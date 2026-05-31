Przejdzie po linie 180 m nad centrum Warszawy. "Czuję strach"

Wiele jest dyscyplin, w których sportowcy z każdym występem muszą liczyć sie z tym, że ryzykują nie tylko swoje zdrowie, ale także życie. Mówiąc o sportach niebezpiecznych wielu kibiców przed oczami ma kierowców wyścigowych, skoczków narciarskich, czy alpinistów, jednak nie należy zapominać o zawodnikach uprawiających sporty ekstremalne. Jednym z takich sportów jest slackline, a więc dyscyplina polegająca na chodzeniu po taśmie rozwieszonej i napiętej między dwoma punktami na wysokości od kilkunastu centymetrów do kilkuset metrów.

Jednym z pionierów, jeśli chodzi o slackline, od lat jest Jaan Roose. Estończyk w 2024 roku przeszedł do historii jako pierwszy slackliner, który przeszedł Cieśninę Mesyńską - z Kalabrii na Sycylię. Teraz nieprawdopodobnych rzeczy zamierza dokonać... na polskiej ziemii. W niedzielę 31 maja przejdzie on z Pałacu Kultury i Nauki do Varso Tower na linie zawieszonej... 180 metrów nad ziemią.

Jaan Roose "przespaceruje się" nad Warszawą. "Mózg pracuje na najwyższych obrotach"

Tuż przed rozpoczęciem mrożącego krew w żyłach wyzwania Jaan Roose udzielił wywiadu portalowi "Fakt", w którym zdradził, jakie myśli krążą w jego głowie tuż przed wejściem na linę. Choć wydawać mogłoby się, że tacy zawodnicy nie znają takie pojęcia jak strach, rzeczywistość jest zupełnie inna.

"Dzięki temu, że czuję strach, od razu kalkuluję, jak zrobić to bezpiecznie, jak się odpowiednio przypiąć i zabezpieczyć, żeby nic nie spadło. Wtedy mózg zaczyna pracować na najwyższych obrotach. Nie ma tam myślenia w stylu: "Dobra, idziemy, jakoś to będzie". To jest nieustanna, chłodna kalkulacja ryzyka. To pozwala nam działać w pełni profesjonalnie" - ogłosił.

34-latek wyznał, że tuż przed wyzwaniem w Warszawie doznał on małego wypadku. Ma jednak nadzieję, że nie wpłynie on na jego "spacer" nad stolicą Polski. "Wczoraj (w piątek - przyp. red.) w hotelu próbowałem bardzo, ale to bardzo cicho zamknąć drzwi do pokoju, żeby nie obudzić mojego dziecka. Nagle drzwi zatrzasnęły się z ogromną siłą, a moja stopa utknęła między nimi. I to na dzień przed tym wielkim przejściem! Rano pomyślałem: "Oho, trochę to czuję". Na szczęście wygląda na to, że nie wpłynie to na mój niedzielny spacer nad Warszawą. Właśnie takie sytuacje są najbardziej niebezpieczne - te, których zupełnie się nie spodziewasz, a one po prostu się dzieją" - stwierdził.

