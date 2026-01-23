Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rosjanie każdego dnia walczą o powrót na sportowe areny międzynarodowe. W wielu przypadkach im się to udało, choć pod ściśle określonymi warunkami. Tymczasem z Rosji napłynęły kolejne ważne wieści, które mogą wielu się nie spodobać. Michaił Diegtiariow, minister sportu i zarazem prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego oficjalnie ogłosił, co wydarzy się w najbliższym czasie.

Mężczyzna w garniturze przemawiający przy mównicy z herbem Federacji Rosyjskiej, w tle widoczna rosyjska flaga oraz fragment flagi państwowej z orłem.
Rosjanie są wykluczeni ze sportowej areny międzynarodowej od blisko czterech lat. To pokłosie zbrojnego ataku na Ukrainę. Władze jednak ciągle walczą o powrót i coraz częściej im to się udaje. Wystarczy wspomnieć historię sprzed kilku tygodni, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) uznał działania Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za nielegalne i nakazał przywrócenie sportowców po spełnieniu określonych wymogów.

W czwartek informowaliśmy z kolei o "porażce Rosjan". Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) podtrzymała sankcje wobec reprezentacji Rosji i Białorusi i nie zezwoliła nawet udziału młodzieżowcom z tych krajów. "- Całkowity zakaz narusza wszystkie obowiązujące zasady humanitarne i prawa człowieka oraz jest mocno dyskryminujący" - przekazał Michaił Diegtiariow, minister sportu i zarazem prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Triumf Rosjan. Wracają z flagą i hymnem

Tym razem Diegtiariow, który nazywany jest "żołnierzem Putina" przekazał informacje dotyczące ciężarowców z Rosji. Rosyjski minister przyznał, że w najbliższym czasie będzie oficjalne ogłoszenie dotyczące sportowców do 23. roku życia.

Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów (IWF) podjęła decyzję o zezwoleniu wszystkim sportowcom do 23. roku życia na udział w zawodach z flagą i hymnem 
powiedział podczas swojego wystąpienia.

Diegtiariow dodał, że następnym krokiem będzie przywrócenie także seniorów. Rosjanie powołują się za każdym razem na fakt, że w grudniu 2025 Międzynarodowy Komitet Olimpijski zalecił międzynarodowym federacjom sportowym, aby dopuściły do zawodów młodzieżowych sportowców z Rosji i Białorusi, a jednocześnie zalecił utrzymanie ograniczeń dotyczących seniorskich zmagań.

Polacy stracili mistrzowską imprezę. To przez sankcje

Rok temu Europejska Federacja Podnoszenia Ciężarów (EWF) odebrała Polsce organizację mistrzostw Europy U15 i U17, a kilka dni temu zabrano naszemu krajowi organizację mistrzostwa Europy juniorów U23. Powodem było niezapewnienie "wymaganych gwarancji dostępu wizowego dla sportowców z Rosji i Białorusi".

Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze stoi na tle niebieskich i białych flag, trzyma rękę przy twarzy, wyglądając poważnie.
Prezydent Rosji Władimir PutinPAVEL GOLOVKIN / POOLAFP
Władimir Putin
Po decyzji Władimira Putina o ataku na Ukrainę rosyjscy skoczkowie narciarscy zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacjiGavriil GRIGOROV/POOLAFP
