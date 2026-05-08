W czwartek (7 maja) Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zniósł sankcje wobec sportowców z Białorusi. Sportowcy z Białorusi będą mogli ponownie startować w międzynarodowych rozgrywkach pod własną flagą i z własnym hymnem.

"Zarząd Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) nie zaleca już żadnych ograniczeń w udziale białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez Międzynarodowe Federacje i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych. MKOl zniósł zalecane warunki uczestnictwa Międzynarodowych Federacji i międzynarodowych organizatorów imprez sportowych z dnia 28 lutego 2022 roku i 28 marca 2023 roku, odnoszących się do Białorusi i białoruskich sportowców" - czytamy w komunikacie MKOl. To oznacza, że m.in. Aryna Sabalenka będzie mogła lada moment występować pod własną flagą.

Aż huczy po decyzji MKOl. Natychmiastowa odpowiedź z Ukrainy

Ograniczenia wobec Rosji pozostają utrzymane, ale mimo to Ukraińcy się wściekli na taką decyzję MKOl. Narodowy Komitet Olimpijski wydał obszerne oświadczenie w tej sprawie.

Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy wyraża kategoryczny protest i głębokie rozczarowanie taką decyzją MKOl, która jest sprzeczna z fundamentalnymi zasadami sprawiedliwości, odpowiedzialności i wartości olimpijskich

Ukraińcy podkreślili, że "Białoruś nadal wspiera zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i pozostaje wspólnikiem w tej wojnie". - Terytorium Białorusi jest wykorzystywane do ataków rakietowych i dronów na ukraińskie miasta, a także do logistyki wojskowej i wsparcia armii rosyjskiej. Nie zaszły żadne zmiany w kontekście militarnym i humanitarnym, które mogłyby stanowić podstawę do powrotu białoruskich reprezentantów do sportu międzynarodowego pod symbolami narodowymi - dodano.

NOC przypomina, że w wojnie zginęło ponad 600 ukraińskich sportowców i trenerów, a wielu ukraińskich sportowców ryzykuje własne życie dla przyszłości kraju.

Ukraińcy nie wytrzymali. Wspomnieli o Łukaszence

W komunikacie wspomniano także Wiktora Łukaszenkę, a więc syna prezydenta Białorusi. - Szczególny niepokój budzi fakt, że Narodowym Komitetem Olimpijskim Białorusi kieruje Wiktor Łukaszenka, syn samozwańczego prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, którego reżim jest bezpośrednim sojusznikiem Rosji w wojnie z Ukrainą. W obliczu takiej politycznej kontroli nad sportem, wszelkie twierdzenia o "niezależności sportu od polityki" wydają się cyniczne i oderwane od rzeczywistości - czytamy.

W oświadczeniu cytowany jest także Wadym Hutcajt, prezes Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.

- Decyzja MKOl stanowi niebezpieczny precedens dla całego międzynarodowego ruchu sportowego. Dziś świat otrzymał sygnał, że kraj, który popiera agresję militarną i jest wspólnikiem w wojnie z Ukrainą, może powrócić na arenę międzynarodową bez ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania - podkreśla były mistrz olimpijski w szermierce.

Alaksandr Łukaszenka po raz siódmy ogłasza się zwycięzca

