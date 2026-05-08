Przełomowa decyzja MKOl. Ukraińcy nie wytrzymali. Piszą o dyktatorze
Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął decyzję, która wywołała wielkie poruszenie na świecie. Mianowicie zniósł on sankcje wobec Białorusi, która lada moment będzie mogła uczestniczyć we wszystkich międzynarodowych wydarzeniach pod własną flagą i własnym hymnem. Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy wydał oświadczenie w tej sprawie.
W czwartek (7 maja) Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł sankcje wobec sportowców z Białorusi. Sportowcy z Białorusi będą mogli ponownie startować w międzynarodowych rozgrywkach pod własną flagą i z własnym hymnem.
"Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - czytamy w komunikacie MKOl. To oznacza, że m.in. Aryna Sabalenka będzie mogła lada moment występować pod własną flagą.
Aż huczy po decyzji MKOl. Natychmiastowa odpowiedź z Ukrainy
Ograniczenia wobec Rosji pozostają utrzymane, ale mimo to Ukraińcy się wściekli na taką decyzję MKOl. Narodowy Komitet Olimpijski wydał obszerne oświadczenie w tej sprawie.
Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy wyraża kategoryczny protest i głębokie rozczarowanie taką decyzją MKOl, która jest sprzeczna z fundamentalnymi zasadami sprawiedliwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich
Ukraińcy podkreślili, że "Białoruś nadal wspiera zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i pozostaje wspólnikiem w tej wojnie". - Terytorium Białorusi jest wykorzystywane do ataków rakietowych i dronów na ukraińskie miasta, a także do logistyki wojskowej i wsparcia armii rosyjskiej. Nie zaszły żadne zmiany w kontekście militarnym i humanitarnym, które mogłyby stanowić podstawę do powrotu białoruskich reprezentantów do sportu międzynarodowego pod symbolami narodowymi - dodano.
NOC przypomina, że w wojnie zginęło ponad 600 ukraińskich sportowców i trenerów, a wielu ukraińskich sportowców ryzykuje własne życie dla przyszłości kraju.
Ukraińcy nie wytrzymali. Wspomnieli o Łukaszence
W komunikacie wspomniano także Wiktora Łukaszenkę, a więc syna prezydenta Białorusi. - Szczególny niepokój budzi fakt, że Narodowym Komitetem Olimpijskim Białorusi kieruje Wiktor Łukaszenka, syn samozwańczego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, którego reżim jest bezpośrednim sojusznikiem Rosji w wojnie z Ukrainą. W obliczu takiej politycznej kontroli nad sportem, wszelkie twierdzenia o "niezależności sportu od polityki" wydają się cyniczne i oderwane od rzeczywistości - czytamy.
W oświadczeniu cytowany jest także Wadym Hutcajt, prezes Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.
- Decyzja MKOl stanowi niebezpieczny precedens dla całego międzynarodowego ruchu sportowego. Dziś świat otrzymał sygnał, że kraj, który popiera agresję militarną i jest wspólnikiem w wojnie z Ukrainą, może powrócić na arenę międzynarodową bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania - podkreśla były mistrz olimpijski w szermierce.