luźne, humorystyczne podejście.

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"Przerwa. Rok ostrego treningu, ciągłego grania i miesiąc egzaminów dały o sobie w końcu znać. Doszedłem do ściany, potrzebuję odpocząć żeby ją przeskoczyć..." - napisał 15-latek, który w międzyczasie skończył pierwszą klasę liceum. I prezentując w dolnej części grafiki wyładowany stan baterii.

Niewykluczone, że w sierpniu czy na początku września Szubarczyk pojawi się w krajowych zawodach. Kolejny mecz w Main Tourze rozegra bowiem dopiero w połowie września - będą to trzy fazy kwalifikacyjne kolejnych turniejów: Northern Ireland Open, International Championship oraz Scottish Open. A miejsca na pomyłki jest już coraz mniej.

Michał Szubarczyk w meczu z Rossem Muirem screen za HBO Discovery materiał zewnętrzny





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