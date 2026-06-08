Powrót w wielkim stylu, Klaudia Zwolińska zdobywa dwa medale w Pradze

Za polskimi specjalistami od kajaku slalomowego kolejne bardzo udane zawody Pucharu Świata. W Tacen z doskonałej strony pokazał się Michał Pasiut, który wywalczył srebrny medal w konkurencji K-1, a Dariusz Popiela był ósmy. Jeśli chodzi o panie, to warte odnotowania było piąte miejsce Klaudii Zwolińskiej w time trialu kayak crossa.

W Pradze, gdzie zawsze chętnie - ze względu na atmosferę - zjeżdża się światowa czołówka, było jeszcze lepiej z polskiej perspektywy.

Klaudia Zwolińska znowu na podium

Do finału rywalizacji K-1 kobiet z polskich zawodniczek awansowała tylko Zwolińska, która nie była do końca zadowolona po kwalifikacyjnym przejeździe, ale najważniejsze było dziewiąte miejsce, które dawało promocję do wyścigu o medal. Z kolei Dominika Brzeska zanotowała 18. miejsce (dwa punkty karne), a Hanna Danek 35. pozycję (dwie dotknięte bramki).

Jeśli chodzi o panów, to w finale ostatecznie znalazło się dwóch zawodników. O ile Mateusz Polaczyk popłynął dobrze i zajął szóste miejsce w kwalifikacjach, to Pasiut pod koniec przejazdu popełnił błąd, który kosztował go sporą stratę. Przez to musiał do końca rywalizacji czekać na wyniki innych zawodników, a Polaka wybawił… mistrz olimpijski z Paryża, czyli Giovanni De Gennaro. Włoch popełnił jeszcze większy błąd, przez co w ogóle nie znalazł się w finale i tym samym zrobił miejsce dla Pasiuta. Z Biało-Czerwonych startował jeszcze Popiela, jednak uplasował się dopiero na 23. pozycji.

Wreszcie przyszedł czas na finały. Zwolińska na wymagającej trasie w Pradze poradziła sobie doskonale. Zawodniczka KKK Kraków prowadziła do momentu, kiedy swoją próbę oddała powracająca do slalomu Australijka Jessica Fox. Absolutna legenda światowego slalomu okazała się lepsza od Polki, ale… tylko ona. Oznaczało to, że Zwolińska z Pragi przywiezie srebrny medal!

Cieszę się z tego wyniku, chociaż sam finałowy przejazd był dla mnie bardzo trudny. Pojawiło się sporo błędów i właściwie przez cały czas ratowałam ten przejazd. W takich sytuacjach też jednak trzeba umieć się odnaleźć. Kiedy jedzie się na granicy możliwości, błędy są nieuniknione, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że udało się z nich wyjść i dowieźć dobry wynik. Rywalizacja z Jessicą była bardzo ciekawa. Wraca po kontuzji, ale jak widać, jest w znakomitej formie. To dobry prognostyk na cały sezon. Ja przede wszystkim cieszę się z tego, jak się tutaj czułam. Dobrze się bawiłam na trasie, miałam kilka naprawdę solidnych przejazdów. Nawet błędy nie przeszkadzały mi aż tak bardzo, bo czułam się bardzo dobrze fizycznie, a to jest dla mnie najważniejsze

- Całe przygotowania podporządkowuję mistrzostwom świata i właśnie tam będę chciała powalczyć z Jessicą o najwyższe cele. To ja bronię tytułu mistrzyni świata, więc zapowiada się naprawdę interesująca rywalizacja. Sama trasa w Pradze była niezwykle wymagająca. Bardzo długa i bardzo fizyczna. Przygotowujemy się zazwyczaj na przejazdy trwające około 90-100 sekund, a tutaj czas był wyraźnie dłuższy. Pod koniec wszyscy byliśmy mocno zmęczeni. Trasa wymagała ciągłej pracy od brzegu do brzegu, trudno było utrzymać prędkość i trzeba ją było nieustannie odbudowywać. W slalomie zwykle najbardziej lubimy trasy płynne, które pozwalają wykorzystać pracę wody. Tutaj było zupełnie inaczej, była to jedna z najbardziej wymagających tras, jakie ostatnio pokonywaliśmy. Z drugiej strony, jeśli przy tak trudnym pływaniu wraca się do domu z medalem Pucharu Świata, to znaczy, że jest się z czego cieszyć - dodała.

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Niewiele od podium zameldował się też Polaczyk, który okazał się najlepszy z naszej męskiej kadry. Nasz zawodnik długo utrzymywał się na podium, ale w ostatnim przejeździe krążka pozbawił go jadący na swoim domowym torze Czech Jakub Krejci. Polak podkreśla jednak, że jest zadowolony z czwartej pozycji.

- Czwarte miejsce w Pucharze Świata to na pewno powód do zadowolenia. Myślę, że to naprawdę bardzo dobry wynik. Jeśli jednak chodzi o sam przejazd, nie jestem z niego w pełni usatysfakcjonowany. Pojawiło się kilka błędów i wiem, że można było popłynąć zdecydowanie szybciej. Widać to nawet po samych międzyczasach i różnicach czasowych. Było sporo elementów do poprawy. Z drugiej strony cieszy mnie to, że dokładnie wiem, gdzie te rezerwy jeszcze są i nad czym trzeba pracować - ocenił Polaczyk.

Jeśli chodzi o Pasiuta, w finałowym przejeździe trzykrotnie dotykał bramek, co pozbawiło go dobrego wyniku (ostatecznie był dziewiąty), jednak warto podkreślić, że po raz kolejny znalazł się w finale, co jest dobrym prognostykiem.

W rywalizacji w C-1 Polakom nie poszło już tak dobrze. W finałach nie było żadnego z Biało-Czerwonych.

Najbliżej finału był Kacper Sztuba, jednak ze względu na punkty karne nie zdołał awansować do wyścigu medalowego i zajął 16. miejsce. Trzy pozycje niżej uplasował się Michał Wiercioch, a Szymon Nowobilski przyjechał na metę z 28. czasem. U pań na 18. pozycji uplasowała się Zwolińska, a Danek był 34.

Klaudia Zwolińska: to był dla mnie bardzo dobry Puchar Świata

Ostatniego dnia rywalizacji znowu nie zawiodła Zwolińska, stając po raz drugi w Pradze na podium. Tym razem Polka była druga w kajak crossie.

To był dla mnie bardzo dobry Puchar Świata i daje dużo optymizmu na dalszą część sezonu. Cieszę się również ze swoich występów w C-1. Miałam tam bardzo dobre, techniczne przejazdy, więc ogólnie jestem naprawdę zadowolona. Mimo że jestem obecnie w okresie ciężkich treningów, łódka płynie coraz lepiej, a forma idzie w górę. Nie mogę się doczekać kolejnych startów. Przede mną jeszcze jeden Puchar Świata oraz mistrzostwa świata. Oczywiście do najważniejszej imprezy sezonu zostało jeszcze trochę czasu, ale już w przyszłym tygodniu czeka mnie kolejny sprawdzian. Spodziewam się, że będę nieco bardziej zmęczona treningami, ale już teraz widać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, a wyniki dają dużo satysfakcji i pewności siebie

Prosto z Pragi nasza ekipa pojechała do Augsburga, gdzie w kolejny weekend (12-14 czerwca) odbędzie się trzeci Puchar Świata.

Klaudia Zwolińska stanęła na podium zawodów PŚ w Pradze w kajak crossie Rafał Oleksiewicz/PZKaj materiały prasowe

Mateusz Polaczyk Rafał Oleksiewicz/PZKaj materiały prasowe

Klaudia Zwolińska (pierwsza od lewej) na podium zawodów PŚ w Pradze w K-1 Rafał Oleksiewicz/PZKaj materiały prasowe

Od lewej: Rafał Polaczyk, Klaudia Zwolińska, Jakub Chojnowski Rafał Oleksiewicz/PZKaj materiały prasowe





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