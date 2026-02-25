Przełomowa decyzja, w Rosji już rozpoczęli świętowanie. Klamka zapadła

24 lutego mieliśmy do czynienia z czwartą rocznicą rozpoczęcia agresji zbrojnej Rosji na terytorium Ukrainy. Toczący się konflikt od samego początku wywierał ogromny wpływ na świat sportu. Zarządzający kolejnymi dyscyplinami sportowymi systematycznie ograniczali starty zawodników z Rosji oraz Białorusi, traktowanej w tym konflikcie jako strona jawnie współpracująca z agresorem.

W niektórych sportach, tak jak tenis, ograniczono się jedynie do występów zawodników z wyżej wymienionych krajów pod "neutralną flagą". W innych zdecydowano się na radykalne cięcie, pozbawiających Rosjan prawa startu w oficjalnych imprezach. Tutaj koronnym przykładem stała się piłka nożna, w ślad za którą poszła również m.in. siatkówka czy sporty zimowe pod auspicją FIS.

Tendencje na świecie zdają się być jednak korzystne dla Rosjan i ich startów na arenie międzynarodowej. Przykłady tego dotyczą również najważniejszych imprez czterolecia. Po dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do występów "pod własną flagą" na zbliżających się igrzyskach paralimpijskich wybuchła prawdziwa burza. Wiele krajów, w tym m.in. Polska, w ramach protestu ogłosiło bojkot ceremonii otwarcia.

Rosjanie znów mogą świętować. Kolejna federacja sportowa przynosi im dobre nowiny

O powrocie Rosjan do sfery piłkarskiej niedawno wspomniał również szef FIFA Gianni Infantino. Każdy taki ruch, czy choćby wspomnienie o nim, wzbudza sprzeciw wielu krajów, lecz świat sportu powoli zdaje się zmieniać swój stosunek do Rosjan. Znajduje to odbicie w decyzjach poszczególnych federacji sportowych.

Najnowszy komunikat dotyczący sportowców z Rosji i Białorusi wystosowała Międzynarodowa Federacja Wspinaczki Sportowej (IFSC). W przededniu rocznicy rozpoczęcia agresji zbrojnej na terytorium Ukrainy podjęto przełomową decyzję. Rosjanie i Białorusini zostali przywróceni do oficjalnych zawodów organizowanych przez IFSC. Ich występy od 2022 roku były niemożliwe z oczywistych względów.

Decyzja ta została oficjalnie podjęta podczas posiedzenia zarządu, które odbyło się w lutym we włoskim Turynie. Powrót Rosjan i Białorusinów odbywa się przy zachowaniu dwóch zastrzeżeń - sportowcy z tych krajów mogą występować jedynie w charakterze neutralnych sportowców. Dodatkowo utrzymano zakaz organizowania imprez IFSC na terenie tych dwóch państw.

Dla Rosjan jest to sukces połowiczny, lecz i ten fakt zdaje się nie mącić dobrych nastrojów w tym państwie. Jak wskazał portal "sportbox.ru", jest to kolejny etap przeciągania liny na stronę Rosji i droga do ostatecznego sukcesu jakim będzie przywrócenie symboli narodowych na arenie międzynarodowej. Docenia się również wpływ MKOl, który dopuszczając rosyjskich paralimpijczyków dał różnym federacjom sportowym "wskazówki do działania".

Aleksandra Mirosław w walce o medal olimpijski we wspinaczce sportowej JONATHAN NACKSTRAND AFP

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę Mikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images AFP

MKS Ślepsk Malow Suwałki - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport