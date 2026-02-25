Przełomowa decyzja, w Rosji już rozpoczęli świętowanie. Klamka zapadła

Bartłomiej Wrzesiński

Cztery lata temu rozpoczęła się zbrojna inwazja rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. Od tego momentu sportowcy z Rosji nie byli mile widziani na arenach międzynarodowych. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać, a w przededniu rocznicy rozpoczęcia wojny otrzymaliśmy kolejne tego potwierdzenie. W Rosji rozpoczęto świętowanie, gdyż kolejna federacja sportowa wyraziła zgodę na start sportowców z Rosji oraz Białorusi.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi na jasnym tle, uśmiecha się lekko, ma krótkie włosy i jasną cerę
Władimir Putin Ramil SITDIKOV / POOLAFP

24 lutego mieliśmy do czynienia z czwartą rocznicą rozpoczęcia agresji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy. Toczący się konflikt od samego początku wywierał ogromny wpływ na świat sportu. Zarządzający kolejnymi dyscyplinami sportowymi systematycznie ograniczali starty zawodników z Rosji oraz Białorusi, traktowanej w tym konflikcie jako strona jawnie współpracująca z agresorem.

W niektórych sportach, tak jak tenis, ograniczono się jedynie do występów zawodników z wyżej wymienionych krajów pod "neutralną flagą". W innych zdecydowano się na radykalne cięcie, pozbawiających Rosjan prawa startu w oficjalnych imprezach. Tutaj koronnym przykładem stała się piłka nożna, w ślad za którą poszła również m.in. siatkówka czy sporty zimowe pod auspicją FIS.

Tendencje na świecie zdają się być jednak korzystne dla Rosjan i ich startów na arenie międzynarodowej. Przykłady tego dotyczą również najważniejszych imprez czterolecia. Po dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do występów "pod własną flagą" na zbliżających się igrzyskach paralimpijskich wybuchła prawdziwa burza. Wiele krajów, w tym m.in. Polska, w ramach protestu ogłosiło bojkot ceremonii otwarcia.

    Rosjanie znów mogą świętować. Kolejna federacja sportowa przynosi im dobre nowiny

    O powrocie Rosjan do sfery piłkarskiej niedawno wspomniał również szef FIFA Gianni Infantino. Każdy taki ruch, czy choćby wspomnienie o nim, wzbudza sprzeciw wielu krajów, lecz świat sportu powoli zdaje się zmieniać swój stosunek do Rosjan. Znajduje to odbicie w decyzjach poszczególnych federacji sportowych.

    Najnowszy komunikat dotyczący sportowców z Rosji i Białorusi wystosowała Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej (IFSC). W przededniu rocznicy rozpoczęcia agresji zbrojnej na terytorium Ukrainy podjęto przełomową decyzję. Rosjanie i Białorusini zostali przywróceni do oficjalnych zawodów organizowanych przez IFSC. Ich występy od 2022 roku były niemożliwe z oczywistych względów.

    Decyzja ta została oficjalnie podjęta podczas posiedzenia zarządu, które odbyło się w lutym we włoskim Turynie. Powrót Rosjan i Białorusinów odbywa się przy zachowaniu dwóch zastrzeżeń - sportowcy z tych krajów mogą występować jedynie w charakterze neutralnych sportowców. Dodatkowo utrzymano zakaz organizowania imprez IFSC na terenie tych dwóch państw.

    Dla Rosjan jest to sukces połowiczny, lecz i ten fakt zdaje się nie mącić dobrych nastrojów w tym państwie. Jak wskazał portal "sportbox.ru", jest to kolejny etap przeciągania liny na stronę Rosji i droga do ostatecznego sukcesu jakim będzie przywrócenie symboli narodowych na arenie międzynarodowej. Docenia się również wpływ MKOl, który dopuszczając rosyjskich paralimpijczyków dał różnym federacjom sportowym "wskazówki do działania".

    Dwie wspinające się osoby rywalizujące w zawodach na szybkość podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu 2024 na specjalnie przygotowanej ściance wspinaczkowej, oddzielonej pionowym panelem z logo igrzysk.
    Aleksandra Mirosław w walce o medal olimpijski we wspinaczce sportowejJONATHAN NACKSTRANDAFP
    Mężczyzna w eleganckim, granatowym garniturze stoi w jasnym, oficjalnym wnętrzu; w lewym górnym rogu widoczna rosyjska flaga państwowa.
    MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na UkrainęMikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesAFP
