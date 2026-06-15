Przegłosowali uchwałę. Żądają dymisji Piesiewicza. Jest reakcja prezesa PKOl

Od kilku tygodni w szeregach Polskiego Komitetu Olimpijskiego toczyła się rozgrywka o przyszłość "stołka" prezesa PKOI. To stanowisko obecnie piastuje Radosław Piesiewicz, ale jego kadencja jest oceniana przez opozycję bardzo źle. Na tyle źle, że wiadomym była presja na Piesiewiczu.

Opozycja dążyła do pozbawienia go stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przełomowy dzień nastąpił w połowie czerwca. Dokładnie 15-tego dnia tego miesiąca przegłosowana bowiem została uchwała, która wzywa Piesiewicza do ustąpienia z piastowanego stanowiska.

Piesiewicz nie zamierza ustępować. Mówi o kolejnych wyborach

Sam Piesiewicz zdaje się podchodzić do sprawy z dużym spokojem. - Bardzo dobre walne sprawozdawcze. Oczywiście były uchwały, które nie powinny mieć miejsca. Zwrócę się do Komisji Rewizyjnej i do organów, żeby sprawdziły, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu PKOl - mówił cytowany przez "Przegląd Sportowy".

- Sprawozdanie finansowe zostało odrzucone, mimo że jest ono bardzo dobre. Ponad 5,5 mln zysku, ponad 40 mln przychodów. Cóż, taka jest decyzja Walnego. Myślę, że w tym celu będzie trzeba zwołać kolejne - dodał. Padła także deklaracja w sprawie kolejnych wyborów w PKOI.

- Wybory są już za niecałe 10 miesięcy, więc naprawdę wszystkich zapraszam. To będą wspaniałe, demokratyczne wybory, tym bardziej że widzę, że jest wielu, wielu chętnych do bycia prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (...) Czy będę kandydował? Oczywiście, że tak. Dzisiejsze głosowania przegrywałem 9-14 głosami, a nie było jeszcze 20 stowarzyszeń, także spokojnie - podsumował.

Radosław Piesiewicz AFP





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